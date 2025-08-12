Özgür Özel: Devlet Bey zulme susmama kararı almış, çağrısı kıymetlidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Harp Malülleri, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi. Özgür Özel, ziyaretinin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır" açıklaması soruldu.

Bahçeli: Türkiye hukuki davalardan süratle kurtulmalı

Özel, verdiği yanıtta, "Sayın Bahçeli'nin ve MHP'nin genel başkan yardımcılarının belli bir süredir sağduyuya davet eden ve olması gerekeni hatırlatan açıklamaları var. Bu konuda dünkü açıklamayı da kıymetli buluyoruz" dedi.

'Gizli toplantı' yanıtı

Komisyonunun geçen hafta kapalı toplantı yapmasını değerlendiren Özel "Komisyon geçen hafta bir kapalı toplantı yaptı. Toplantıya MİT Müsteşarı, yanında uzmanlarıyla geldi sunum yaptı. Toplantının gizliliği MİT mensuplarının can güvenlikleri açısından devletin talep ettiği bir tedbir. Ama bugün toplantı açık, bundan sonra da açık. Yarın bir gelişme olur, MİT 'bir bilgi vereceğim' der, yine kapalı olur. Onun dışında bütün toplantılar açık" sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

CHP'nin komisyon tavrı

Özel, komisyonda ne konuşulacaksa gizli kapılar ardında değil, Mecliste konuşulması gerektiğini söyleyerek "Buraya şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onların temsilcileri dahil edilsin. Biz her şeye varız ama onların gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeye yokuz" ifadelerini kullandı.

Özel, CHP'nin komisyona dair tavrını ise şu şekilde ifade etti:

"CHP, milletten gizli herhangi bir pazarlığın yapılmaması için, kimseden bir şey saklanmaması için, şehit aileleri ve gazilerin üzülmemesi için, meydanı milleti değil kendi çıkarlarını düşünenlere bırakmamak, bunu bir siyasi pazarlık haline getirmemek için o komisyonda yer alıyor. Bu komisyon, bu çerçevede çalıştığı taktirde o komisyonda bulunmaya devam edecek."

"Devlet Beyin çağrısı kıymetlidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye'nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır" açıklaması sorulan Özel, şöyle yanıt verdi:

"Sayın Bahçeli'nin ve MHP'nin genel başkan yardımcılarının belli bir süredir sağduyuya davet eden ve olması gerekeni hatırlatan açıklamaları var. Bu konuda dünkü açıklamayı da kıymetli buluyoruz. Devlet Beyin çağrısı kıymetlidir. Adli tatilin bitmesiyle iddianame verilmeli ve yargılama safhasına geçilmelidir. Çünkü bu Ak Toroslar çetesi, işi perişan etti.

"Suçumuz iktidara geliyor olmak"

Akın Gürlek’in özel ayarladığı bir mahkemeye, ne bileyim işte ‘14’üncü Ağır Ceza’ya denk getirecek’ diyorlar. Kendi yardımcılarının olduğu geçmişteki. O bütün şüpheli kararların verildiği. Buradan samimiyetle bir şey söylüyorum. Bir komisyon kurulsun. Hukuk hocalarından. Geçmişi en parlak savcı kimse İstanbul’a başsavcı olsun, verdiği doğru kararlarla. Geçmişi en parlak, hukuk açısından en doğru isimlerden hakim olsun. Heyet oluşsun. Ne karar veriyorlarsa boynumuz kıldan ince. Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok. Ama bize karşı iftira var arkadaşlar, suçumuz iktidara geliyor olmak. Biz iktidarı konuşmak yerine iftiraları konuşuyoruz."

"Zulme susmama kararı vermiş"

Özel, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ise şöyle tepki gösterdi:

"Bizim seçilmiş ve üç kez üst üste seçilmiş büyükşehir belediye başkanımızın sabah 05.00’te kapısına 100 tane polis dayanacak. O günden bugüne bıktık. Devlet Beyle zaman zaman tartışmalı süreçlerimiz oluyor. Zaman zaman çok farklı görüşlerde oluyoruz. Ama aklın yolu bir. Bu sürecin ne MHP’ye faydası var, ne AK Parti’ye, ne Türkiye’ye faydası var. Bakın bize zararı var mı? Elbette acı çekiyoruz, zararı var. Ama bu kadar zulmde, zulme uğrayandan çok zulmeden ve zulme susan zarar görür. Devlet Bey bir süredir o tutumdaydı zaten görüyor o gelişmeleri. Zulme susmama kararını vermiş. Devlet Bey bu süreçlerin tamamında bizi haklı buldu diye bir şey çıkarmıyorum. Devlet Bey, ‘Yargılama olsun, bir de yargı içi kavgalar son bulsun’ diyor."

"Devlete saldırmak geleneğinizde var"

CHP lideri Özel, sahte diploma skandalına ilişkin Erdoğan’ın söylediği "30 yıl sonra İstanbul'da yakayı ele verenlerin konumlarına ve unvanlarına nasıl bakılmadıysa bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Şikayet eden de şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır" sözlerine ise şu yanıtı verdi:

"Olay dün ortaya çıksa, bugün konuşulsa bu kadar vahim olmaz. Olay geçen yıl olmuş. Yüzlerce sahte diploma ve bir sürü bu sahte diplomalılar, gerçek diplomalıların giremediği işleri girmiş, yükselemediği yerlere yükselmiş. Bunların da hemen hepsi AK Parti'ye yakın insanlar. Şimdi diyor ki 'kurullara saldırıyorlar.' Devlete saldırmış FETÖ'yle birlikte bu devlete siz saldırdınız. 15 Temmuz günü Meclis'in üstünde uçan uçağı o pilotun altına veren de, Genelkurmay'ın önündeki insanları ezen tankı onlara veren de siz, FETÖ'ye 'ne istedilerse verdik' diyen sizsiniz. Sizin devlete saldırmak geleneğinizde var. Veriler çalınmış, elektronik imzalar toplanılmış, sahte diplomalar üretilmiş, bu devlete saldırmaktır... Devleti çaldırmış, bize 'devlete saldırmayın' diyor."

(AB)