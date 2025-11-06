ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 12:18
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2025 12:39
2 dk Okuma

Özgür Özel'den gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilere yönelik operasyona tepki göstererek, "Umudu örgütleyemeyenler, sevgiyi büyütemeyenler; korkuyu örgütlemeyi, tehdidi büyütmeyi kendilerine yol seçmişler" dedi.

BİA Haber Merkezi

Özgür Özel'den gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki
Fotoğraf: CHP / X

Eskişehir'de "Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik ve Yaşanabilir Üniversite" panelinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

6 Kasım 2025

CHP lideri Özel, her sabah Türkiye'nin yeni bir 'korku' ile karşı karşıya bırakıldığını belirterek AKP'nin iktidarının sürdürme çalışması olarak operasyonu yorumladı.

"Memlekette anayasa askıda şu anda"

"Memlekette anayasa askıda şu anda" diyen Özel, "Tayyip Erdoğan'ın uyduğu maddelere uyuluyor, uymadığı maddelere uyulmuyor. Yeni bir düzen, yeni bir hukuk sistemi, kendisine hukuk ama kendinden olmayan muhaliflere düşman hukuk sisteminin uygulandığı bir sürecin içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Karanlığın panzehiri yanan bir tek ışık"

"Kötülerin kaybedeceğini" söyleyen Özgür Özel şunları devamında dile getirdi:

"Bu sabah kalktık gazeteci arkadaşlarımız, dünya kadar gazeteci yine gözaltına alınmış. Her sabah bir korkuya gark etmeye çalışıyorlar.

"Ama taktik bu; umudu örgütleyemeyenler, sevgiyi büyütemeyenler korkuyu örgütlemeyi, tehdidi büyütmeyi kendilerine yol seçmişler. Böyle kalabileceklerini düşünüyorlar iktidarda. Oysa ki karanlığın panzehiri yanan bir tek ışıktır.

"Karanlık yerine aydınlık kazanır"

"Günün en karanlık zamanı, sabahın en yakın olduğu zamandır. Hiçbir zaman sonunda kötüler kazanmaz. Kötüler kaybeder iyiler kazanır. Gece kazanmaz, güneş doğar gündüz kazanır. Karanlık yerine aydınlık kazanır, hurafe yerine bilim kazanır.

Tembele karşı çalışkan kazanır, korkağa karşı cesur olanlar kazanır. Ben hepinize inanıyorum ve güveniyorum."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel CHP Eskişehir gazeteciler
