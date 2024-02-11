Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: Anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, 11 Şubat 2023'te vefat eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Baykal’ın ardından Bülent Ecevit'in kabrini de ziyaret eden Özel, Devlet Mezarlığı'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığına ilişkin soru üzerine, bütün bölgelerde adaylarını yoğun anket süreçleriyle belirlediklerini bildirerek, şöyle konuştu:

“Hatay’da o gece orada bulunmamız gerekiyordu. Bundan sonra da 6 Şubat’larda orada bulunacağız. Hatay’da protestolar yaşandı, hepiniz oradaydınız. Hepinizin gözünüzün içine bakarak söylüyoruz ki 100 söz protesto vardıysa 99’u hükümete yönelikti. Ama hükümete yönelik kaynaklar sadece Lütfü Savaş’ı öne çıkardı. Evet, Lütfü Bey’e yönelik de sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır. Verdiği mesajı alma sanatıdır. Biz CHP olarak bütün bölgelerde adaylarımızı çok yoğun anketlerle belirledik. Yüksek örneklemlerle yapılan bu anketler, bize bir şehirden yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Elbette meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir, fikir verir, ama milletin sesini duymak, sandıktan önceki en önemli gösterge. Çok yüksek örneklemle yapılan anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz. Görürsek müdahale ederiz.”

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“Erdoğan milli iradenin üzerinde elini çekmeli”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ta "Bilesiniz ki buranın belediye başkanı, cumhurbaşkanının eli üzerinde olduğu sürece Zonguldak çok daha farklı yere gelecektir" sözünün hatırlatılması üzerine Özel, Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasının benzerini Zonguldak'ta yaptığını söyledi.

Özel, "Recep Tayyip Erdoğan'ın milli iradenin üzerinden elini çekmesi lazım. Bu yaptığı iş tamamen milli irade gaspıdır" ifadesini kullandı.

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Milli iradenin serbestçe oy kullanılabildiği için kutsal olduğunu belirten Özel, "Oy, Recep Tayyip Erdoğan'a verilince kutsal, verilmeyince mundar olmaz. Nasıl Erdoğan gücünü sandıktan alıyorsa, bütün belediye başkanları da gücünü sandıktan alır. Nasıl gerçek patron milletse, belediye başkanlarının ve cumhurbaşkanlarının da belirleyicisi millettir. Bunun dışında bir ifade milli iradeye saygısızlıktır" diye konuştu.

Erdoğan'ın kendisine, "Özgür Efendi'nin sesi çıkmıyor, kavga etmiyoruz" dediğini hatırlatan Özel, "Oysa Özgür Efendi ona en düşük emekli maaşını hatırlatıyor, geçim sıkıntısını, enflasyonu hatırlatıyor ve Türkiye'de bunu konuşuyoruz. O istiyor ki hakaretine hakaret edelim, mesele konuşulmasın, bir genel seçim içinde, bir genel seçim atmosferinde sorunlar değil, kavga konuşulsun. Onun düzeyine inmemeye çok kararlıyım" ifadelerini kullandı.

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DEM Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarını çıkarmasının seçimi nasıl etkileyeceğinin sorulduğu Özgür Özel, şunları söyledi:

"Bu mikrofonlar neden Bahçeli'nin önüne gitmiyor? Bahçeli bu sabah demli çay mı içiyormuş? Bu mikrofonlar neden Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gitmiyor? Terörle işbirliği mi yapmış? İlk gün söyledim, Başak Demirtaş ve ilan edilen adaylar, her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır. Her partinin aday çıkarmak en demokratik hakkıdır. Kimsenin aday çıkarmasına, çıkarmamasına karışmayız. Bir parti aday çıkarmazsa demlenip, aday çıkardığında demlenmemiş olma iftirasını, bu sabah demli çay içenlere Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'a sorun."

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“DEM ile görüşmelerimiz gözünüzün önünde”

Bütün siyasi partilerle açık iletişim halinde olduklarını kaydeden Özel, "Bizim DEM ile yaptığımız görüşme gözünüzün önündedir. Ama bazı görüşmeleri, hangi mecralarda kimlerin ne şekilde, ne vaatlerle yürüttüğünü millet sormaktadır. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da çıkarmadığı adaya da lafımız da yoktur, minnetimiz de yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda, dünya kadar hakareti bize layık görenlerin şimdi bu millete bir özür borçları vardır" dedi.

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Özel, dün (10 Şubat) AKP'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırının demokrasiye yapıldığını ve bunu kendi adaylarına yapılmış saydıklarını ifade ederek, "Seçim atmosferinde bütün adayların özgürce propaganda yapabildikleri, sandıkların ve seçmenlerin baskı altına alınmadığı, en özgür propagandanın ve barışçıl seçimin yaşanmasını temenni ediyorum. Bütün adaylara, bütün siyasi partilere başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Küçükçekmece'de AKP'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

Partisinin adaylarının büyük oranda belirlendiğini dile getiren Özel, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ittifakı için yola çıktıklarını, bu ittifakın adının "Türkiye ittifakı" olduğunu söyledi.

CHP lideri Özel, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz seçimlerde bize 11 büyükşehri emanet eden milletimizin emanetine saygı duyduk. Emanetine çok iyi baktık. Şimdi onlardan bir 5 yıllık daha emanet için süre istiyoruz. Siyasiler Ankara'da ittifak kuramayabilirler ama millet sandıkta ittifakı kurar. Türkiye'nin umudu Türkiye ittifakıdır. Geçen seçimde ittifakların kazandığı büyük başarıları ortaya çıkaran seçmen hala kütüklere kayıtlıdır. O seçmen, Türkiye ittifakını büyüterek sürdürecek, şehirlerimizi çalmayan, çırpmayan, yeşil alanları katletmeyen, arsaları yabancılara peşkeş çekmeyen, arsa rantı yaratmak için şehre karşı suç işlemeyen, yoksullun hakkını sosyal belediyecilikle koruyan başkanlarımızla göreve devam."

(VC)