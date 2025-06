Özgür Özel Büyükçekmece mitinginde "erken seçim" için tarih verdi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip çıkıyor" kampanyası kapsamında her çarşamba bir İstanbul ilçesinde düzenlediği mitinglerin bu haftaki mekanı Büyükçekmece oldu.



CHP'li İlçe Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklu olduğu ilçe meydanında 38 derece sıcakta bir araya gelen büyük kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel sözlerine "Yazın ortasında miting mi olur diyorlar. Biz miting yapmıyoruz ki eylem yapıyoruz, eylem! " diyerek başladı.

Özel'in konuşması öncesinde Siliviri'de tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yazılı mesajı okundu.

Buluşmada ilk konuşmayı İstanbul Üniversitesi öğrencisi Beyza Gül yaptı. Gül’ün ardından Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın Silivri’den yolladığı mektubu, eşi Bahar Şen Kazancı okudu. Silivri’de tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in mektubu da CHP Büyükçekmece İlçe Gençlik Kolları Başkanı Berke Balcı tarafından meydanı dolduran vatandaşlara ulaştırıldı. CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi de Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün’ün Silivri’deki hücresinden yazdığı mektubu komşularıyla paylaştı.

Partisinin Büyükçekmece'deki buluşmasında konuşan CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan'a 'erken seçim' çağrısında bulundu. CHP'nin son anketlerdeki oy oranına da vurgu yapan Özel, "CHP yüzde 40'ın üzerinde; AKP yüzde 30'un altında. Seni yüzde 29’la orada oturtmam. 2 Kasım Pazar günü cesaretin varsa getir sandığı!" ifadelerini kullandı.

Saat 20.30'da başlayan miting, Büyükçekmece Kent Meydanı'nda düzenlendi.

Özgür Özel'in açıklamalarında erken seçim başlığı öne çıktı

Adını koyalım... Bugün, bugün çıkan anketlerde, kararsızlar dağıtılmadan Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 30’un altında. Cumhuriyet Halk Partisi ise kararsızlar dağıtılmadan 4–4,5 puan önde; dağıtılınca 6–7 puan ileride.

Cumhuriyet Halk Partisi, çok partili dönemde, 1977’deki yüzde 41,5’lik oy oranına en yakın durumda: Yüzde 40’ın üstünde.

Şimdi Erdoğan’a sesleniyorum: Benim adayım belli; sandığı istiyoruz... Oyumuz belli; Oyun belli.

2 Kasım Pazar günü çık karşımıza, getir sandığı. Seni yüzde 29’la orada oturtmam!

Milletten kaçamazsın. Cesaretin varsa, hodri meydan: getir sandığı!"

İmamoğlu’nun Silivri’den yolladığı mektubu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. Çelik, konuşma yapacağı otobüsün üzerine, elleriyle havaya kaldırdığı, üzerinde, “İmamoğlu’na özgürlük” yazan dövizle çıktı. İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi:

Milletin önünde benimle mertçe yarışmaya cesaretleri olmadığı için, yargı eliyle pehlivanlık taslıyorlar. Bunlarınki yalancı pehlivanlık. Aslında, normal şartlarda seçim kazanamayacaklarını bilmenin korku ve telaşı içindeler. Beni ve arkadaşlarımı içeri attılar ama korkuları geçmiyor. İddianamenin hazırlanıp, yargılamanın başlamasından bile korkuyorlar. Onun için yalanlarını, iftiralarını büyüttükçe büyütmeye, dava sürecini uzattıkça uzatmaya çalışıyorlar. Bu amaçla attıkları her adım, onların acizliklerini daha fazla ortaya çıkarıyor. Büyükçekmece’nin 30 yıllık belediye başkanı, benim sevgili ağabeyim Hasan Akgün’ü suçlu ilan edebileceklerini, yalanlarla, iftiralarla vatandaşın ona sevgisini, saygısını azaltabileceklerini zannedecek kadar acizler. Ailelerimizi, avukatlarımızı baskı altına alarak sonuç alabileceklerini düşünecek kadar acizler.

Bunlar; insanlık nedir, vicdan nedir, mertlik nedir unuttular. Bunlar; hukuk nedir, demokrasi nedir, milli irade nedir, unuttular. Ülkeyi kendi tapulu malları, devleti kendi aile şirketleri zannediyorlar. Milleti istedikleri gibi hizaya sokabileceklerini zannediyorlar. Hiçbir güç, bu aziz milleti kendi adaletsizliğine, kendi zulmüne ortak edemedi, edemeyecek. Biz, tek bir kişiye yapılan adaletsizliğin, hepimize yönelik bir tehdit olduğunu çok iyi bilen, haksızlıklara gönülden isyan eden bir milletiz. Bizim için vatan, üzerinde özgürlük, adalet ve huzurun hâkim olması için uğruna can vermeye hazır olduğumuz toprak demektir. Bizim için devlet, milletin adaleti sağlayan elidir. Devlet adaletini yitirirse, milletin kolu kanadı kırılır. Bizler; bu mücadeleyi adalete, yani vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmak için veriyoruz. Bizler; herkes için, her yerde adalet isteyenleriz. Bir şahsın, bir grubun, bir partinin değil, milletin iktidarı için yola koyulduk ve mutlaka başaracağız. Bir avuç insan kaybedecek, 86 milyonun kardeşliği kazanacak. Her şey çok güzel olacak.



Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.