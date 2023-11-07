Özgür Özel: CHP’nin parti içi hiçbir meselesi kalmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Özel, yarın (8 Kasım) devir teslim töreni yapılacağını ve CHP Genel Başkanı olarak ilk il ziyaretinin Hatay’a olacağını belirterek şunları söyledi:

“Derhal bir üye kampanyası başlatıyoruz. Hepinizden istediğim şudur; kongreden önce dedik ki, halk değişim istiyor, halk artık iktidarı değiştirecek bir Cumhuriyet Halk Partisi istiyor. Halk ayağa kalkmak istiyor. Delegelerimize dedik ki, gidin halka sorun; sordular geldiler değişimi gerçekleştirdiler. Şimdi bütün Cumhuriyet Halk Partililere diyorum ki, halka gidin, istediğinizi yaptık, biz değiştik, biz gençleştik, biz güçlendik şimdi hep birlikte kazanma zamanı.”

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“İktidar yürüyüşünü başlatacağız”

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin parti içi hiçbir meselesi kalmadı” diye devam eden Özel, partide birlik ve beraberliğin olacağını belirterek şöyle konuştu:

“Yarın Sevgili eşim, sizin kardeşiniz Didem’le birlikte Ankara’ya gidiyoruz. Şimdi siz diyeceksiniz, Didem eczaneyi bırakmaz. Bu seferlik bırakacak. Ankara’ya gidiyoruz. Öğlen saatlerinde Kemal Bey ve Selvi Hanım’ın evlerinde kahvelerini içiyoruz. Sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız ve iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız.”

Özgür Özel kimdir?

(VC)