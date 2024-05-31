Özgür Özel'den 'Gezi' açıklaması: Hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48'inci Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Konuşmasının büyük bölümünü Gezi Direnişi’ne ayıran Özel, “31 Mayıs günü hepimiz için çok anlamlı, acılarla, umutla dolu ve bir yandan yüreğimizin bir kısmını Silivri’ye hapsetmiş bir sürecin 11’inci yıldönümündeyiz” dedi.

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“Tarihsel hesaplaşma inadı”

“Taksim Meydanı’ndaki tek yeşil alan olan Gezi Parkı’nı bir tarihsel hesaplaşma inadıyla yıkıp, ağaçları kesip, yerine Topçu Kışlası yapma hevesiyle başlayan bir süreçte, pek çoğu TMMOB üyesi olan ve o dönemde Taksim ve Gezi Parkı için oluşturulmuş inisiyatiflerle karşı çıkıldı” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O süreçte verilen talimatlarla, yakılan çadırlarla başlayan gerginlik, daha sonra gaz bombalarının silah gibi kullanılmasıyla, birtakım süreçlerin kötü yönetilmesiyle, Mehmet Ayvalıtaş’ı, Abdullah Cömert’i, Mustafa Sarı’yı, İrfan Tuna’yı, Ethem Sarısülük’ü, Selim Önder’i, Zeynep Eryaşar’ı, Ali İsmail Korkmaz’ı, Berkin Elvan’ı, Mehmet İstif’i ve Ahmet Atakan’ı aramızdan aldı. Bugün onların hatırası önünde saygı ile eğiliyorum.

Yaşanan olaylar sırasında 91 kişi kafa travması geçirdi, 10 kişi gözünü kaybetti. Binlerce kişi acil servislerde ya da hastanelerde yatarak tedavi görmek durumunda kaldı.”

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“Yedi talepten bir darbe iddianamesi çıkmazdı”

Tayfun Kahraman ve Mücella Yapıcı’nın içinde bulunduğu heyetlerin önce dönemin Başbakan yardımcısıyla görüşme gerçekleştirdiğini ve bazı talepler ilettiğini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

“Talepler Başbakan yurda dönmesin, bakanlar istifa etsin, hükümet düşsün ve yönetimi biz devralalım değildi. Öyle olsaydı, Gezi’den darbe iddianamesi çıkardı. Talepler açık ve netti.

Ağaçlar kesilmesin, Topçu Kışlası yapımasın, AKM yıkımasın, yerine AVM yapılmasın, gaz bombası silah gibi kullanılmasın, o an itibariyle ölen iki arkadaşımızın ölümünden sorumlu olanlar hesap versin. Hatay, İstanbul ve Ankara emniyet müdürleri istifa etsin. Talepler buydu.

Bu yedi talepten bir darbe, bir darbe iddianamesi çıkmazdı. Ama çıkardılar.

O gün istifa etsin denen üç emniyet müdürünün üçü de şu anda müdür değil. Çünkü üçü de FETÖ’cüydü, darbeye karıştı, tutuklandı, üçü de cezaya çarptırıldı. Oradaki çadırları yakarak gerilimi başlatanlar ilk şiddet emrini verenler, Gezi’yi terörize edenler zaten bir terör örgütü mensubuymuşlar. Şimdi ceza çekiyorlar.”

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“Hepimiz yerine orada yatıyorlar”

CHP lideri Özel, konuşmasının devamında Gezi tutsaklarına atıf yaparak şöyle konuştu:

“Bugün eğer orada o ağaçlar duruyorsa Tayfun sayesindedir. Mücella Abla sayesindedir. Can Atalay sayesindedir. Mine Özerden sayesindedir.

Çiğdem Mater sayesindedir. Osman Kavala sayesindedir. Bugün içeride yatan her arkadaşımız. Bu salon isimleri anıldığında alkışlıyorsa, Türkiye’de 15 milyon kişi Gezi için sokağa çıktıysa, o gün mesleğinin gereği, görevinin gereği, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü kendi üyesinin hak ve menfaatiyle kamunun hak ve menfaatini birlikte telife mecburdur. Çevre duyarlılığı görevinin gereğidir.

Bunu yaptıysa ve bir şehir plancısı Taksim’in ortasındaki tek park yerine kışla istemedi diye içeride tutuluyorsa Tayfun Kahraman hepimiz yerine orada yatıyordur. Türkiye’deki herkesin onları sahiplenmesi gerekir.”

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