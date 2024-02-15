Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: Bir alternatif arayışı içindeyiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün (14 Şubat ) partisinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

Özel, aday açıklamalarından sonra gelen tartışma ve istifalara değindi.

Gürsel Tekin'in istifasına da yanıt veren Özel, “Aday olamayan her arkadaş istifa ederse ortada parti kalmaz. Bursa’yı alacağız. Balıkesir, Manisa ve Denizli’de de çok iddialıyız. Çok sürprizler olacak. Yüzyılın sürprizini de Malatya’da yapacağız. Birkaç gün sonra kendisini arayacağım, bu ilk kızgınlık geçtikten sonra Gürsel Abi'nin baba ocağına yeniden döneceğini düşünüyorum. Herkes yapar da Gürsel Tekin'in bunu yapmaması gerekir. Adaydan memnun olmayan herkes istifa etse parti kalmaz, bunu en iyi Gürsel Tekin biliyor" dedi.

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"Güner içime çok sinen bir adaylık"

Çankaya’da 31 yaşındaki Hüseyin Can Güner’in aday gösterilmesiyle ilgili eleştirileri yanıtlayan Özel, şunları söyledi: “Çok üzerinde durduğum ve içime sinen bir adaylık. Onu avukat parantezine almak büyük haksızlık. Güner benim çok üzerinde durduğum ve çok içime sinen bir adaylık. Deniz Baykal’ın mezarı başına geçiyoruz. 35 yaşında milletvekili, 36 yaşında Maliye Bakanı deyip övünüyoruz. 31 yaşında Çankaya Belediyesi’nin bütçesini nasıl yönetecek diye soruyorlar?”

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"Hatay halkıyla inatlaşıyor değiliz"

Hatay’da Lütfü Savaş’la ilgili tartışmalara da değinen Özel, “Biz Hatay’da arayış içinde olduk. Yaptığımız birçok ankette de Lütfü Savaş çıktığı için aday gösterdik. Bir yandan da Hatay’ı 10 günde bir ölçtürüyoruz. Aklımıza gelen her seçenek ölçtürülüyor. Fakat Lütfü Bey’in Hatay halkından gördüğü kabul kamuoyundaki algısının ötesinde. Ama daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz, buna Lütfü Bey de anlayış gösterir. Hatay halkıyla inatlaşıyor değiliz, inatlaşsak kararımız kesin der, giderdik.

Sosyal medyadaki tepkiler Hatay dışından gelen tepkiler evet önemli. O gün ben Hatay’a gittiğimde yüzde 99 hükümet protesto edildi. Ama Lütfü Savaş’a da öbek öbek bazı yerlerde bizi gördükçe Lütfü Savaş’ı gördükçe ‘niye değiştirmediniz’ diyenler vardı.

Bunların içinde son derece organik Hataylılar da mutlaka vardı ama mesela o grupları organize edenler de vardı. Mesela Gökhan Zan. Büyük bir grubu organize etmiş. Gökhan Zan ile ilgili şu kadarını söyleyebilirim. Kabul ettim, geldi. Arsuz belediyesi için talepte bulundu. Ama CHP’nin adayına karşı kullandığı dil doğru değil” diye yanıt verdi.

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"Haluk Bey’i çok önemsiyorum"

Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent ile ilgili de konuştu ve “Partilerin resmi teklifinin dışında bazen eski yeni yöneticiler, hemşehriler, arkadaşlar arka kapı diplomasisi yürütür. Haluk Bey evet deseydi ankette ölçtürürdük. Ama ben Haluk Bey’i çok önemsiyorum” dedi.

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(RT)