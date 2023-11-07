ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2023 17:52
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2023 18:00
2 dk Okuma

Özgür Özel: CHP’nin parti içi hiçbir meselesi kalmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Yarın devir teslim var. İlk il ziyaretim deprem bölgesine Hatay’a olacak” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/07/ozgur-ozel-chpnin-parti-ici-hicbir-meselesi-kalmadi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Özel, yarın (8 Kasım) devir teslim töreni yapılacağını ve CHP Genel Başkanı olarak ilk il ziyaretinin Hatay’a olacağını belirterek şunları söyledi:

“Derhal bir üye kampanyası başlatıyoruz. Hepinizden istediğim şudur; kongreden önce dedik ki, halk değişim istiyor, halk artık iktidarı değiştirecek bir Cumhuriyet Halk Partisi istiyor. Halk ayağa kalkmak istiyor. Delegelerimize dedik ki, gidin halka sorun; sordular geldiler değişimi gerçekleştirdiler. Şimdi bütün Cumhuriyet Halk Partililere diyorum ki, halka gidin, istediğinizi yaptık, biz değiştik, biz gençleştik, biz güçlendik şimdi hep birlikte kazanma zamanı.”

CHP
KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KAYBETTİ
CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu
5 Kasım 2023

“İktidar yürüyüşünü başlatacağız”

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin parti içi hiçbir meselesi kalmadı” diye devam eden Özel, partide birlik ve beraberliğin olacağını belirterek şöyle konuştu:

“Yarın Sevgili eşim, sizin kardeşiniz Didem’le birlikte Ankara’ya gidiyoruz. Şimdi siz diyeceksiniz, Didem eczaneyi bırakmaz. Bu seferlik bırakacak. Ankara’ya gidiyoruz. Öğlen saatlerinde Kemal Bey ve Selvi Hanım’ın evlerinde kahvelerini içiyoruz. Sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız ve iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız.”

Özgür Özel kimdir?
Özgür Özel kimdir?
5 Kasım 2023

(VC)

CHP özgür özel
ilgili haberler
Kılıçdaroğlu X profilini güncelledi: CHP 7. Genel Başkanı
7 Kasım 2023
/haber/kilicdaroglu-x-profilini-guncelledi-chp-7-genel-baskani-287517
CHP’de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu
6 Kasım 2023
/haber/chpde-parti-meclisi-ve-yuksek-disiplin-kurulu-uyeleri-belli-oldu-287478
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Durmayacağız, çalışacağız
5 Kasım 2023
/haber/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-durmayacagiz-calisacagiz-287451
ilgili haberler
Kılıçdaroğlu X profilini güncelledi: CHP 7. Genel Başkanı
7 Kasım 2023
/haber/kilicdaroglu-x-profilini-guncelledi-chp-7-genel-baskani-287517
CHP’de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu
6 Kasım 2023
/haber/chpde-parti-meclisi-ve-yuksek-disiplin-kurulu-uyeleri-belli-oldu-287478
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Durmayacağız, çalışacağız
5 Kasım 2023
/haber/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-durmayacagiz-calisacagiz-287451
Sayfa Başına Git