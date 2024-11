Özgür Özel'den Esenyurt açıklaması: “Kafaları karışmasın, alınlarını karışlarız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Avcılar’da Meclis Grubu ile gerçekleştireceği kapalı grup toplantısı öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Özel, “Daha önce planladığımız gibi bugün Antalya’da kampta olacaktık. Ancak Türkiye’nin gündemine atılan bir bomba, Türkiye’nin demokrasisine vurulan bir hançer, Türkiye siyasetine vurulmak istenen kötü bir neşter yüzünden kampımızı iptal ettik.

“Bugün tüm milletvekillerimizle sıcak gündemi konuşacağız” diyen Özel, hafta sonu özel gündemlerle toplanacaklarını açıkladı.

CHP lideri Özel, Esenyurt’un 2004 yılında AKP tarafından kazanıldığını belirterek, “100 binin altında bir nüfusla teslim ettiğimiz Esenyurt’u 1 milyon nüfusla geri aldık, 2019 seçimlerinde. Esenyurt, içinden geçtiğinizde, girerken, çıkarken, içinde gezerken gördüğünüz Esenyurt, kent suçları müzesi gibidir, kent suçları müzesi. Bir kente yapılan her kötülük Esenyurt’a yapılmış. Küçücük parsellere sınırsız katların verildiği, blokların arasından rüzgarın geçemediği, inanılmaz yoğunluklar yaratıldığı ve o rantın, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından bile isteye, göre, kente karşı işlenen suçlara sessiz kalınmasına sebep olduğu bir yerdir Esenyurt” dedi.

Silivri'de kapalı grup toplantısı öncesinde konuşan Özgür Özel:



“Pazartesi günü Silivri’ye gitme niyetindeyiz”

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Silivri’ye yapılan çağrıyla ilgili, “Bir erteleme yaptık. Şöyle ki biz dün resmi olarak Adalet Bakanlığı’na görüşme talebimizi ilettik. Malum tutukluların cezaevinde milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi, Adalet Bakanlığı’ndan bir prosedürün tamamlanması ile gerçekleşiyor. Onun dün mesai bitimine kadar tamamlanmadığı ve bize bildirilmediği için bugün oraya gidip ziyarette bir aksaklık olmasını istemediğimiz için, Adalet Bakanlığı’nın gerekli resmi prosedürü tamamlamasını bekliyoruz” dedi.

Özel, pazartesi günü Silivri’ye gidip Ahmet Özer’i ziyaret etmek istediklerini ekledi.

“Gelmeyen başkanlar haklı gerekçelerini bildirdiler”

Özel, Esenyurt çağrısına katılmayan CHP’li belediye başları hakkında şunları söyledi:

“Hepsi haklı gerekçelerini bize bildirdiler. Mansur Bey hatta sonrasında bizimle aynı duygu ile tertiplenmiş bir başka etkinliğe de katıldı. Değerlendirmesini de yaptı. Böyle belediye başkanlarına bir gün sonra ‘Şurada olun’ dediğinizde onların öyle bir gün sonra her zaman orada olma imkanları olmaz. Biz zaten önemli mazeretlere ve belediye başkanlarının ertelemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Ayrıca sadece 3 belediye başkanı yok, belki belediye başkanlarımızın yüzde 60’ı katılamadı. Yüzde 40’ı katıldı. 150’nin üzerinde belediye başkanı buraya geldi. Gelemeyenler daha çok. Bu çağrıya uymamaktan değil yaptıkları kamu görevini aksatmama sorumluluklarından”

Yılmaz Tunç'a 'Akın Gürlek' yanıtı

Özel, dün gerçekleştirdiği Esenyurt buluşmasındaki ifadelerinden sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamalarla ilgili, “Bundan fezleke gelecekse, gelir. Ona benim söyleyecek bir şeyim yok. Vız gelir tırıs gider. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yılmaz Bey’in paylaşımını gördüm, Akın Gürlek üzerinden incinmişler anlaşılan” diye konuştu.

Özel, Adalet Bakanına şu sözlerle cevap verdi:

Güç elinizdeyken düşman hukuku uygulayacaksınız, başınız sıkıştı mı ‘Haydi bakalım hep beraber olalım’ diyeceksiniz. Sonra dönüp böyle işlere tevessül edeceksiniz. Eleştiri alınca, sen iki kişiden birinin oyunu almış bir bilim insanını, bir kanaat önderini, bir profesörü, 10 yıllık parti üyemi terör örgütü üyesi diye Silivri’ye koyacaksın, sonra bu lafları duyunca ‘İncindik, yargıya talimat manasına gelir’ diyor. Arkadaş elindeki adam bumerang gibi atıyoruz, atıyoruz geri geliyor. Yo-yo gibi oynuyorsunuz adamla. Seyyar giyotin. Nerede ihtiyaç oraya taşıyorsunuz. Sonra dediniz ki ‘Aferin Akın görevini yaptın.’ Bu geldi yanınıza nefes nefese, ‘Görevini yaptın Akın’ dediniz, sırtınızı sıvazladınız. ‘Haydi biraz da siyaset yap’ deyip Bakan Yardımcısı yaptınız. Sonra yeni kumpaslara ihtiyaç var. Sloganları… ‘Yaparsa Akın yapar’ demişler. ‘Yaparsa Akın yapar’. Bir telefonla; ‘Sana İstanbul’da ihtiyaç var’. Hani siyasi olmuştu, Bakan Yardımcısıydı? Başsavcı yaptılar. Utanma yok, sıkılma yok, ar etme yok. Sonra bu işe tepki gösterince; ‘İncindik’. Ya hakikaten akıl alır gibi değil.

CHP lideri Özgür Özel'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a 'Akın Gürlek' yanıtı:



"Belediye meclis üyelerine ‘Siz de teröristsiniz’ diyorlar"

Özel ayrıca, belediye başkanının görevden alınmasının ardından belediye meclisinden seçim yapılması yerine kayyum atanmasının doğru bir yöntem olduğunu iddia edenler hakkındaki soru üzerine, “KHK ile düzenledikleri bir maddede, ‘Terör olduğunda kayyum atayabiliriz’ diyorlar. O yüzden bir belediyemizi, işte efendim şu gerekçeyle, bu gerekçeyle terör deyip aldılar ki kayyum atayabilsinler. Çünkü Esenyurt Belediyesi’nde çoğunluk bizde. Peşi sıra üç maddede yazıyor ne olduğu. Esenyurt‘taki bütün belediye meclis üyelerine ‘Siz de teröristsiniz’ diyorlar, ‘Size bırakmayız, biz kayyum atayacağız’ diyorlar. Ama esas olan da ‘Bizim müteahhitlerin ihtiyacı var, o arsalara, o katlara’ diyorlar. ‘Siz vermiyorsunuz’ diyorlar” ifadesini kullandı.

"Sine-i millet tuzaktır"

Özel, sine-i millet hakkındaki açıklamalarına yönelik soruya şöyle cevap verdi:

Sine-i millet demek, istifa et, git demek. Seçime zorlamak için. Şimdi siz AK Parti’nin hele hele bu her şeyi yapabilme kapasitesini görüyorsunuz. Biz 140 milletvekili, 130 milletvekili istifa ettik ve erken ‘Seçime gidin, biz seçimi biz çekildik’ dedik, gittik. Anayasa diyor ki, 90. günü takip eden pazar günü ara seçim yapacaksın. Sadece boşalan yerler için. Manisa’daki üç milletvekili için yapılacak. Biz protesto ettiğimiz ve çekildiğimiz Meclis’e girmek için bir daha aday da olamayacağız. Biz erken seçim istiyoruz ama onun seçimi yapılıyor. Siyaseten tavır koymuşsun, çekildim dediğin Meclis’e geri girmeye mi çalışacaksın? Giremeyeceksin. Ak Parti, belki bu milletvekillerinin hepsini alacak, milletvekili sayısı dört yüzün üzerine çıkacak, anayasayı referandumsuz değiştirecek güce sahip olacaklar. Sine-i millet tuzaklaması, sine-i millet böyle el yapımı bomba gibi, siyasete sine-i millet tartışması tuzaklıyorlar. Biz erken seçim için Meclis’te, meydanda, sokakta, her yerde en servet ve en net mücadeleyi veriyoruz, dozunu arttırarak devam edeceğiz. Erken seçime zorlamak vatanseverliktir. Sine-i milleti savunmak tuzağa düşmek, tuzağa çekilmektir.

"Biz adayımızı hemen ilan ederiz"

“Yaşanan süreçte CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kendiliğinden şekilleniyor mu?” sorusu üzerine Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi seçime bugünden hazır durumda ve aday belirleme noktasında en geniş mutabakatı sağlayacağız. Bizim 1,5 milyonu aşan üyemiz var, bunun da üzerine çıkabiliriz. Bunu hep söylüyorum, bu benim fikrim. Ben aday olmayacağım, kendim. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma adayı da belirlemeyeceğim. Partinin yetkili organları var, onlarda da tabii konuşacağız ama bunu en geniş mutabakatla yapacağız. CHP’nin birden çok seçenek konuşuluyor, o söyleniyor, bu söyleniyor. Aday sorunu yok. AK Parti’nin adayı kim? Erken seçim istemiyorlarsa Erdoğan aday olamıyor. Biz ‘Geç karşımıza’ diyoruz. ‘Hodri meydan’ diyoruz. ‘Gel’ diyoruz. Biz adayımızı hemen ilan ederiz ama gelmeyip kaçıyorsa kendisi aday olmayacak demekse, kim aday olacak? Hangi damat, hangi İçişleri Bakanı, hangi güç odaklarının kendi içlerindeki? Hadi, birkaç aday söylesinler de dinleyelim” şeklinde yanıt verdi.

"Alınlarını karışlarız"

Özel, “Bu operasyondan sonra hedefte İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi var?” sorusuna, “Kafa karıştırıyor. ‘Bu operasyondan sonra hedefte İBB mi var?’ Şu kadarını söyleyeyim. Kafaları hiç karışmasın, alınlarını karışlarız, alınlarını” yanıtını verdi. (AD)