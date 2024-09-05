ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Eylül 2024 18:13
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2024 08:29
2 dk Okuma

Özgür Özel'den Metin Lokumcu davasına çağrı: Kalbim Trabzon’da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek Metin Lokumcu davasının karar duruşmasına sahip çıkma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel'den Metin Lokumcu davasına çağrı: Kalbim Trabzon’da
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011’de AKP mitingi öncesi polisin sıktığı biber gazından etkilenerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümü ile ilgili açılan davanın yarınki duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

31 Mayıs 2011'de Hopa'da neler oldu?
31 Mayıs 2011'de Hopa'da neler oldu?
Bugün 08:19

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek Metin Lokumcu davasının karar duruşmasına sahip çıkma çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle dedi:

”Çok istememe rağmen maalesef ben ve çok sayıda yöneticimiz, milletvekilimiz orada olamayacağız çünkü o gün çok önceden ilan edilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayı var. Bizler oradayız, oradan anacağız Metin Lokumcu'yu ama kalbimiz Trabzon'da olacak.”

Özel, şöyle dedi:

"Tam 9 yıl boyunca Metin Lokumcu'nun arkadaşları ve ailesi adalet mücadelesi verdiler ve olayın oluşundan dokuz yıl sonra iddianame hazırlandı. İlgililer taksirle adam öldürme iddiasıyla yargılanmaya başladılar. Zaten taksirle adam öldürmeye ilişkin dava açılması yeterli değildi ama bu haksızlık yetmiyormuş gibi davayı Artvin'den Trabzon'a kaçırdılar. Ardından sanıkları getirmek yerine SEGBİS sistemiyle yargılamaya başladılar. Yine yetmiyormuş gibi Metin Lokumcu'nun zaten kalp hastası olduğunu, ilaç kullandığını, tesadüfen orada olduğunu iddia edecek kadar kalpsizleştiler. Metin Lokumcu'yu silah gibi kullanılan biber gazı öldürmüştür. Davayı müdahil olma isteklerini reddettiler. Şimdi o davanın karar duruşmasına geldik. Nihayet 6'sında karar duruşması var. Maalesef Savcı sanıkların hepsinin beraatini istedi. Orada Metin Lokumcu'nun dostlarının hep birlikte bu meseleye sahip çıkması son derece önemli. Çok istememe rağmen maalesef ben ve çok sayıda yöneticimiz, milletvekilimiz orada olamayacağız çünkü o gün çok önceden ilan edilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayı var. Bizler oradayız, oradan anacağız Metin Lokumcu'yu ama kalbimiz Trabzon'da olacak. 6'sında, sabah 9'da herkesi Trabzon Adliyesi'ndeki bu önemli davaya ve Metin Lokumcu'nun hatırasına sahip çıkmaya davet ediyorum."

Davada sona doğru: Metin Lokumcu için adalet
Davada sona doğru: Metin Lokumcu için adalet
5 Eylül 2024

(EMK)

metin lokumcu özgür özel CHP metin lokumcu davası
ilgili haberler
"Dün Metin Lokumcu bugün Reşit Kibar, direnişleri direnişimizdir”
4 Eylül 2024
/haber/dun-metin-lokumcu-bugun-resit-kibar-direnisleri-direnisimizdir-299304
Metin Lokumcu davasında sanık polislerin beraatı istendi
11 Haziran 2024
/haber/metin-lokumcu-davasinda-sanik-polislerin-beraati-istendi-296381
Metin Lokumcu davasında “bilirkişi" talebi yine reddedildi
26 Ekim 2023
/haber/metin-lokumcu-davasinda-bilirkisi-talebi-yine-reddedildi-287020
Metin Lokumcu Davası | Polis hedef aldı
27 Ocak 2023
/haber/metin-lokumcu-davasi-polis-hedef-aldi-273429
METİN LOKUMCU DAVASI
Ulaş Lokumcu: Yasalar ne diyorsa onu yapın
30 Eylül 2022
/haber/ulas-lokumcu-yasalar-ne-diyorsa-onu-yapin-267882
EVRİM KEPENEK HOPA’DAN BİLDİRİYOR
Ulaş Lokumcu: Benim babamı, Hopa’nın Metin abisini aldılar
20 Nisan 2021
/haber/ulas-lokumcu-benim-babami-hopa-nin-metin-abisini-aldilar-242753
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"Dün Metin Lokumcu bugün Reşit Kibar, direnişleri direnişimizdir”
4 Eylül 2024
/haber/dun-metin-lokumcu-bugun-resit-kibar-direnisleri-direnisimizdir-299304
Metin Lokumcu davasında sanık polislerin beraatı istendi
11 Haziran 2024
/haber/metin-lokumcu-davasinda-sanik-polislerin-beraati-istendi-296381
Metin Lokumcu davasında “bilirkişi" talebi yine reddedildi
26 Ekim 2023
/haber/metin-lokumcu-davasinda-bilirkisi-talebi-yine-reddedildi-287020
Metin Lokumcu Davası | Polis hedef aldı
27 Ocak 2023
/haber/metin-lokumcu-davasi-polis-hedef-aldi-273429
METİN LOKUMCU DAVASI
Ulaş Lokumcu: Yasalar ne diyorsa onu yapın
30 Eylül 2022
/haber/ulas-lokumcu-yasalar-ne-diyorsa-onu-yapin-267882
EVRİM KEPENEK HOPA’DAN BİLDİRİYOR
Ulaş Lokumcu: Benim babamı, Hopa’nın Metin abisini aldılar
20 Nisan 2021
/haber/ulas-lokumcu-benim-babami-hopa-nin-metin-abisini-aldilar-242753
Sayfa Başına Git