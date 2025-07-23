Özgür Özel: Bu komisyonun temel meselesi Ak Toroslar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Silivri'de konuşan Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın dosyasının bir an önce ayrılması gerektiğini söyledi.

CHP'den 'komisyon' şartı: Sürecin şeffaf yürütülmesi alacağımız tavırda önemli olacak

"Tutuksuz yargılama" taleplerini de yineleyen Özel, "Ekrem İmamoğlu kaçsa, buna en çok Tayyip Bey sevinir, kurtulur çünkü. İmamoğlu'nun kaçma şüphesi olsa, Tayyip Bey Saray'ın bahçesinde lokma döktürür sevinçten" ifadelerini kullandı. Özel, Meclis'te kurulacak komisyona dair ise "Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi" yorumunda bulundu.

"Dosya derhal Adana'ya gitmeli"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her birisinin içeride niye tutulduklarına dair fikirleri ortak, inançları tam. Onlar burada birer siyasi tutsak, saray rejiminin esiri olarak burada tutuluyorlar. Bugün Zeydan Başkan mahkemeye sunulmak üzere hazırlanan resmi evrakı gösterdi. Dosyanın derhal ayrılması, Adana'ya gitmesi lazım. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana'daki hakimler, Adana'daki savcılar adalet dağıtamayacak mı da bu Akın Bey çok biliyor. Adana'dan buraya getiriyor. Küfreder gibi Adana'dakilere. İzmir'e gittim operasyondan sonra. Dedim ki 'İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'na hiçbir şey söylemeyeceğim. Adalet bekliyorum. Eğer Akın Gürlek gibi davranırsa Akın Gürlek gibi muamele görecek. Ama adil, aldığı eğitime uygun, vicdanlı şekilde davranırsa bizim savcıya hakime söyleyecek sözümüz yok' dedim.

"İmamoğlu kaçsa Erdoğan lokma döktürür"

Ekrem İmamoğlu tutmayıp da bıraksan ne olacak? ‘Kaçma şüphesi’ diyorlar. Kaçsa kurtulacak Tayyip Bey. Kaçar mı? Ekrem İmamoğlu’nun kaçma şüphesinden Tayyip Bey istifade eder. Ekrem İmamoğlu’nu bıraktın, kaçsa, Tayyip Bey lokma döktürecek sarayın bahçesinde. Adamın tek korktuğu; Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu’nun tek korkuttuğu kişi Erdoğan. Ekrem İmamoğlu, herkesin yüzünde tebessüm, Tayyip Erdoğan’ın yüzünde kaygı ve öfke yaratıyor. Çünkü biliyor ki o gelirse, o gidecek. O yüzden bir kez daha söylüyoruz, buradaki savcılara söylüyorum, Eğer okuduğunuz okul aynıysa, ettiğiniz yemin aynıysa, eğer siz de adalet dağıtmanın parçasıysanız, İzmir gibi, Ankara gibi, diğer şehirler gibi görevinizi akla, vicdana, hukuka uygun şekilde yapın. Tutuksuz yargılama yapın, bir an önce iddianame yazın.

Özel, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TBMM'de kurulacak komisyon hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi:

'İmamoğlu' iddialarına yalanlama

"Bütün herkesin tutuksuz yargılanması esas. Ama komisyona girmek böyle bir ön şart koştuğumuzu kimse söyleyemez. Hele hele sadece Ekrem Bey üzerinden. Çünkü Ekrem Bey’in de bizim de CHP'nin de bu sorunun çözümüne nereden baktığı belli. Bu komisyon fikri bize ait. Bu komisyon, Türkiye’deki Kürt sorununu demokratikleşme çerçevesinde bir bütün olarak ele alıp çözmelidir. Toplumun vicdanının ve beyninin somutlaştığı bir bilgisayar.

Komisyona girme şartı açıklaması

Bütün sorunları demokratikleşerek çözmelidir. Birileri bu bilgisayarı kısıtlı aygıta, hani bankaya gidiyorsun ve tek bir iş yapıyor, o işi tanımlamış yaptıracaksa biz öyle kimsenin emireri değiliz. Bu komisyonu demokratikleşme gibi bir gündeminin olması lazım ve bunun için Biz en yüksek katkıyı vermeye hazırız. Ama öbür yandan Diyarbakır’da demokrasi ve İstanbul’da otokrasi... 'Efendim Abdullah Öcalan‘la oturduk, konuştuk. Bundan sonrası için ikinci yüzyılın uzlaşısı, öbür tarafta Resul Emrah Şahan bir tane DEM kökenli kişiyi belediye meclis üyesi yapmış, oradan kent uzlaşısı, Resul Emrah Şahan yatsın, öbür tarafta 200 tane PKK mensubunun salıverilmesi. Şimdi vicdana, akla aykırı işleri bir araya getirirsen bu işi toplum vicdanını reddeder. O yüzden şart dediğiniz, somut kaba bir şartla 'Biz komisyona gireriz ama bu arkadaşımız serbest bırakın' değil.

"Temel mesele Ak Toroslar"

Bu komisyonun temel meselesi Ak Toroslar, yani beyaz Toros meselesidir geçmişteki. Şimdi bu rejimin savcısının masasında beyaz Toros var. Bu nasıl olacak? Bu savcıya, bu yargılama süreçlerine bir şey demeden, bu çıktıları görmeden, bugünün beyaz torosçusunu şımartarak bu sorun çözülür mü Meclis'te? Bizim rezervimiz buna. Bir komisyon içerisine biz atlayacağız ne olursa olsun, öyle bir şey yok. Biz bu komisyonun yol haritasını, zamanlamasını, eylül ekim geldiğinde ne göreceğiz bu komisyonda bunları bilmemiz lazım. Bunları konuşuyoruz. Bu konuda Sayın Numan Kurtulmuş'un müspet gayretleri var, olumlu çabaları var. Bu komisyonla ilgili siyasi partilerin genel başkanlarının olumlu yaklaşımları var. O yüzden biz meseleye negatif bir yerden yaklaşmıyoruz. Ama şöyle bir şeyde kimse düşünmesin yani, 'CHP komisyon diyordu, her şartta komisyona girecek, her şartta kalacak. Bu komisyon ne yaparsa yapsın olacak. Bu komisyon hiçbir şey yapmasa da komisyondayız.' Öyle bir şey yok."

(AB)