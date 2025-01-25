Özgür Özel'den Yılmaz Tunç'a 'korsan rapor' yanıtı

CHP lideri Özgür Özel İzmir İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı değerlendirmede Bolu'daki facia hakkında bilirkişi raporunun Adalet Bakanı tarafından 'korsan rapor' olarak ifade edilmesine yanıt verdi.

Özgür Özel "O rapor senin değil milletin raporu" ifadelerini kullandı.

Ön rapor çıktı: Bilirkişiye göre belediye değil bakanlık, il özel idaresi ve otel sahipleri kusurlu

“Böyle bir facianın mazereti olamaz. Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı” diyen Özel, “Bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Meclis'e araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz” dedi.

CHP lideri Özel, “Bakan kendisi dışında herkesi suçluyor” diyerek şöyle konuştu:

Suçladığı başka bakanlıklar, il özel idaresi, Bolu Belediyesi... Sırf kendini kurtarmak için. Adalete dün bir müdahale geldi, buna karşı da biz inisiyatif kullandık. Gerekeni yaptık. İlk kez buradan açıklayacağım.

7 kişilik heyet görevlendirdi, bu heyet rapor hazırladı. 4 savcı ve 7 bilirkişi rapora son şeklini verdi. Sorumlular arasında il özel idaresi, bakanlık var. Bolu Belediyesi'ni sorumlu görmüyorlar. Bu raporu kabul etmiyorlar. Değiştirin diyorlar. Belediyeyi ekleyin, bakanlığı çıkarın diyor.

Bakanlıktan bilirkişilere baskı geliyor. Bunu duyduğum anda Adalet Bakanı'nı aradım, İçişleri Bakanı'nı aradım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı aradım. Süreçle ilgili bütün bilgileri aktardım. Heyetin raporunu kamuoyuyla paylaştım. Bakan telefona çıkma yerine rapora korsan dedi. O rapor milletin malıdır. Rapor da korsan değil, tutanaklar var."