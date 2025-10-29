Özgür Özel: "Cumhuriyet'in dört kolunundan ikisini kestiler, birinin dibine dinamit döşediler"

Türkiye'nin bütün kentlerinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında CHP İstanbul İl Başkanlığı Kadıköy'de "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

19:00'da başlayan yürüyüşe katılan on binlerce yurttaş Suadiye ışıklardan başlayarak Bağdat Caddesi boyunca Göztepe ışıklara kadar yürüdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yürüyüş sonrası Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.

"Ülkeyi yönetenler Cumhuriyetin ana kolonlarını kesti"

CHP Genel Başkanı Bağdat Caddesi'nde toplananlara hitaben konuşmasında Cumhuriyetin "dört ana kolonu"nun "demokrasi, adalet, sosyal devlet ve laiklik" olduğunu, "ülkeyi yönetenler[in] yargı eliyle adalet ve demokrasi kolonlarını kes[tiklerini]" söyledi. "Bazı selefi hayallerle laiklik kolonunun dibine dinamit döşemişlerdir." dedi.

Meşruiyeti Trump'ta arayanlar

Özgür Özel, Erdoğan'ın ABD seyahatinden bu yana sürdürdüğü, "iktidarın meşruiyeti sandıkta değil, yurt dışında aradığı"na yönelik eleştirilerini sürdürdü:

"Bunlar yetmezmiş gibi, meşruiyeti, sizde, sandıkta değil, Amerika'da, Trump'ta arayanlar... mezhebe dayalı yönetim anlayışlarını Türkiye'ye telkin edecek kadar hadsizleşmişlerdir." "Gücümüzü tarihten, gücümüzü haklılığımızdan, gücümüzü insan sevgimizden alıyoruz. Kötülük kazanamayacak, biz kazanacağız, Türkiye kazanacak."

