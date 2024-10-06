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Yayın Tarihi: 6 Ekim 2024 13:40
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2024 13:47
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Özgür Özel'den, Hatay'da metal işçilerinin grev çadırına ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye işçi sınıfına ve Türkiye'de emeğiyle geçinen herkese şu sözü veriyoruz; iktidarımızla birlikte ilk iş, örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracağız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel'den, Hatay'da metal işçilerinin grev çadırına ziyaret

Hatay Dörtyol’da, Özçelik-İş’in örgütlü olduğu Yolbulan Metal’de çalışan işçiler, en düşük ücretin 30 bin lira olması talebiyle 20 Haziran’da greve çıktı. CHP Genel Başkanı Özel, grevin 109'uncu gününde, işçilerin fabrika önünde bulunan grev çadırını ziyaret etti.

Özel'e CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki eşlik etti.

İşçilerin yanında patronlara seslenen Özgür Özel, “Bir kez daha sizin adınıza bir dostluk ve uzlaşma eli uzatıyoruz. Arkadaşlarımız, randevu talep etsin, görüşsünler ve sizinle onların arasında bir uzlaşma noktasını arayalım” dedi.

Eğer burada işçileri memnun eden bir süreç olursa bundan en çok biz memnun oluruz” diyen Özel “Size karşı orantısız güç kullanırsa, başka yerlerden fason üretimle iş kanununa aykırı işler yaparsa, grev kırıcılığa kalkarsa, sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir, son ana kadar arkanızdayız" dedi.

Görseli Büyüt

"Örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracağız"

İşçilerin sendikalı olmasının önemini anlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart'ta seçimlerden 1'inci parti olarak çıktı, şu anda da Türkiye'nin 1'inci partisi. Türkiye işçi sınıfına ve Türkiye'de emeğiyle geçinen herkese şu sözü veriyoruz; iktidarımızla birlikte ilk iş, örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Eğer işçiyle işveren karşı karşıya geliyorsa, gelmesin isteriz. Devlet olarak işçinin yanında duracak, verilen tüm mücadelelerin, 5 yıllık iktidarımızın sonunda önce yüzde 50'lik örgütlenme hedefini, yani her iki işçiden birinin sendikalı olmasına sağlayacak, iki dönemin sonunda Bülent Ecevit'in bıraktığı yere, yüzde 75 örgütlülük seviyesine ve üzerine, işçi sınıfının erişmesini biz sağlayacağız. O süreçte bütün mücadelenizi sonuna kadar destekliyoruz. Gerek kanuni düzenlemeler gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iradesi, gerekse ülkeyi yöneten partinin iradesi olarak bugün olduğu gibi o gün de biz yanınızda olacağız."

Görseli Büyüt

"Asgari ücret, sefalet ücrettir"

Türkiye'deki asgari ücreti "sefalet ücreti" diye tanımlayan Özel, "Geçtiğimiz yıl 'bu ücrete 4 kez zam yapacağız' diyenler, iktidar olunca ikinci zammı bile yapmayıp 17 bin lirada bıraktılar. Siz hakkınızı alsaydınız, bu sözleşme bağıtlandığı gün, size verilen maaş gerçekten bugün asgari ücret hak ettiği zammı alsaydı 25 bin lira olsaydı zaten siz hiç greve çıkmadan 30 bin liranın üzerinde taban maaşı almıştınız" diye konuştu.

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Haber Yeri
İstanbul
özgür özel CHP metal işçileri hatay
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