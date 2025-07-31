Özgür Özel: "CHP'nin olduğu yerden değil, olmadığı yerden korkun"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul, Şile’de gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"ne katılan binlerce insana seslendi.

"Daha kalabalık olamazdık"

50 bin nüfuslu ilçede düzenleyecekleri miting için ‘Şile’de miting mi olur? Şile’de nereden bulacaksın o kadar insanı? Şile zaten ne kadar ki?’ diyenlere alanı tanık gösterdi. "İşte Şile; gözün aldığından fazlası burada. Daha kalabalık olabilir miydik? Vallahi olamazdık. Olması gereken kim varsa bu akşam Atatürk meydanında.”

"Bir avuç darbeciye karşı"

19 Mart'tan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "operasyon"u darbe olarak nieleyen İmamoğlu, "Bir avuç darbeci, 19 Mart’tan beri milletin iradesine göz dikti. İstanbul’un iradesine, Şile’nin iradesine, geçtiğimiz seçimde seçtiklerimize, gelecek seçimde seçeceklerimize karışmaya çalışıyorlar." dedi.

Özel, "darbeciler"e meydan okuyarak, "İşte biz burada o üç savcı, üç hakim ve bir cuntadan ibaret bir avuç muhterise karşı haklılığımızla, ahlakımızla, ahlaki üstünlüğü elde tutarak, psikolojik üstünlüğü elde tutarak ve bunu bu meydanların çoğunluk enerjisiyle arkasında durarak", seçtiklerinin yanında olduklarını söyledi: "İrademizin arkasındayız. Şile, iradesine sahip çıkıyor."

"Kara mizah"

CHP Genel Başkanı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasını "kara mizah" olarak nitelendirerek, yolsuzlukların üzerine gittiği için hedef alındığını söyledi. "Belediye binasında faturası kesilmiş 720 bin liralık parkeler var ama parkeler yok. Fatura var, parke yok," diyerek yolsuzluk dosyalarına dikkat çekti. Bu örneğin sadece 30 dosyadan biri olduğunu vurgulayan Özel, "Hodri meydan," diyerek savcılara çağrıda bulundu.

"Hırsızın partisi olmaz"

Özel, AK Parti ve MHP seçmenine seslenerek "Hırsızın partisi olmaz. Eğer bu yolsuzluğu yapan CHP’liyse Allah belasını versin," dedi. Özgür Kabadayı hakkında gizli tanık iftiralarıyla işlem yapıldığını, tüm ifadelerde başkanın olaylardan haberdar olmadığı söylendiğini aktardı. "Seçilmiş belediye başkanlarının yerine atananlarla halkın iradesi gasp ediliyor," vurgusu yaptı. "Biz halkın oyunu gasp ettirmeyeceğiz," dedi.

"Gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisi"

Ekonomik tabloyu sert bir dille eleştiren Özel, "Milleti yoksullukta eşitlediler. Emekliye 16 bin lira maaşla 2 çeyrek altın aldırıyorlar. Ülkenin kira ortalaması 25 bin lira. Ya ev tut ya aç kal diyorlar," dedi. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını hatırlatan Özel, "Bir tarafta birden çok maaş alan bürokratlar, öbür tarafta kira ile maaşı denk gelmeyen milyonlar," ifadelerini kullandı. Türkiye’nin gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisi olduğunu söyledi.

"Devletsizlik krizi"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni "kara düzen" olarak niteleyen Özel, "Bir gecede mühürsüz oylarla geldiler, tüm gücü tek kişide topladılar. Bu düzende işsiz olan da, sömürülen de senin evladın," diyerek sistemi eleştirdi. "Bugünkü sistemin kazananı bir avuç seçkin, kaybedeni milyonlarca yurttaş," dedi.

Orman yangınlarında rejimin etkisiz kalmasını eleştiren Özel, "[...] Ormanlar yandı, ciğerlerimiz yandı. Damacanayla, suyla yangın söndürmeye çalışan insanımız, tekeri patlak tankerle su taşıyan köylümüz, tişörtüyle yangının arasında kalan işçimiz var, gönüllümüz var. Ama ne yok. Milletin yanında duran bir devlet yok. Türkiye'de şu anda bir devletsizlik krizi yaşıyoruz." dedi.

"Yaşadığımız her krizde, her afette, iktidar koltuğu boşmuş gibi millet[in] kendini korumak zorunda ya da kendini yalnız hisse[ttiğini]" söyleyen Özel, "Orman yangınında asıl sorumlu Orman Genel Müdürlüğü olduğu halde hatta belediyeler izin yokken ormana bile giremediği halde yalana sarılmış, yalana sığınmış iktidar[ın] fırsatını bulduğunda belediyeleri bile suçlayacak hale gel[diğine]" dikkat çekti.

"TikTokçu Hakan"

“Şu anda devletsizlik krizi hat safhada. Bir yanda Yenidoğan çetesinin acısı zihinlerde ama sorumlu bakan duruyor. Kartalkaya yangını birinci yargılaması yapıldı, yüreklerimiz yanıyor. Sorumlu bakan duruyor. Diğer tarafta ‘Kartalkaya’yı hemen açığa çıkaracağım’ diyen İçişleri Bakanı’nın verdiği sözler ortada duruyor." diyen CHP Genel Başkanı, sözü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a getirdi.

"Ama her şey bir yana evlere şenlik bir TikTokçu Hakan var. Biliyor musunuz? Kim bu? Bu, güya Dışişleri Bakanı. Nereyi tutsanız elinde kalıyor. Ama her şey bir yana evlere şenlik bir TikTokçu Hakan var. Biliyor musunuz? Kim bu? Bu, güya Dışişleri Bakanı. Nereyi tutsanız elinde kalıyor." dedi.

Özel, Hakan Fidan'ın İsrail’e yaptırımlar içeren bildirgeye imza atmamasını eleştirdi. "Geçen sefer nasıl Mavi Marmara’dakileri sattılar, Türkiye’deki davaları düşürüp, ezberden kendileri bir tazminatta anlaştılar. Bu sefer de İsrail ile ters düşmekten korktular." dedi. Özel, "Kimseye hak etmediği itibarı tanımayacağız." diyerek Hakan Fidan'ın çelişkli beyanlarını hatırlattı: "Bu kağıttan kaplanları millete tanıtacağız. Bu TikTokçu Bakan ‘Suriye’ye dört kişi gönderirim, Türkiye’ye sekiz bomba attırırım, işi hallederim’ deyip de yakalanan MİT Başkanı budur. Kendi sağlığını koruyamayan, MİT Başkanı’yken ‘Beni zehirlediler’ deyip kendisine mağduriyet ararken, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı rezil eden muhteris budur. 15 Temmuz’dan haberi olmayan, Cumhurbaşkanına haberini dayısının verdiği 15 Temmuz’da yemek yiyen, tabağı sıyıran, o sırada memleketi FETÖ’cülere bırakan budur. MİT personelinin kimlik bilgileri bunun döneminde çalınmıştır. MİT Başkanlığından sonra Tayyip Erdoğan döneminde Dışişleri Bakanlığı’na alınmıştır." diyerek Hakan'ın başarısızlıklarını gündeme geirdi.

CHP'nin olduğu hiçbir yerde Cumhuriyetin kolonuna çivi çaktırtmayız

Özgür Özel, CHP'nin TBMM'de oluşan "Çözüm Komisyonu"na katılacağını da doğruladı ve katılımı eleştirenlere yanıt verdi: “Son günlerde yıllardır arkasında durduğumuz ‘Kürt sorunu çözülecekse Meclis’te çözülecek’ dediğimiz bir komisyon üzerinden efendim ‘CHP girmesin, korkarız kandırılır, öyle olur böyle olur.’ [diyenlere] Buradan büyük bir özgüvenle Şile Meydanı’ndan sesleniyorum. CHP’nin olduğu yerden değil, olmadığı yerden korkun. Olmadığı yerden. Partinize güveniyor musunuz? Bana güveniyor musunuz? Özgür Özel’in olduğu, Cumhuriyet Halk Partililer’in olduğu hiçbir yerde, değil Cumhuriyet’in kolonlarını kesmek, kolonuna çivi çaktırırsak şerefsiziz." dedi.

"Millet kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz"

"Tayyip Efendi bizi dışarıda bırakmaya, kullandığı kötü üslupla tahrik etmeye, bu işin dışında tutmaya, içeride hayalini kurduğu bir üçlü ittifak kurmaya kalkıyor. Ama anında yalanlamalar geldi. Bu millet kışı atlatır, ama yediği ayazı unutmaz. Yediği ayazı unutmaz. Açıkça söylüyoruz. Onun hayalleri şu anda kırık not almış, zayıf not almış, sınıfta kalmış birinin kopya çekme çabalarıdır. Öyle bir haldedir ki; ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde. Tayyip Erdoğan 28,5’tan 29 almış, sınıfta kalmış, kopya çekmeye uğraşıyor." diyerek Erdoğan'ın iddialarını eleştirdi ve kendi ittifak anlayışını açıkladı.

"Türkiye ittifakı"

"Bir tarafta Türküyle Kürtüyle, Lazıyla Çerkesiyle, Alevisiyle Sünnisiyle, sosyal demokratlarıyla, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, liberal, sosyalist demokratlarıyla Türkiye’nin tüm demokratlarından oluşan Türkiye İttifakı var. Öbür tarafta ittifak ortağı ile birlikte yüzde 35’lere düşmüş ve kendisi 28,5’tan 29 Tayyip, üçlü ittifakın peşinde. Onu orada ne yalnız başına bırakacağız, istediği gibi at oynatsın; ne de bu ülkenin kodlarıyla oynatacağız. Biz buradayız. Barışın da güvencesi olan, kardeşliğin de güvencesi olan, mücadelenin de güvencesi olan, icabında meydan meydan direnen, sokak sokak direnen, icabında Meclis’te mücadeleyi veren, Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne güvenin. Ve şundan herkes emin olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi sadece kendi partisinin değil, kendi partisindeki kişilerin değil; bu ülkede kendisine oy versin vermesin herkesin hakkının, hukukunun güvencesidir. "

Son olarak, hedeflerinin Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak olduğunu vurgulayan Özel, "Silivri’de tutsak olan Ekrem Başkan çıkana kadar, hepimiz Cumhurbaşkanı adayı gibi çalışacağız," diyerek seçmenleri mücadeleye çağırdı. CHP’nin sadece kendi üyelerinin değil, herkesin hakkının güvencesi olduğunu vurguladı: "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

(AEK)