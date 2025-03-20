Özgür Özel: "Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin, sokaklardayız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, perşembe akşamı Saraçhane’de gerçekleştirilen ikinci halk buluşmasında CHP'nin önümüzdeki dönem, mücadeleyi sokakta sürdüreceğini açıkladı.

Özel, "Bundan sonraki süreçte kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden salonlarda, binalarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.” dedi.

Özel dün de "bu diktatörlükten bu tek adam rejiminden bıkan, yoksulluktan, işsizlikten bıkan, açlıktan bıkan, güvencesizlikten bıkan, gelecek kaygısından bıkan milyonları pazar sabahı kalkmaya, sokaklara dökülmeye çağırıyorum." demişti.

"PAZAR GÜNÜ SOKAKTAYIZ" DEDİ Özgür Özel: "Milyonların meydana inmesi dışında bir çare, bir seçenek yok"

Polise "biber gazı" uyarısı

Cumhuriyet Halk Partisi lideri, konuşmaya başlarken alanda toplananlara yönelik polis şiddetine tepki gösterdi. Özel, İstanbul valisine seslendi: "Davut Gül. Buradan sana sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Orada bir daha biber gazı görmeyeceğim. Bir daha biber gazı görürsem olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü sorumludur. İstanbul Valisi sorumludur.” dedi.

Özel "Türkiye'nin umuduna gaz sıkıldığını" söyledi: "Böyle devam ederse burada barış içinde, kardeşlik içinde, demokratik bir zeminde tepkimizi, protestomuzu, beklentimizi, dayanışma duygularımız ifade edeceğiz.

"Bundan sonraki süreçte kimse Cumhuriyet Halk Partisi’nden salonlarda, binalarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.”

Özel, Kürtlerle yerel seçimlerdeki ittifakı savundu

Özgür Özel, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltına alınmasını gündeme getirdi: "Resul Emrah Şahan bugün bir terör suçlamasıyla ve terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla gözaltında tutuluyor. İddia; kent uzlaşısı yaparak batıdaki Kürtlerin, buradaki belediyelerde temsiliyetini sağlamak."

CHP Genel Başkanı, "Batıdaki Kürtler, buradaki Türkler gibi, Lazlar gibi, Çerkesler gibi, batıdaki Aleviler, Sünniler gibi tam ve eşit haklara sahiptir. Resul Emrah Şahan onlara temsiliyet hakkı verdiyse helal olsun." dedi.

Özel, "Kent uzlaşısı [...] DEM Parti’nin kullandığı bir niteleme. Kendilerinin seçim kazanamadıkları yerlerde kente hizmet edeceğine inandıkları, kente katkı sağlayacağına inandıkları, temiz yöneteceğine inandıkları adaylarda birleşmek üzere aldıkları bir karar. Biz de bunu İstanbul ittifakı olarak nitelendirdik ve uyguladık. Hep şöyle söyledik: İstanbul’un sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, bütün demokratları bir araya gelecek; İstanbul’u kazanacak. İşte biz hep birlikte bunu başardık. Hepsine minnettarız, hepsinin arkasındayız." diyerek "metropollerde AKP'yi yenilgiye uğratan ittifakı savundu.

"Erdoğan meydanlardan korkar"

Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kabullenmeyeceklerini yineledi ve Erdoğan'a seslendi: "Sen bizim seçtiğimizi nezaretlerde tutarken biz evde oturmayacağız. Asla. Buradakiler senin gibi ne korkaklar ne zalimler. Kimseye kıyamazlar. Ama kendilerini de senin gibi bir zalimin vicdanına bırakmazlar. Biz birbirimize emanetiz." dedi.

Erdoğan'a seslenmeyi sürdüren Özel, "Tayyip Bey, korkuyorsun ve diyorsun ki ‘Sokağa mı çağırıyorsun?’ Tayyip Bey diyorsun ki, ‘Meydanlara mı çağırıyorsun?’ " diyerek Erdoğan'ın retorik sorularını tekrarladı ve yanıtladı: "Evet. Tayyip Erdoğan bu meydanı, bu sokakları ben doldurmadım. Sen doldurdun, sen. Bu ülke artık tepeden bakandan, üstten üstten konuşandan, emir verip buyurandan ve kimsenin değil, sadece belli bir çıkar grubunun yüzünü güldürenden bıktı." dedi.

Özel, tüm Türkiye'yi pazar günü gerçekleştirecekleri Cumhurbaşkanı adayı seçimine katılmaya çağırdı: "Biz beraberiz, Türkiye’yi birlikte kurtaracağız. Ve şimdi hep birlikte yapmamız gereken bir şey var. O da dün söylediğim gibi, bundan sonra korku duvarları yıkıldı. Bugün burada 80 yaşında, 90 yaşında annem de var, 16 yaşında civa gibi delikanlılar, pırıl pırıl genç kadınlar da var. Ve buradan barikatları yıkanlara, ‘Toplanamazsınız’ dedikleri bu meydanda yüz binleri aşanlara helal olsun, helal olsun, helal olsun.” dedi.

"İstanbul’un en önemli günü, Türkiye’nin en önemli günü önümüzdeki pazar günüdür. Pazar günü demokrasi isteyen, adalet isteyen, hukuk isteyen, korkmayan, hiç kimse evde oturmayacak" diyen Özel, "Pazar günü[nün] sadece Cumhuriyet Halk Partililerin günü olmaktan çık[tığını]" söyledi.

"CHP’li olmayanlar, oy vermeyenler de bizim CHP sandığının yanında bir de dayanışma sandığı bulacaklar. [...] Eşinizi, dostunuzu, komşunuzu alın. Onu teşvik edin, sandığa kadar eşlik edin. [...] Pazar günü tüm Cumhuriyet Halk Partilileri sandığa koşmaya, tüm Cumhuriyet Halk Partililerin yanında tüm demokratları, sosyal demokratları, milliyetçi demokratları, mutlaka ve mutlaka Kürt demokratları sandıklara, dayanışmaya davet ediyorum. Gelin, seçin, tarihe geçin.” dedi.

(AEK)