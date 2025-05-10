Özgür Özel: CHP'nin kaleleri Van'a feda olsun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşincisini Van'da düzenledi.

Mitinge katılan Vanlılar, “Van’da kayyumun ne işi var?”, “Özgür Özel onurumuzdur”, “Ya millet iradesi ya sarayın gölgesi”, “Demokrasi tutsak edilemez”, “Ahmet Özer yalnız değildir” pankartları açtı.

Fotoğraf: Seren Selvin Korkmaz

Van meydanından seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nin 12. Kongresi'ne değinerek "Barışın gelmesi için atılan ve atılacak her adımı destekliyoruz" dedi.

"Cuntacılara karşı eylem yapıyoruz"

Kayyım uygulamasının son bulması ve siyasi tutsakların özgür kalması gerektiğini vurgulayan Özgür Özel, "Bugün güneşin şehrindeyiz. Bugün saklanan feryatları, gizlenen umutları taşın altından çıkarmaya, bugün bu meydanda bir miting yapmaya değil, barışın ve adaletin sesini duyurmaya, barışın ve adaletin umudunu haykırmaya, bu meydanda baskılara, zulme, kayyuma, halkın iradesini tanımayanlara, darbecilere, cuntacılara karşı eylem yapmaya geldik Van'a! Eylem yapmaya!" diye seslendi.

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

"Kaleler bitmiştir"

Eski siyaset dönemlerinin bittiği söyleyen CHP lideri şöyle devam etti:

"Kaleler bitmiştir. Orası benim kalem, burası benim tapulu malım dönemi bitmiştir. Selam olsun Van'a, selam olsun Konya'ya. Konya'nın selamı Van'da, Van'ın selamı İzmir'de çınladıkça barışın karşıtları, dostluğun karşıtları, bu memleketteki Türkü Kürde kırdırmak isteyen, Alevi'yi Sünni'ye düşman gösterenlerin bütün oyunları bozulacak."

"CHP'nin kaleleri Van'a feda olsun"

"Bir olacağız, hep birlikte başaracağız! Konya'ya, Konya'ya gidince, kimi diyor ki: 'Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi, AKP'nin kalesine gitti.' Kale male yok. Ne AKP'nin kalesi var artık ne CHP'nin kalesi. Artık tüm Türkiye, tüm şehirler, bu milletin, bu halkın, kardeşliğin kalesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaleleri Van'a feda olsun. Size feda olsun. Biz demokrasiye inanmış bir gelenekten geliyoruz."

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

"Selam olsun Selahattin Başkan'a..."

"Meydanlarda, meydanlarda sadece Ekrem Başkan'ı, Cumhuriyet Halk Partililerin özgürlüklerini değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi tutsakların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Biz Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü de savunuyoruz. Van Selahattin Demirtaş'ı ayrı sever. Selam olsun Selahattin Başkan'a..."

"Barış için her adımı destekledik"

Özgür Özel, barış için atılması gereken adımlara ilişkin şu mesajları verdi:

"Çözüm süreci bile diyemedikleri süreçle ilgili bir şey söyleyeyim. Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan ve atılacak, samimi, kandırmaya, aldatmaya, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu ülkenin tüm vatandaşları cumhuriyetin eşit hissedarlarıdır. Bu konuda adım atmayanlar, senelerce karşısında duranlar, bir adım atınca biz onu mahcup edip tutarsızlığını, haksızlığını, geçmişteki zehirli dillerini hatırlatmak yerine aksine 'atılan her adım kıymetlidir' dedik."

"Önce barış sonra çözüm"

Özel, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder ile bir diyaloğunu anlattı, ardından anısına alkış istedi:

"Sırrı Başkan anlattığında 'bunun adına ne diyeceğiz?' dedim. 'Vallahi bir şey demedik' dedi. 'Geçen sefer önce çözüm seçim sonra barış dedik olmadı. Şimdi önce barış sonra çözüm diyoruz'' dedi. Şimdi öyle günlerden geçiyoruz ki. Bu topraklar çok fırtınalardan geçti. Adaletsizliğin vurduğu kadar bu coğrafyayı hiçbir şey vurmadı. Biz Kürt meselesini inkar edenlerden hiç olmadık. Bu sorunun var olduğunu savunduk. En başından beri samimi şeffaf, Meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, bu süreçte zarar gören herkesin ortak mutabakatıyla anaların gözyaşının dinmesini savunduk. Ömrünü barış yolunda harcayan Sırrı Süreyya Önder’i kuvvetli alkışlayalım..."

"Gözyaşının dinmesini savunuyoruz"

PKK'nin 12 Kongre açıklamasına da değinen Özgür Özel, "Biz terörün durmasını savunuyoruz. Terörsüz Türkiye’ye 'evet' diyoruz. Bugünlerde beklenen terör örgütünün silah bıraktığı haberini sonuna kadar destekliyoruz. Meclis zemininde bugün Kürtlerin kendisini eşit hissetmediği, eksik uygulamaları düzeltecek adımların hep birlikte atılmasını, en başta kayyum uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Buna evet demeyen bu sürecin dışındadır. Gözyaşının dinmesini canı gönülden savunanlarız. Sırrı Başkan'a sözümüz var, bu süreç akamete uğrarsa, Kürtlere verdikleri sözleri tutmazlarsa da biz eninde sonunda iktidar olacağız, Türk ve Kürt’ün kardeşliğini mutlaka kuracağız" açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun mesajı "Meydanı dolduran yaşlı, genci, kadını, erkeği, cesaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Karanlık günlerden kurtulacağız, buna inanıyorum. Bu iradeyi bastırmaya çalışanlar bilsinler ki başaramayacaklar. Van’a neler yaptıklarını biliyoruz. Van’a neden kayyum atadıklarını biliyoruz. Az kaldı, zincirler kırılacak. Bizim dallarımız yeşerecek. İstanbul’un kaderi, Van’ın kaderi birdir. Bilmedikleri bir şey var: Biz bu yola ülkeye ve millete bağlılığımızla çıktık. Hak yemeyen, hak yemeyenler olarak milletin hakkını kimseye yedirmemek için çıktık. Zindanda bulunduğum sürece Türkiye’nin geleceği için çalışıyorum. Biz Van’ı bir sınır kenti olarak görmüyoruz. Van, sadece Doğu’nun merkezi değil; geleceğin incisidir. Van’ı ileride Türkiye’nin ticaret merkezinden biri yapacağız. Vanlıların yüzünü güldüreceğiz. Hiç mahzun olmayın, umudu diri tutun. Ferah günlere kavuşacağız. Özgür ve adil bir Türkiye inşa edeceğiz. O güne kadar hepinizi Allah’a emanet ediyorum."

(AB)