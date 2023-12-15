Özgür Özel'den İYİ Parti ile ittifak açıklaması: Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Ardından yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için tekrar aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Saraçhane'ye geldi.

Özel ve İmamoğlu belediye binasında basına kapalı yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalar yaptı. Ekrem İmamoğlu tekrar aday gösterilmesiyle ilgili “Öncelikle hem genel başkanımıza hem partimizin MYK'sına hem de dün şahsıma görev tebliğ eden parti meclisimize teşekkür ediyorum” dedi.

İmamoğlu “31 Mart 2024 tarihi itibariyle İstanbul halkıyla birlikte 2019'da temelini attığımız İstanbul ittifakının daha güçlü bir biçimde, bir sonraki 5 yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni ve daha güçlü projeleri İstanbulluyla buluşturmaya devam etme yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız" diye konuştu.

İttifak açıklaması

Özel ise İmamoğlu'nun seçimde yeniden ödüllendirileceğini söyledi. “İstanbul'u seven dürüst yüreklerin bir kez daha hakkı teslim edeceğine inanıyorum” dedi. Özel ardından gazetecileri İstanbul özelinde İYİ Parti ile bir ittifak ihtimaline ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz. Biz öyle olmaması için çok gayret sarf ettik. Üzerimize ne düşerse sarf etmeye devam edeceğiz. İstanbul'un ihtiyacı olan ittifakın adını ittifak koyalım, iş birliği koyalım, parti adları alalım, her şeyi söyleyelim ama şunun önüne geçemeyiz; İstanbul'u 'İstanbul ittifakı' kazandı. İstanbul ittifakını İstanbullular kurdular. Gönülleriyle, yürekleriyle, akıllarıyla kurdular. O ittifakın İstanbul'a ne yaptığını görüyoruz. İstanbulluların elbette Ekrem başkana sahip çıkacaklarını biliyorum. Ekrem başkan ve ekibinin elini kolunu bağlayanlar var. Yapılacak hizmetlere engel olanlar var. İstanbul'un tahsil etmedikleri borçları ödetip hak ettiği paralarına el koyanlar var. Borçlanma yetkisi vermeyip hizmete engel olmak isteyenler var. Bunun karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde meclis çoğunluğunu istiyoruz. Bunun yolu İstanbul'un 39 ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, belediye başkanlarına, belediye meclis listelerine oy vermektir. Hiçbir oy boşa gitmeyecek. 'Cumhuriyet Halk Partisi kazanamaz' diye kimse düşünmesin. Oyların hepsi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelecektir. Belediye meclislerinde kullanılan oylar çok önemli. Biz bunun başarılı olacağına inanıyoruz. En büyük güvencem İstanbul ittifakıdır.

İzmir ve Aydın adaylarının açıklanmamasının sorulması üzerine Özel, hala anketlerin devam ettiğini anlattı. Başka bir soruya karşılık Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile de ilerleyen günlerde görüşebileceğini dile getirdi.

(HA)