Özgür Özel'den, Hatay'da metal işçilerinin grev çadırına ziyaret

Hatay Dörtyol’da, Özçelik-İş’in örgütlü olduğu Yolbulan Metal’de çalışan işçiler, en düşük ücretin 30 bin lira olması talebiyle 20 Haziran’da greve çıktı. CHP Genel Başkanı Özel, grevin 109'uncu gününde, işçilerin fabrika önünde bulunan grev çadırını ziyaret etti.

Özel'e CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki eşlik etti.

İşçilerin yanında patronlara seslenen Özgür Özel, “Bir kez daha sizin adınıza bir dostluk ve uzlaşma eli uzatıyoruz. Arkadaşlarımız, randevu talep etsin, görüşsünler ve sizinle onların arasında bir uzlaşma noktasını arayalım” dedi.

Eğer burada işçileri memnun eden bir süreç olursa bundan en çok biz memnun oluruz” diyen Özel “Size karşı orantısız güç kullanırsa, başka yerlerden fason üretimle iş kanununa aykırı işler yaparsa, grev kırıcılığa kalkarsa, sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir, son ana kadar arkanızdayız" dedi.

"Örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracağız" İşçilerin sendikalı olmasının önemini anlatan Özel, şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart'ta seçimlerden 1'inci parti olarak çıktı, şu anda da Türkiye'nin 1'inci partisi. Türkiye işçi sınıfına ve Türkiye'de emeğiyle geçinen herkese şu sözü veriyoruz; iktidarımızla birlikte ilk iş, örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Eğer işçiyle işveren karşı karşıya geliyorsa, gelmesin isteriz. Devlet olarak işçinin yanında duracak, verilen tüm mücadelelerin, 5 yıllık iktidarımızın sonunda önce yüzde 50'lik örgütlenme hedefini, yani her iki işçiden birinin sendikalı olmasına sağlayacak, iki dönemin sonunda Bülent Ecevit'in bıraktığı yere, yüzde 75 örgütlülük seviyesine ve üzerine, işçi sınıfının erişmesini biz sağlayacağız. O süreçte bütün mücadelenizi sonuna kadar destekliyoruz. Gerek kanuni düzenlemeler gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iradesi, gerekse ülkeyi yöneten partinin iradesi olarak bugün olduğu gibi o gün de biz yanınızda olacağız."