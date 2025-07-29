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Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2025 11:55
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2025 12:05
2 dk Okuma

Özgür Özel'den Meclis komisyonu için 'nitelikli çoğunluk' şartı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis komisyonu ile ilgili, "Komisyon ya eşit temsil ile oluşmalı, eşit temsil değilse o zaman nitelikli çoğunlukla karar almalı diyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel'den Meclis komisyonu için 'nitelikli çoğunluk' şartı
Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Hayatımda duyduğum en büyük yalan"

CHP lideri Özgür Özel, orman yangınlarıyla mücadelede büyükşehir belediyelerini sorumlu ilan eden Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine "Hayatımda duyduğum en büyük yalan. Hatta yetkileri yok. 'Yetkiniz yok, gelmeyin' bile dedikleri oluyordu geçmişte. Keşke büyükşehirlerin elinde öyle imkan olsa. Büyükşehirlerin hava aracı bulundurma yetkisi de yok ellerinde" dedi.

Nitelikli çoğunluk şartı

Özgür Özel, Meclis komisyonuna üye gönderip göndermeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Komisyon ya eşit temsille oluşmalı ya da mutlaka nitelikli çoğunlukla karar alınmalı diyoruz. TBMM Başkanının açıklamalrından görüyoruz ki eşitlik yok, o zaman nitelikli çoğunluk aranacağının Meclis Başkanı tarafından söylenmesi lazım ki bu komisyonda yer alalım. Bizim bu komisyonda yer almamız Erdoğan'ın tuhaf beklentileriyle sulandırmak için değil. Terör bitsin, asker annesinin göz yaşı dinsin, sıvasız evlere şehit gitmesin diye. CHP'nin olduğu değil, olmadığı komisyondan korksun herkes." 

"Bu komisyon, anayasa yapmayacak"

Kamuoyunda Anayasa tartışması olduğunu belirten Özel, "Açık açık söyledim, 'seninle ne anayasası, menemen yapmam' dedim. Aynı çizgideyiz. Bu komisyon, anayasa yapacak bir komisyon değil. Ona niyetlenen bizi yanında bulamaz. Çünkü anayasaya uymayanla anayasa yapılamaz" diye konuştu.

Erdoğan'a yanıt

Erdoğan'ın "Ankara merkezli siyaset" çağrısına yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Millet merkezli siyaset yapıyoruz. Millet merkezli siyaset; millet için İstanbul'da olman gerekiyorsa İstanbul'da, Kars'ta olman gerekiyorsa Kars'ta, Meclis'te olman gerekiyorsa Meclis'te, meydanda olman gerekiyorsa meydanda, Saraçhane'de, nerede bulunmak gerekiyorsa orada yapılır. Ankara merkezli dersen, pergel gibi bir ayağını Ankara'ya koyarsan işte böyle kendi etrafından döner durursun. Kendini de tüketirsin, milleti de tüketirsin. Kendisine millet merkezli, Anadolu ve Trakya merkezli, Türkiye merkezli siyaset yapmayı davet ediyorum. Kendisini serin salonlardan çıkmaya, atadıklarına kendisini alkışlatmak yerine pazarlarda dolaşmaya, milletin halini sormaya, alabiliyorsa milletten alkış almaya davet ediyorum."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel komisyon CHP erdoğan
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