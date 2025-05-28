Özgür Özel: "Cezaevlerindeki gençlerin bayrama evlerinde girmelerini bekliyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta İstanbul'un bir ilçesinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingileri"nin yedincisinde Esenler'de binlerce ilçe sakinine seslendi.



Özel, konuşmasına ilçenin büyük çoğunluğu emekçilerden oluşan halkının sıkıntılarını yakından hissetiklerini söyleyerek başladı.

“[...] Selam olsun Esenler’in alın teri döken emekçilerine, sabah ezanıyla tekstil atölyesine gidip akşam ezanında eve dönenlere. Sabaha kadar sebze ve meyve halinde çalışanlara, gece vardiyasına hazırlanan analara, babalara, evlatlara, selam olsun Esenler’e. Esenler, bitişik nizam betona sıkışmış umutların ilçesidir. Asgari ücretle kurulan mütevazı yuvaların, geçim mücadelesi ile geçen ömürlerin ilçesidir. Burada kiralar yüksek, maaşlar düşüktür. Esenler halkı memleketinden getirdiği erzak olmasa sofrayı kuramayan anaların, çorbayı zor kaynatan babaların ilçesidir. Dar sokaklarda top koşturan evlatlar burada. Anadolu’nun dört bir yanından gelip, el ele, omuz omuza hayata tutunmaya çalışan komşular burada. Hepiniz hoş geldiniz bu akşam Esenler Meydanı’na.”

"Esenler artık milletin kalesidir"

Özel AKP'li belediyenin iş başında olduğu Esenler‘deki miting için "Erken, Esenler’e gitme. Esenler’de meydanı dolduramazsın’" dendiğini hatırlattı.

CHP Genel Başkanı, "'Esenler, AK Parti’nin kalesidir. Esenler’de olmaz’ dediler. Ancak Esenler’e geldik ve gördük ki Esenler ne AK Parti’nin kalesidir, ne bir başkasının. Esenler, artık milletin kalesidir. Esenler halkı merttir, yiğittir, vicdan sahibidir. Bugün buraya yaşadığımız adaletsizliklerden Esenler’in vicdanına sığınmaya geldik. Başımızın tacı Esenler’e; seçimlerde yüzde 14 oy alıp küsmediğimiz, yüzde 12 oy alıp küsmediğimiz, gayret edip, çalışıp, son seçimlerde yüzde 34’lere kadar geldiğimiz Esenler’e, bu gece biz miting yapmaya değil; Esenler’de eylem yapmaya geldik, sonuç almaya geldik."dedi.

"Hesap hırsızlardan yolsuzlardan sorulacak, halktan değil"

Özel ilçedeki AKP seçmeninin "‘Yahu yokluk var, açlık var, işsizlik var ama CHP gelirse AK Parti’ye hesap soracak. Acaba benim başıma ne gelecek?’ diye kaygılandığını bildiğini söyledi.

Şunu bilin, elbette hesap sorulacak. İktidara geldiğimizde bağımsız yargı, hırsızlardan, yolsuzlardan ve darbecilerden hesap soracak. Ancak Esenler’invAK Parti'lisiyle, AK Parti Gençlik Kolları'ndaki gençlerle, AK Parti'li esnafla, AK Parti'li işçiyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilişkisi şu olacak: ‘Evet, ben AK Parti'liydim, oraya oy verdim. Ama CHP geldi. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı oldu, yüzümüzü güldürdü. Allah razı olsun’ diyecekler. Bugün Ekrem Başkan’la Silivri’de sohbet ettik. Sarıldık, ayrılırken ‘Bir diyeceğin var mı Başkan?’ dedim. Dedi ki, ‘Hiç merak etmeyin. Esenler bu akşam bütün ezberleri bozacak. Ben oradaymışım gibi ekran başından sarılıyorum Esenler’e.’ Ekrem Başkan’ı seviyor muyuz? Onu özledik mi? Ona buradan bir büyük selamı yollamaya hazır mıyız? ‘Yiğidim Aslanım’ gelsin mi? Haydi bakalım. Buradan Silivri’ye telefonların ışıklarıyla, drone tepede. Ekrem Başkan’ın selamını aldı Esenler, başı gözü üstüne. Buradan Ekrem Başkan’a selam olsun.”

"Biz kazanacağız kötülük kaybedecek"

Özel, alanda 100 bin kişini bulunduğunu söyledi: “‘Gelmez’ diyenlere gelip de bu meydanı gösterenlere, ‘Dolmaz’ denen bu meydanı dolduranlara, ‘O meydan 80 bin kişiyi yutar’ deyince 100 bin kişi gelip Esenler’de tarih yazanlara helal olsun. Helal olsun hepinize. İşte bu enerji, bu motivasyon, bu heyecan, bu inat kazanacak. Bu inat… Kim kazanır? Ahlaki üstünlük kimdeyse o kazanır. Ahlaki üstünlük bu meydanda. Psikolojik üstünlük bu meydanda. Çoğunluk enerjisi bu meydanda. Biz kazanacağız, kötülük kaybedecek."

Özel, çoğunluğu AKP'ye oy veren CHP'nin yüzde 34 ile ikinci olduğu Esenler sakinlerine 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonu ve Beldiye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının nedenlerini Tayyip Erdoğan'ın cezaevi süreciyle ilişkilendirerek anlattı.

"Dünün mağduru bugünün zalimi oldu, bugünün mağduru Esenler'e emanet"

"[...] Kendi yokluğuna, yoksulluğuna bakmadan bir başkasının imdadına koşan, vicdanlı Esenler’de şunu anlatmak, şunu hatırlatmak isterim. 19 Mart sabahı yaşadıklarımızın bir başka örneği yok. Tayyip Erdoğan Esenler’den çok oy almış, oy alan, destek alan Erdoğan yıllar önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yken, bugün Ekrem Başkan’ın muhatap olduğu tüm suçlamalarla ve fazlasıyla muhatap oldu. Ancak hatırlayalım ki bir gün polis arabası evine varıp, eşinin yanında kapıya dayanıp, gözaltına alınıp, polis merkezine götürülmedi. Bir gün tutuklanıp da hapse konulmadı. Bütün yargılama tutuksuz gerçekleşti. Mahkeme karar verdi, yine içeri konmadı. Temyiz aşaması, Yargıtay aşaması geçip artık suçu kesinleşince Saraçhane’den çıkıp, davullarla zurnalarla, otobüs üstünde, kurbanlar kesilerek, dualar edilerek cezaevine yollandı. Kimse koluna girmedi, kimse onu itip kakmadı. Aldığı cezayı en konforlu şekilde, değil öyle yüksek güvenlikli mahkemelerde, Pınarhisar’da yanında yatacak arkadaşı bile belli olacak şekilde geçirdi, oradan çıktı. Bana sorarsan Tayyip Bey o cezayı almamalıydı, hiç hapiste yatmamalıydı. Ama ona yapılmayanı, sırf Cumhurbaşkanı olmasın diye 31 yıl önce aldığı diplomasını iptal edenler, sabahleyin evinin kapısına dayananlar, eşinin bulunduğu evden onu zorla gözaltı yapanlar, dört gün Vatan Emniyet’te tutanlar ve onu oradan alıp Silivri’ye koyan, iki aydan fazla süredir de her akşam televizyonlardan, TRT’den dünya kadar yalanla ona, ailesine saldıranlar, bugün şunu Türkiye’ye hatırlatıyorlar. Esenler bilir ki; Erdoğan dünün mağdurudur ama bugünün zalimidir. Bugünün zalimidir. Esenler hatırlar, ona yapılmadı bunlar. Ama o 25 yıldır bunu anlatır, bunu anlatır, oy ister. Bunu anlatır ‘Mağdurum’ der. Dünün mağduru bugünün zalimi ise bugünün mağduru Esenler’e emanettir Esenler’e. Esenler’e emanettir. Bu meydan ne CHP’nindir, ne siyasi partilerin. Bu meydan darbeye direnen bütün demokratlarındır.”

"Erdoğan İmamoğlu'nun neden hapse koydu: Korktu da ondan"

Özel Erdoğan'ın İmamoğlu'na yönelmesini onunla yarışmaktan korkmasına bağladı: "Erdoğan, İmamoğlu’nu yenemeyeceğini gördü, onu hapse atarak kurtulmaya çalıştı. Bilin ki bu darbeciler devleti de milleti de temsil etmiyor. Kendisi devleti ve milleti temsil ediyor olsaydı, zaten darbeye kalkışmazdı. Sayın Erdoğan’ın başını çektiği bu cunta; üç savcı, üç hakim, üç gizli tanıktan ibarettir." dedi ve "dalgalar" halinde ilerleyen tutuklamaların dayanaktan yoksun olduğunu ve "gizli tanık" iftiralarına dayandığını örneklerle açıkladı. Cezaevlerindekilerle dayanışmalarını açıkladı.

Esenler'in emekçilerine: "Tek adam gidecek kriz bitecek"

Özel konuşmasının son bölümüne “Yoksul Esenler’e dair birkaç şey söyleme vaktidir." diyerek başladı.

"Esenler bir emekçi ilçesi. Esenler’de tekstil atölyelerinde yapılan bir akademik çalışmada sektörde çalışan her iki işçiden bir tanesinin 30 yaş altında olduğu ve sorulan üç soruya 10’da dokuz aynı cevabı verdikleri görülmüş. Şuna bakın ki 10 işçiden dokuzu sigortasız. 10 işçiden dokuzu işinden memnun değil ve 10 işçiden dokuzu kirada oturuyor. Bu Esenler’in elbette kaderi değil, ama bugünkü kederidir. Esen’in zorluğu; oy verdiği iktidarın oy alırken yüzüne bakıp, oydan sonra ona sırtını dönmesindendir. Bu iktidar Ekrem İmamoğlu’nu hapiste tutmak için 60 milyar dolar rezerv yakmıştır. Bu para 2.3 trilyon liradır. Bu parayla bugün Esenler’de 14 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışanlara, 10 yıl boyunca 30 bin lira emekli maaşı verilebilir. Bugün bu parayla Türkiye’deki bütün çiftçilerin borcu silinip, üstüne borcu kadar daha para verilebilir. Bugün bu parayla Türkiye’deki bütün işsizlere 15 bin lira işsizlik maaşı bağlanabilir. Bugün bu hükümetin atamadığı 1 milyon öğretmen atanıp, üç yıllık maaşları peşin yatırılabilir. Bugün KYK kredisi ile 3 bin lira alıp geçinmeye, okumaya çalışan öğrencilere 3 bin lira değil 30 bin lira verilebilir. Ama bunların hepsini yapmak için halkı seven, nereden geldiğini, nereye gideceğini bilen bir iktidara, bir Cumhurbaşkanına ihtiyaç var. Onun için bu meydanların umudu; Ekrem İmamoğlu’dur, onun Cumhurbaşkanlığıdır. Bunları yapacak olan odur. Bu iktidar devam ederse, artık milletin canına tak demiş bu düzen devam edecektir. Açlık, yoksulluk, sefalet milletin canına tak etti. Torpiller, haksızlıklar milletin canına tak etti. Zamlar, faizler milletin canına tak etti. Yasaklar, zulümler milletin, gençlerin canına tak etti. Bu TAK’ın bir açılımı vardır. Hepsi aynı TAK’tandır. Bu yaşanan kriz, sekiz yıldır sürmektedir. Canımıza tak diyen şeyin adı ‘Tek Adam Krizi’dir. Tek adam gidecektir, tüm bu krizler bitecektir.”

"Çare, asgari ücrete ara zam almakta"

Özel bayram öncesinde "Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’e, sonra Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu TİSK’e, cuma günü sabah Ankara’da ilk iş HAK-İŞ’e, sonra TÜRK-İŞ’e giderek yani sağcı-solcu ayırmadan, bize yakın-bizden uzak demeden ve işçi-işveren demeden tüm yapılara gidip, içinde bulunduğumuz asgari ücret sıkıntısına çare ve çözüm arayaca[klarını]" söyledi. "Çare, asgari ücrete ara zam almaktadır." dedi.

"Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız"

Özel, sözlerini bitiriken “Bu güzel meydandan bir kez daha seslenmek isterim ki; bugün Türkiye’de büyük bir demokrasi krizi, büyük bir ayıp, büyük bir haksızlık, büyük bir adaletsizlik yaşanmaktadır." dedi.

"Buna karşı önce Saraçhane’de yedi gün, yedi gece direndik. O gün 19 Mart sabahı uyandığımızda bizden erken kalkan kötüler Ekrem Başkan’a polis yollamış, ama kendi kayyımlarını çoktan hazırlamışlardı. İstanbul’u bir seçilmiş yerine bir atanmış, bir eski bakana teslim etmeyi, sizin iradenizi oraya vermeyi istiyorlardı. Ama gittik Saraçhane’de yedi gün, yedi gece hep beraber direndik. İstanbul’un iradesine sahip çıkıp, kayyımı püskürten demokrasi kahramanlarına Esenler’den selam olsun. Sonrasında köprüyü geçip, Maltepe’ye geçtik. Anadolu’ya geçtik. 2,5 milyon kişiyle Maltepe’de, devamında Atatürk’ün ilk adımı attığı yerde; Samsun’da, Yozgat’ta, Mersin’de, Konya’da, Van’da, İzmir’de, Bursa’da bütün demokratlar, sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar omuz omuzaydık, meydanlardaydık. Biz hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte başardık. Başarmaya devam edeceğiz. Ekrem Başkan’ı, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, bütün arkadaşlarımızı bu haksızlıktan kurtaracak, özgürlüğe, ailelerine, İstanbul’a kavuşturacak, en sonunda hep birlikte bir büyük mücadeleyle 100 yıl sonra bir kez daha kazanacak, demokrasiyi kuracak, Atatürk’ün partisini iktidar yapacak, Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacağız.”

" Esenler’in bu muhteşem Esenler’in önünde saygı ile eğiliyorum. Esenler artık AK Parti’nin değil, demokrasinin kalesidir. Sizi saygı ile selamlıyorum. Sırası geldi. Geldi, geldi, geldi. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.”

(AEK)