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Yayın Tarihi: 2 Ekim 2023 17:40
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2023 17:47
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Özgür Özel: CHP Grup Başkanlığı’nı fiilen bırakıyorum

CHP Genel Başkan aday adayı Özgür Özel, "Grup Başkanlığı için resmi istifayı kongre sonrasına bırakıyoruz. Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaştık" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/02/ozgur-ozel-chp-grup-baskanligini-fiilen-birakiyorum.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, “Görevimi resmen bırakmıyorum ama fiilen grup başkanlığı yapmayacağım. Bundan sonra salı günleri grup toplantılarına katılmayacağım” dedi.

Özel, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığı söz konusu olduktan sonra grup başkanının kim olacağının tartışma konusu olduğunu söyledi.

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Grup Başkanlığı konusunu kurultay tarihi kesinleştikten sonra değerlendireceklerini belirten Özel, “Arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Bugün de bu konuyu Genel Başkan ile birlikte baş başa görüştük. Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir mutabakata vardık” ifadesini kullandı.

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Kurultaya kadar CHP Grup Başkanlığı görevinden resmi olarak istifa etmeyeceğini bildiren Özel, şunları kaydetti:

Görevimi resmen bırakmıyorum ama fiilen Grup Başkanlığı yapmayacağım. Bundan sonra salı günleri grup toplantılarına katılmayacağım. Grup Başkanı olarak benim yapmam gereken görevlerde, zaten benim olmadığım yerde grup başkanvekillerimiz yetkili. 3 grup başkanvekilimiz görevine devam edecek. Kurultay'ı yapacağız. Kurultay bittikten sonra eğer ben genel başkan seçilirsem zaten bir grup başkanı seçimi olmayacak. Otomatikman hem genel başkan hem de grup başkanıyım. Sayın Genel Başkan seçildiği takdirde o gün yeni grup başkanının seçilmesi için gerekli seçimin yapılması için adımı atacağız. Kurultayda eğer Sayın Genel Başkan seçilir ve bir grup başkanı seçilmesine gerek olursa seçimi o günden sonra yapacağız.

 (VC)

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