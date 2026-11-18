YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Kasım Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la yaptığı görüşmenin ardından, partisinin silahsızlanma sürecini izlemesi öngörülen yeni TBMM Komisyonu'na katılmayacağını açıkladı.

"Ülkenin yararına olan tek şey bu ceberrut iktidarın durdurulmasıdır"

Özgür Özel, kararlarını ülke yararını gözeterek aldıklarını söyledi:

"Biz bu ülke yararına olan her yerde olduk, oluruz, bundan sonra da olacağız. Ama bu ülkenin yararına olan tek şey bundan sonra bu ceberrut iktidarın durdurulmasıdır. Bu iktidarın değiştirilmesidir. Bu iktidardan kurtulmaktır. Bu yüzden demokrasiler tepki ve protesto rejimleridir. Biz bunu Meclis’te komisyonlarda yaptık. Biz bunu Meclis Genel Kurulu’nda yaptık. Biz bunu sokakta yaptık, meydanda yaptık. Ama bugüne kadar ne yaptıysak demokratik siyaset içinde toplumun yüzde 70’e varan itirazlarını, toplumun yüzde 70’e varan rahatsızlığını görmezden gelen birileri sırf kendi iktidarlarını sürdürmek için her şeyi alet etmeye devam ettiler.

Özel, önceki komisyonun raporundaki demokratikleşme konusundaki taahhütlerini yerine getirmediğini belirterek, yeni komisyonun yalnızca silah bırakma sürecine odaklanmasına karşı çıktı.

"Biz bu işin içinde yokuz. Bizim bu işlerin içinde olmamızı isteyenler, önce bu ülkeye tarih önünde verdikleri sözlerini tutacaklar. Rapor orada, komisyon orada. Bundan sonra tek başına demokrasicilik oynayanlar, buyursunlar oynasınlar. Makbul bir muhalefet partisi buldunuz. Majestelerinin muhalefeti. Tepe tepe kullanın”

“İmza namustur”

Özel, önceki komisyonun çalışmalarına neden katıldıklarını ve raporu hangi koşullarda imzaladıklarını hatırlattı:

“Biz bu komisyonda, tarihin doğru tarafında durarak, Türkiye'de terörün tamamen sonlanmasını umarak ve Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki bütün engellerin kaldırılması için bunu çok önemli bir fırsat bilerek yer aldık.”

Komisyon raporunun bütününe sahip çıktıklarını vurguladı:

“Anadolu'da imza namustur. ‘Biz imzamıza sahip çıkıyoruz. Raporu bir bütün olarak sahipleniyoruz’ dedik. Ardından da ekledik, ‘Herkes imzasına ne kadar sahip çıkacak hep birlikte görelim’ dedik.”

“Altıncı kısım da yedinci kısım da raporun parçası”

Özel, Kurtulmuş'un yeni komisyon önerisinin raporun silahsızlanmaya ilişkin altıncı kısmına dayandırılmasına itiraz etti:

“Bu komisyon raporunun bugün Sayın Kurtulmuş, altıncı kısmının beşinci maddesinde muğlak olarak ‘Meclis tarafından takip edilir’ dendiği için bir Takip Komisyonu kurulması üzerine geliyor ve meselenin silah bırakma süreci ile ilgili kısmına indirgenmiş bir Takip Komisyonu öneriyor.”

“Peki 6. kısım, kısım da 7. kısım, kısım değil mi?”

Özel, silahsızlanma ve demokratikleşmenin birbirini izleyecek aşamalar olarak değil, birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi:

“Sayın Numan Kurtulmuş'a ben geçmişte bu süreçlerin peş peşe değil ki o zaman birilerinin dediği olur ve geri kalan sonraya kalır, iç içe sürdürülmesi gerektiğini söylemiştim.”

“Tek kayyım iade etmedikleri gibi TV'lere kayyım atadılar”

Özel, raporun demokratikleşmeyle ilgili hükümlerinin uygulanmadığına ilişkin eleştirilerini kayyım uygulamalarından başlayarak sıraladı:

“Bunun için kanuna filan gerek yok. Hükümet gerekli yetkisini kullanacak, kayyımları görevine iade edecek, değil mi? Bir tane kayyım iade etmedikleri gibi Tele 1'e, Halk TV'ye, Sözcü TV'ye kayyım atadılar.” “Demokratikleşmeden bahsediyoruz, demokratikleşmenin beklendiği yerde muhalefetin mitinglerini, grup toplantılarını, basın açıklamalarını yayınlayan üç kanalı peşi sıra kapatıyorlar. Susturuyorlar, muhalefeti sessizleştiriyorlar.” “Alınan hiçbir karar uygulanmıyor”

Özel, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmasının da komisyon raporunda yer aldığını hatırlattı:

“‘Anayasa Mahkemesi kararları eksiksiz uygulanacak.’ Biz Meclis'te ‘Haydi hep beraber yola çıkıyoruz’ demişiz. Bunlar da altına imza atmışlar değil mi? "Tayfun Kahraman kararı, Anayasa Mahkemesi'nden 1,5 ay önce çıktı. Tayfun Kahraman hasta hasta cezaevinde yatmaya devam ediyor.” “AİHM kararlarına uymak var, uymadıklarına uyacaklar ya.” “Selahattin Demirtaş hapiste yatmaya devam ediyor. Güya süreç yaşanıyor, daha geçmişte alınan kararlar gereği hemen bırakılması lazımdı. Ama bugün geldiğimiz noktada alınan hiçbir karar uygulanmıyor.”

Özel, Osman Kavala ve Can Atalay hakkındaki kararların da uygulanmadığını söyledi.

“Biz demokratikleşmeyi peş peşe değil, iç içe istedik”

Özel, iktidarın muhalefete yönelik uygulamalarına rağmen önceki komisyon çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti:

“Benim arkadaşlarım tutuklanırken ben masada oturdum. İstanbul'a kayyım atanırken masada oturduk, polisle girdiler masada oturduk. Partiye polisle girdiler, masada oturduk. Günü geldiğinde tarihin doğru tarafında durduk. “Ama ne dedik? ‘Herkes sözünün arkasında duracak.’ Altına imza atmışsınız ve sözünün arkasında duran bir tarafta burada duruyor ama diğerleri ‘Demokratikleşme ile ilgili adım atacağız’ diye söz verenler, imza atanlar bırakın demokratikleşmeyi her gün despot bir iktidarın pratiklerinin daha da ilerisine, daha da ilerisine geçiyorlar.”

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin iddia

Özel, silahsızlanma sürecinin Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin hesaplarla ilişkilendirildiğini ileri sürdü:

“Silahsızlanmanın belli koşulları var. Bu silahlardan biri olarak kendisinin Cumhurbaşkanı adaylığına oy verilmemesini de görüp ‘O silahı da masaya bıraksın siyasi partiler’ diyorlar.” “Milletvekillerinin özgür iradesiyle kullanacağı oya dahi ipotek koymaya çalışan bir anlayış var. Ondan sonra ‘Gelin birlikte yapalım.’”

Özel, 2028 Nisan ayının seçim tarihi olarak ilan edilmesini de bu çerçevede eleştirdi.

“Meşru muhalefet yoksa o ülkede demokrasi yok”

Özel, Kurtulmuş'un partiler arası diyaloğa katkısını takdir ettiğini ancak iktidarın demokratikleşme taahhütlerini yerine getirmediğini söyledi:

“Meclis Başkanı üzerine düşen görevi yapıyor. Kendisine de söyledim. ‘Yola çıktığımız gün taahhütler böyle değildi.’”

Ardından iktidarın meşruiyetine ilişkin itirazını dile getirdi:

“İktidar yani sen, her rejimde varsın. Demokrasilerde muhalefet varsa, var. Eğer meşru muhalefet yoksa o ülkede demokrasi yok.” “O zaman o ülkede demokrasi varmış gibi oyun oynayan bir iktidarın da varlığının meşruiyeti yok.” “Majestelerinin muhalefetiyle istediğiniz yolu yürüyün”

Özel, YENİ Parti'nin yeni komisyona katılmayacağını şu sözlerle açıkladı:

“Bundan sonra YENİ Parti'nin bir yerde kapısını çalacaksanız, o kapıyı çalmaya gelirken daha önce verdiğiniz sözleri, YENİ Parti'ye verilen sözleri değil; komisyon önünde tutanak altında, imza altına aldığınız sözleri diyorum. “Biz bu işin içerisinde yokuz. Bizim bu işlerin içerisinde olmamızı isteyenler, önce bu ülkeye tarih önünde verdikleri sözlerini tutacaklar. “Bundan sonra tek başına demokrasicilik oynayanlar, buyursunlar oynasınlar. Aha orada bir tane de makbul muhalefet partisi buldunuz. Majestelerinin muhalefeti. Tepe tepe kullanın. “Seçilmiş, seçim kazanmış, sokakta peşinden 10 binler yürüyen, milyonları meydanlara dolduran bir muhalefet, sizin bulunduğunuz zemine meşruiyet kazandırmayacak. Majestelerinin muhalefetiyle istediğiniz yolu yürüyün.”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da 17 Kasım'da TBMM Başkanı Kurtulmuş'la görüşmesinin ardından yeni komisyona üye vermeyeceklerini açıklamıştı.

Gerekçeleri farklı olmakla birlikte halen iki muhalefet partisi TBMM'deki "İzleme Komisyonu" çalışmalarına katılmamam kararı açıklamış oldu.

(AEK)