Özgür Özel'den kayyım yorumu: Hazımsızlık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün temaslarda bulunmak üzere memleketi Manisa’ya geldi. İlk olarak Ahmetli Belediyesi’ni ziyaret etti.

Başkan Fuat Mintaş’la görüşen Özel daha sonra partisinin ilçe binasına gitti. Burada halka seslendi. Gündeminde de Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınması ve yerine kayyım atanması vardı.

Özel, Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu şiir nedeniyle hapse girmesini nedeniyle 2002 seçimlerinde uygulanan seçim yasağını hatırlattı.

Deniz Baykal’ın çabalarıyla Anayasa’nın değiştirildiğini ve Erdoğan’ın başbakan olduğunu belirterek “Bugün geldiğimiz noktada Erdoğan, gücünü seçimden alan Erdoğan, adil seçimlerle yönetime geldiğini unutmuş” dedi. Özel şöyle devam etti:

Akıl almaz yanlış işlere girdiler. 31 Mart'ta millet karar verdi. Türkiye'nin 65’ini bize verdi. Ekonominin yüzde 80’i CHP’li belediyelerde. Millet ne dediyse o olması lazım ama bu arkadaş buna hazmedemedi. Erdoğan'a bunu sorsun birisi. Sen Siirt'teki şiirden yasaklı oldun. CHP kaldırdı, birlikte kaldırdık yasağı Meclis'te. Siirtli milletvekilleri istifa ettirildi. Siirt’ten milletvekili oldun. Geçtiğimiz aylarda Siirtlilerin seçtiği belediye başkanına kayyım atadı. ‘Siz bilmezsiniz. Beni seçerken doğru yapıyordunuz.’ Bugün Van'daki belediyeye kayyım atıyor. Kardeşim suçu varsa belediye meclisi başkanı kendi içinden seçer. Ceza konuşulduğu anda mahkeme kararını bekleseniz, kesinleşse, kesinleşince belediye meclisinden seçseniz bir şey olmaz. Benim İstanbul'daki belediyeme kayyım atadı. Beşiktaş Belediye Başkanımı içeri attı. Ovacık Belediye Başkanı'na kayyım atadı. Hazmedemiyor ve sürekli belediye meclis üyelerini alıyor tutukluyor. Kardeşim daha bir yıl olmuş, temiz kağıdı vermişsin bu insanlara. Aday olabilir mi? Olur. Suçu var mı? Yok. Benim teminatım devlet ya. Devlete soruyorum aday gösterirken. Temiz kağıdını devletten almış, dokuz ay sonra hazımsızlık yapıyor. Patron millettir. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız. Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Millet kim seçtiyse baş tacı. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin. Gazeteci arkadaşlar diyorlar ki ‘Ne düşünüyorsunuz?’ Ne düşüneceğim? Milletin seçtiği yönetir. Katlanacaksın. Suçu varsa ayırırsın, belediye meclisinin içinden seçtirirsin ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir.”

(HA)