Özgür Özel: "Daha YSK toplanmadan Erdoğan 'Hatay'da son noktayı koydu' dedi"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Bahar Oturumu vesilesiyle bulunduğu Strasbourg'da, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın YSK'nin partisinin Hatay seçimlerine yönelik itirazına "son noktayı koyduğu" açıklamasını eleştirdi.

DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre, YSK'ye başvurularının "kapağı dahi açılmadan" reddedildiğini belirten Özel, beş yıl önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yaşananları hatırlatarak, AKP'nin o dönem yaptığı itirazların delillerden yoksun olduğu halde kabul edildiğini ve seçimlerin iptal edildiğini vurguladı.

"YSK toplanmadan Erdoğan açıklama yaptı"

"Siyasi talimat bu sefer öyle gizli kapaklı verilmemiştir" diyen Özel, "Erdoğan tarafından daha YSK toplantısı başlamadan önce şu ifade kullanıldı, grup toplantısında, canlı yayında: 'YSK Hatay konusunda son noktayı koydu.' Toplanmadılar ki nereden biliyorsun son noktayı koyduğunu? Bu ifade zaten açıkça talimattır, verdiğin talimatın itirafıdır" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın "Ölü seçmenlerin oy kullandığı yalandır" sözüne de tepki gösteren Özel, "Nereden biliyoruz? Siz İstanbul seçimlerinde böyle bir şey iddia ettiniz ve seçimleri iptal ettiler" diye devam etti.

"Torbaların içine dahi bakmadan sadece 3 bin tane ölü seçmen oy kullandı diyoruz, listesini veriyoruz" diyen Özel, "Sadece YSK araştırma kararı verse, sandık başındaki imza föylerini istese sonuç ortaya çıkacak. O yüzden kapağını bile açmıyor. Açsa, ölü seçmenin oy kullandığı gün gibi ortada" dedi.

Özel, Erdoğan'ın "İlk gece söylediklerinin aksine, seçimlerden gerekli mesajı almadığı"nın anlaşıldığını vurguladı.

(AEK)