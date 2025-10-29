ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2025 21:39
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2025 23:03
1 dk Okuma

CUMHURİYET BAYRAMINDA BAĞDAT CADDESİNDE

Özgür Özel: "Cumhuriyet'in dört kolunundan ikisini kestiler, birinin dibine dinamit döşediler"

On binlerce yurttaşın katıldığı Bağdat Caddesi'ndeki 29 Ekim kutlamalarında konuşan Özgür Özel "Cumhuriyet'in 4 ana kolonu var: Demokrasi, adalet, sosyal devlet ve laiklik. Ülkeyi yönetenler yargı eliyle adalet ve demokrasi kolonlarını kesmiş, laiklik kolonunun dibine selefi hayallerle dinamit döşemiştir." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Türkiye'nin bütün kentlerinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında CHP İstanbul İl Başkanlığı Kadıköy'de "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

19:00'da başlayan yürüyüşe katılan on binlerce yurttaş  Suadiye ışıklardan başlayarak Bağdat Caddesi boyunca Göztepe ışıklara kadar yürüdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yürüyüş sonrası Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.

"Ülkeyi yönetenler Cumhuriyetin ana kolonlarını kesti"

CHP Genel Başkanı Bağdat Caddesi'nde toplananlara hitaben konuşmasında Cumhuriyetin "dört ana kolonu"nun "demokrasi, adalet, sosyal devlet ve laiklik" olduğunu, "ülkeyi yönetenler[in] yargı eliyle adalet ve demokrasi kolonlarını kes[tiklerini]" söyledi. "Bazı selefi hayallerle laiklik kolonunun dibine dinamit döşemişlerdir." dedi.

Meşruiyeti Trump'ta arayanlar

Özgür Özel, Erdoğan'ın ABD seyahatinden bu yana sürdürdüğü, "iktidarın meşruiyeti sandıkta değil, yurt dışında aradığı"na yönelik eleştirilerini sürdürdü:

"Bunlar yetmezmiş gibi, meşruiyeti, sizde, sandıkta değil, Amerika'da, Trump'ta arayanlar... mezhebe dayalı yönetim anlayışlarını Türkiye'ye telkin edecek kadar hadsizleşmişlerdir."

"Gücümüzü tarihten, gücümüzü haklılığımızdan, gücümüzü insan sevgimizden alıyoruz. Kötülük kazanamayacak, biz kazanacağız, Türkiye kazanacak."

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git