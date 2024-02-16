Özgür Özel'den Hatay açıklaması: Lütfü Savaş’a bir alternatif geliştiremedik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Özel’in yeniden aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu.

İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı aday tanıtım filminde Lütfü Savaş'ın yer almaması ve saha çalışmalarıyla ilgili konuştu.

"O reklam filmi 5 Şubat'ta çekildi"

Özel, tanıtım filminin 5 Şubat’ta çekildiği bilgisini verdi ve şunları söyledi: “O reklam filmi 5 Şubat'ta çekildi. Ancak Belediye Başkanımızın (Lütfü Savaş) o tarihte Hatay'da olması gerektiği için bizimle değildi, Hatay'daydı. Ayrıca Sayın Savaş da 'Zaten benim müzikli reklamla oynamam pek doğru olmaz' demişti. Ben de kendisini haklı bulmuştum. Diğer 6 belediye başkanımızın olduğu reklam filmi de yakında ekrana gelecek.”

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"Belediye başkanımız eleştiriden muaf değildir"

Savaş'ın adaylığına yönelik eleştiriler de yanıt veren Özel, eleştirileri dikkate aldıklarını belirtti ve şöyle devam etti: "Hatay konusu Türkiye'de çok konuşulan bir konu. Orada ne yaşandıysa iktidarla ilgili. İktidarın yönettiği ilçelerde çözülemeyen problemler Hatay'da da çözülemedi. Belediye başkanımız eleştiriden muaf değildir. Tepkileri anlıyoruz. Hatay'da 100 tepki varsa 99 iktidara. Lütfü Savaş'a da birkaç eleştiri oldu. Bunları da duyduk kaydettik. Ama Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir.”

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"Hatay’da beşinci anket için sahadayız"

Özel, son olarak Hatay ile ilgili ölçme ve değerlendirmenin bugün sonlanacağını, yarın da (17 Şubat) partinin kararı vereceğini ifade etti: “Biz en çok anket yaptığımız yerde iki, çok nadir üç anket yaptığımız oldu. Hatay’da beşinci anket için sahadayız. Hatay için Lütfü Savaş’tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda Lütfü Savaş da zaten buna ‘Hayır’ demiyor, ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde bizim Hataylılar için Lütfü Savaş’a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz.”

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(RT)