ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ocak 2025 14:59
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2025 15:10
2 dk Okuma

Özgür Özel'den Yılmaz Tunç'a 'korsan rapor' yanıtı

CHP lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Bolu'daki yangın raporu için 'korsan' ifadeleri kullanmasına "O rapor senin değil milletin raporu" diyerek tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel'den Yılmaz Tunç'a 'korsan rapor' yanıtı
Fotoğraf: AA

CHP lideri Özgür Özel İzmir İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı değerlendirmede Bolu'daki facia hakkında bilirkişi raporunun Adalet Bakanı tarafından 'korsan rapor' olarak ifade edilmesine yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ön bilirkişi raporuna “Korsan metin” dedi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ön bilirkişi raporuna “Korsan metin” dedi
24 Ocak 2025

Özgür Özel "O rapor senin değil milletin raporu" ifadelerini kullandı.

Ön rapor çıktı: Bilirkişiye göre belediye değil bakanlık, il özel idaresi ve otel sahipleri kusurlu
Ön rapor çıktı: Bilirkişiye göre belediye değil bakanlık, il özel idaresi ve otel sahipleri kusurlu
24 Ocak 2025

“Böyle bir facianın mazereti olamaz. Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı” diyen Özel, “Bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Meclis'e araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz” dedi.

Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
22 Ocak 2025

CHP lideri Özel, “Bakan kendisi dışında herkesi suçluyor” diyerek şöyle konuştu:

Suçladığı başka bakanlıklar, il özel idaresi, Bolu Belediyesi... Sırf kendini kurtarmak için.  Adalete dün bir müdahale geldi, buna karşı da biz inisiyatif kullandık. Gerekeni yaptık. İlk kez buradan açıklayacağım.

7 kişilik heyet görevlendirdi, bu heyet rapor hazırladı. 4 savcı ve 7 bilirkişi rapora son şeklini verdi. Sorumlular arasında il özel idaresi, bakanlık var. Bolu Belediyesi'ni sorumlu görmüyorlar. Bu raporu kabul etmiyorlar. Değiştirin diyorlar. Belediyeyi ekleyin, bakanlığı çıkarın diyor.

Bakanlıktan bilirkişilere baskı geliyor. Bunu duyduğum anda Adalet Bakanı'nı aradım, İçişleri Bakanı'nı aradım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı aradım. Süreçle ilgili bütün bilgileri aktardım. Heyetin raporunu kamuoyuyla paylaştım. Bakan telefona çıkma yerine rapora korsan dedi. O rapor milletin malıdır. Rapor da korsan değil, tutanaklar var."

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Grand Kartal Otel Kartalkaya Otel Yangını özgür özel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yılmaz Tunç
ilgili haberler
Grand Kartal Otel yangını
23 Ocak 2025
/haber/grand-kartal-otel-yangini-303899
Özel'den "Kartalkaya yangını" açıklaması: Tablo çok vahim, üzücü haberler alacağız
21 Ocak 2025
/haber/ozel-den-kartalkaya-yangini-aciklamasi-tablo-cok-vahim-uzucu-haberler-alacagiz-303830
KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINI
Eski Bakan Bahattin Yücel: "Sorumlu Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dur"
24 Ocak 2025
/haber/eski-bakan-bahattin-yucel-sorumlu-bakan-mehmet-nuri-ersoy-dur-303933
CHP, Kartalkaya'da meydana gelen yangına ilişkin heyet görevlendirdi
21 Ocak 2025
/haber/chp-kartalkaya-da-meydana-gelen-yangina-iliskin-heyet-gorevlendirdi-303820
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ön bilirkişi raporuna “Korsan metin” dedi
24 Ocak 2025
/haber/adalet-bakani-yilmaz-tunc-on-bilirkisi-raporuna-korsan-metin-dedi-303950
Kartalkaya otel yangınında tutuklama
Bugün 12:50
/haber/kartalkaya-otel-yangininda-tutuklama-303957
Kartalkaya’daki otel mühürlendi
23 Ocak 2025
/haber/kartalkayadaki-otel-muhurlendi-303890
TURİZM BAKANI BOLU İTFAİYESİNİ SUÇLADI
Bakan Ersoy: "Kartalkaya'da itfaiye olumsuz rapor verdiğine göre, oteli de ihbar etmeliydi"
24 Ocak 2025
/haber/bakan-ersoy-kartalkaya-da-itfaiye-olumsuz-rapor-verdigine-gore-oteli-de-ihbar-etmeliydi-303952
Ön rapor çıktı: Bilirkişiye göre belediye değil bakanlık, il özel idaresi ve otel sahipleri kusurlu
24 Ocak 2025
/haber/on-rapor-cikti-bilirkisiye-gore-belediye-degil-bakanlik-il-ozel-idaresi-ve-otel-sahipleri-kusurlu-303940
Tanju Özcan: Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangının bizzat sorumlusudur
21 Ocak 2025
/haber/tanju-ozcan-turizm-bakani-mehmet-nuri-ersoy-yanginin-bizzat-sorumlusudur-303844
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Grand Kartal Otel yangını
23 Ocak 2025
/haber/grand-kartal-otel-yangini-303899
Özel'den "Kartalkaya yangını" açıklaması: Tablo çok vahim, üzücü haberler alacağız
21 Ocak 2025
/haber/ozel-den-kartalkaya-yangini-aciklamasi-tablo-cok-vahim-uzucu-haberler-alacagiz-303830
KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINI
Eski Bakan Bahattin Yücel: "Sorumlu Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dur"
24 Ocak 2025
/haber/eski-bakan-bahattin-yucel-sorumlu-bakan-mehmet-nuri-ersoy-dur-303933
CHP, Kartalkaya'da meydana gelen yangına ilişkin heyet görevlendirdi
21 Ocak 2025
/haber/chp-kartalkaya-da-meydana-gelen-yangina-iliskin-heyet-gorevlendirdi-303820
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ön bilirkişi raporuna “Korsan metin” dedi
24 Ocak 2025
/haber/adalet-bakani-yilmaz-tunc-on-bilirkisi-raporuna-korsan-metin-dedi-303950
Kartalkaya otel yangınında tutuklama
Bugün 12:50
/haber/kartalkaya-otel-yangininda-tutuklama-303957
Kartalkaya’daki otel mühürlendi
23 Ocak 2025
/haber/kartalkayadaki-otel-muhurlendi-303890
TURİZM BAKANI BOLU İTFAİYESİNİ SUÇLADI
Bakan Ersoy: "Kartalkaya'da itfaiye olumsuz rapor verdiğine göre, oteli de ihbar etmeliydi"
24 Ocak 2025
/haber/bakan-ersoy-kartalkaya-da-itfaiye-olumsuz-rapor-verdigine-gore-oteli-de-ihbar-etmeliydi-303952
Ön rapor çıktı: Bilirkişiye göre belediye değil bakanlık, il özel idaresi ve otel sahipleri kusurlu
24 Ocak 2025
/haber/on-rapor-cikti-bilirkisiye-gore-belediye-degil-bakanlik-il-ozel-idaresi-ve-otel-sahipleri-kusurlu-303940
Tanju Özcan: Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangının bizzat sorumlusudur
21 Ocak 2025
/haber/tanju-ozcan-turizm-bakani-mehmet-nuri-ersoy-yanginin-bizzat-sorumlusudur-303844
Sayfa Başına Git