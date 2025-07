Özgür Özel: "Cumhuriyet gibi, barış sürecinin de teminatı biziz"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy, Cumhuriyet (Özgürlük) meydanında gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nde konuştu.

Bakırköy'ü kendine özgülükleri ve Türkiye'nin sanat ve siyaset evrenine izlerini bırakan sakinleri "Münir Özkul’un, Suna Pekuysal’ın, Cem Karaca’nın, Hrant Dink’in, Hasan İzzettin Dinamo’nun, Faruk Nafiz Çamlıbel’in, Halit Ziya Uşaklıgil’in ve yakışıklı Tarık Akan’ın" adlarını anarak selamlayan Özel, miting için toplananların yer aldığı Bakırköy Özgürlük Meydanı'nı cezaevindeki İBB Başkanı Ekem İmamoğlu'nun ilçeye kazandırdığını hatırlattı.

Özel Erdoğan'ın son zamanlarda ABD Ankara Büyükelçisi'ne atfen telaffuz etmeye başladığı "Osmanlı Millet Sistemi" övgülerini karşısna alarak siyaset tartışmasına girdi.

"Bu ülke Alevisiyle-Sünnisiyle, Türküyle-Kürdüyle, Lazıyla-Çerkesiyle nerede doğmuş olursa olsun bu ülkeye, sınırlarına bağlı, vatanına, toprağına, bayrağına bağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti’ne sahip çıkanların ülkesidir. Bakmayın hadsizler, birbirinin peşi sıra ağzından çıkanı kulağı duymayanlar var. O kulağı duymayanlara şunu söyleyelim. Bu ülke, bir ülkenin büyükelçisinden yalan yanlış bildiği, yok efendim ‘Osmanlı millet sistemi’, diğeri yalan yanlış bildiği yılları, dönemleri, şekilleri karıştırdığı önermeleri duyacak değil. Tutup da efendim bu coğrafyada ulus devletler İsrail için tehditmiş. Ulus devlet mi bıraktınız? Coğrafyada ulus devlet Türkiye Cumhuriyeti var. Kimseye tehdit değil. Ama hiçbir tehdide de boyun eğecek değil. ‘Yurtta barış, cihanda barış’ diyen Gazi’nin partisi olarak, Sevr'i yırtıp atan; yarın yıldönümüdür, huzurunda olacağız; Lozan’ı yapanların partisi olarak bunlara pabuç bırakmayacağız. Kimse endişe etmesin.[...] Bu ülke Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti’ne sahip çıkanların olacak. Burada kimse dışarıda değil, kimse öteki değil. Bu ülkenin birliği ve beraberliğiyle, kardeşiyle, bayrağıyla sorunu olmayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le sorunu olmayan, Türkiye’nin bütün demokratları; sosyal demokratlar, muhafazakâr demokratlar, milliyetçi demokratlar, liberal demokratlar, Kürt demokratlar kol kola, omuz omuza ‘Türkiye ittifakıyız’ biz.” dedi.

"CHP Türkiye İttifakının simgesi, Türkiye'nin babaevi"

Özel, "Türkiye ittifakının simgesi, simge mekânı"nın Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, CHP'nin "Türkiye’nin baba evi" olduğunu söyedi. Bu benzetmeden hareketle "Baba evine kopup gelenler var." diyerek CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar’ı alandakilere tanıttı.

"Ahlaki üstünlük CHP'de "

Özgür Özel, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın DEM Parti'yi itifak partisi olarak gösterip tekzip edilmesini ima ederek "kaybettikleri morali, yaşadıkları sıkıntıyı atlatmak için Türkiye’de yaşanan bir başka süreci bir siyasi ittifakmış gibi göstermeye çalışıp ertesi gün yalanlan[landıklarını]" anlattı. CHP'nin ise "Ahlaki üstünlük, Psikolojik üstünlük ve Çoğunluk enerjisi"ne sahip olarak başaracağını ileri sürdü.

"Bakırköy Meydanı acılı annelerin meydanıdır"

CHP Genel Başkanı evladını kaybedebn ve hak arayışında olan anneleri andı. "Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Hanımın meydanda üç gündür nöbette olduğunu" hatırlattı. Ayrıca "Muhammet Mutluay’ın annesi Derya Hanım, Abdurrahman Balcı’nın anneciği Zeynep Hanım, Batuhan Kurt’un annesi Mümine Hanım, Kadir Özkök’ün annesi Ayşe Hanım, Sedef Güler’in annesi Gülizar Hanım, Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Hanım" adlarını andı.

"Son dönemde evlatlarını kaybettiklerinde, evladımızı kaybetmiş gibi hissettiğimiz bu acılı anneler burada oldular, dayanışma gösterdiler. Bugün de burada, bu meydanda adalet çığlığını yükseltiyorlar." dedi. Özel çarşamba günü aramızdan ayrılan "30 yıl önce gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın annesi, Cumartesi Anneleri’nin simge ismi Emine Ocak’ı" da andı.

"Yarın örgütümüz Galatasaray Lisesi’nin önünden uğurlayacak. Dua ediyoruz, Türkiye’de hiçbir ananın gözünden yaş akmadığı yarınları hep beraber inşa edeceğiz. İyi insanlar, cesur insanlar, demokrat insanlar, vicdanlı insanlar bunu yapacak. Siz yapacaksınız, biz yapacağız, hep beraber başaracağız.”

"Kolay ölümler ülkesi"

Özgür Özel, Eskişehir'deki orman yangınında hayatlarını kaybeden 11 orman işçisini de anadı: "Hepimizin başı sağ olsun. Bu kolay ölümler ülkesinde, artık dünyada böyle ölümler yok. Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de 100 yıldır madenlerde ölen yok. Ne bazı mesleklerin fıtratında bu var, ne orman yangını ile mücadele ederken şehit vermenin bir izahı var. Bir yandan bu acı haberi alıyoruz ki; tam adalet konuşurken, acıları konuşurken. Başımız sağ olsun, bu sorumsuzluğun bu kötü yönetimin hesabını bu millet soracak elbet.” dedi.

Tek başına kurtuluş yok

CHP Genel Başkanı, emeklillerin, işçilerin geçim sorunlarına, yokluk ve yoksunluklara dikkat çektikten sonra “Tüm milletimize buradan sesleniyorum. Kimse ama kimse; ne emekli, ne asgari ücretli, ne esnaf, ne memur, ne emekli, ne astsubay, binbaşı, ne atanmayan öğretmen, ne staj ve çıraklık mağduru, ne emeklilikte adalet isteyenler, hiçbirimiz tek başına kurtulamayız." dedi.

"İşçi kurtulmadan emekli kurtulmaz. Gençlerin mücadelesine emekliler destek vermezse hiçbir şey olmaz. Esnafın derdine hep birlikte dertlenmeden, çiftçinin eylemine hep birlikte sahip çıkmadan, atanmayan öğretmene hep birlikte destek olmadan teker teker kimse kendini kurtaramaz. Ama biz birlikte olursak, mücadeleyi biz hep birlikte yaparsak elimizden de kimse kurtulamaz. ‘Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.’"

19 Mart darbesi

Özgür Özel dört aydır süre giden “19 Mart darbesi"ni gündeme getirdi. Hükümetin yargı operasyonuna katkıda bulunan yargı mensuplarını eleştirdi. İzmir'deki soruşturmayı yürüten yargıçları da övdü: "İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon oldu. Gittim oraya, dedim ki ‘İzmir Cumhuriyet Başsavcısı’na, savcılığına, görevli savcılara sesleniyorum. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Yargı mensuplarının tamamını aynı kefeye koymuyoruz. Akın gibi davrananlar, Akın gibi muamele görürler. Ama hukuka uygun, aldığı eğitime uygun davrananlar bizden asla kötü söz duymayacaklar. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 9 günde iddianame yazdı. Yolladı mahkemeye, mahkeme tensip tutanağı ile şöyle bir şey yazdı. ‘Kişiler bunlar, iddianame burada. İddiaları inceleyeceğiz. İddialar yargılanmaya muhtaçtır. Yargılamada tutuksuz yargılama esastır’ dedi, hepsini tahliye etti." dedi.

"Bu vakitten sonra, tutuksuz yargılama olduktan, iddialar olduktan sonra savcı konuşur, avukat konuşur. Mahkeme dinler, bir karar verir. Suçu olan varsa cezasını çeker. Geri kalan kimsenin haysiyetiyle oynanmaz. Ben bugün İstanbul’daki kötü örnekten ayrışan, tutuksuz yargılamaları tekrar gündemine alan, okuduğu kitaba, vicdanına, adaletin terazisine saygı duyan bütün yargı mensuplarının önünde saygı ile eğiliyorum. İşte bu kadar.” dedi.

"İBB Darbesi"

Özel 19 Mart'ı hatırlattı: "Çağırdık geldiniz Çağlayan’a. İlk gün 110 bin. İkinci gün 255 bin, üçüncü gün 550 bin, dördüncü gün 23 Mart günü 1 milyon 200 bin kişi geldiniz Saraçhane’de destan yazdınız. İstanbul’u kayyımdan kurtardınız. Seçtiğiniz Ekrem Başkan’ın arkasına geçtiniz." dedi.

Yapılan uslsüzlükleri tek tek saydı: "Hem vallahi hem billahi bu kadar haksızlığa, hukuksuzluğa karşı bu milletin iki eli, bu dünyada da sandıkta da ahrette de yakanızda. Hem Ekrem Başkan hem içerideki bütün arkadaşlarımız her hafta hepsinin ismini saymaya zaman yetmiyor ama Ekrem Başkanımız, Mehmet Murat Çalık, Aykut Başkan, Baki Başkan, Hasan Başkan, Hakan Başkan, Utku Başkan hepsi hepsi hepsi dört gözle sizleri izliyor." dedi ve alandakileri "Bu yiğitlere bir yiğidim aslanım" söylemeye çağırdı.

"Herkese yer var"

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için 30 milyon imza kampanyasının sürdüğünü ve her heçen gün hedefe yaklaşıldığını anlattı. Diğer partilerin seçmenlerine seslendi: Endişelenme, AK Parti’nin, MHP’nin üyesi de olsan, önümüzdeki günlerde sana da yer var. Çünkü baba evi hepimizin evi, Atatürk’ü seven herkesin yeri Cumhuriyet Halk Partisi. Kimse enseyi karartmasın. Morali bozmasın. Yüzde 28,5’tan 29 Tayyip’in bir planı varsa, bu milletin çok daha güçlü bir planı var. Birlik planı var. Omuz omuza mücadele planı var. Kardeşlik planı var, barış planı var. Masaları kurmak da onun tekelinde değil, bozmak da. Cumhuriyet Halk Partisi barışı da savunuyor, kardeşliği de savunuyor. Ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatı da o. Yaşasın Cumhuriyet’in ilk partisi, son seçimin ilk partisi, bugünlerin ilk partisi, Türkiye’nin birinci partisi; Cumhuriyet Halk Partisi. Ekrem Başkan’la birlikte iktidar yürüyüşüne hazır mıyız? Adayımız içeride. Onun yerine her sabah yataktan fırlamaya, Yeliz gibi koşturup imzaları toplamaya, kampanyayı Ekrem Başkan’ın yerine yapmaya, o çıkana kadar Cumhurbaşkanı adayı olmaya var mısınız? Bu büyük yürüyüşe hep birlikte hazırlanıyoruz ve yakında başlıyoruz. Var mısınız? Hazır mıyız? O zaman yürüyelim arkadaşlar, haydi yürüyelim.”

