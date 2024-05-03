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Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2024 12:57
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2024 13:00
1 dk Okuma

Özgür Özel'den 3 Mayıs mesajı: Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır

"Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel'den 3 Mayıs mesajı: Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı.

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Özel'in paylaşımı şöyle:

"Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır. Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

(EMK)

özgür özel CHP 3 mayıs dünya basın özgürlüğü günü mahpus gazeteciler sansür
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