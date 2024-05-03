Özgür Özel'den 3 Mayıs mesajı: Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı.

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Özel'in paylaşımı şöyle:

"Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır. Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır.



Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz.#DünyaBasınÖzgürlüğüGünü pic.twitter.com/kRhBqYr9Z9 — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 3, 2024

(EMK)