biamag
HABER
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2025 17:54
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2025 18:09
2 dk Okuma

Özgür Özel: Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB iddianamesine "Yaşadığımız kötülüklerin sebebi asla 'hukuki' değildir, bir kişinin siyasi ihtiraslarından ibarettir" sözleriyle tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada iddianame hazırladı. İddianamede CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 849 yıl 6 aydan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"Yargı eliyle müdahalenin suç üstü hali"

İddianameye ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan açıklamayı yaptı.

"Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır" diyen Özel, "Anayasa’nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddelerini hatırlatarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulması meselenin İBB’ye yönelik bir soruşturma olmadığının kanıtıdır. Bugün yaşananlar demokratik siyasete ve gelecek seçimlerin sonuçlarına yargı eliyle müdahalenin suç üstü halidir" tepkisinde bulundu.

Özel'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Değerli Halkımız;

Bilindiği gibi 19 Mart’ta ülkemizde bir sivil darbe yaşandı. Darbeciler bu kez, tankla ya da postalla değil, yargı cübbeleriyle geldiler.

Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, korktukları rakiplerini hapse atarak, Türkiye’yi büyük bir siyasi ve ekonomik krizin karanlığına sürüklediler.

Aradan geçen 237 günde, aziz milletimizle birlikte büyük bir hukuksuzluğun her saatine tanıklık ettik. Bugün çıkan iddianame ise herkesin bildiği gerçeği bir kez daha ilan etti.

Bu dava hukuki değildir, tamamen siyasidir. Amacı son seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi‘ni durdurmak ve Cumhurbaşkanı adayını engellemektir. 

Darbeciler bugün, tapusu Mustafa Kemal Atatürk’e kayıtlı olan, Türkiye’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisinin kapatılmasını talep edecek kadar şuurlarını kaybettiler.

Anayasa’nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin maddelerini hatırlatarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulması meselenin İBB’ye yönelik bir soruşturma olmadığının kanıtıdır. Bugün yaşananlar demokratik siyasete ve gelecek seçimlerin sonuçlarına yargı eliyle müdahalenin suç üstü halidir.

Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır.

Yaşadığımız kötülüklerin sebebi asla “hukuki” değildir, bir kişinin siyasi ihtiraslarından ibarettir.

Partimizi en son 12 Eylül’de Kenan Evren kapatmaya kalktı, milletimizle birlikte yeniden açtık. Evren’in milletimizin gönlündeki yeri de siyasi tarihimize geçiş şekli de bellidir.

Biz, geçmişte çok bedel ödedik, bugün de  ödüyoruz ve ödeyeceğiz. 

Ama millete inanmaktan ve güvenmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.

Atatürk’ün partisi milletimize emanettir."

(AB)

