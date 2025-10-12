Özgür Özel Brüksel'de: İmamoğlu’na, Demirtaş’a, Yüksekdağ’a sahip çıkmak için geldik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Belediye Başkanı Özgür Özel’in tutuklanmasının ardından başladığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinde Avrupa’ya açıldı. Avrupa'da ilk kez Belçika’nın başkenti Brüksel’de miting yaptı.

Jean Rey Meydanı’ndaki mitinge çeşitli ülkelerden Türkiye vatandaşları katıldı. Almanya, Hollanda ve Fransa’daki CHP örgütleri miting için otobüs kaldırdı.

Özgür Özel burada yaptığı konuşmada sözlerine “Avrupa’daki Türkler, ülkesini düşünmeyen insanlar değil; Türkiye için, ülkenin yarınları için söyleyecek sözü olan kahramanlardır” diyerek başladı.

19 Mart’ın ardından İstanbul’da ve Türkiye’de 60 miting düzenlendiğini söyleyen Özel, “Önce miting yapıyoruz sandılar, ‘Toplanırlar dağılırlar’ dediler. Yaptığımız şey bir miting değil, eylemdi. Bir karşı çıkıştı. İşte o yüzden 61. eylemimizde Brüksel’de sizlerleyiz. Türkiye’de iktidar sahipleri her zamanki kolaycılıkla ‘Yurt dışına mı gideceksiniz, Türkiye’yi mi şikayet edeceksiniz’ diye bir safsataya sarılmaya başladılar. Birisi birine şikayet edilecekse karşı tarafın hasım olması lazım. Biz buraya dertleşmeye, konuşmaya, güç almaya, güç vermeye, dosta geldik, dosta sarılmaya geldik. Suçsuz yere 207 gündür hapiste bulunan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, ‘Adana gibi başkan’ Zeydan Karalar’a, ‘Toroslar’ın yiğit evladı’ Muhittin Böcek’e, 16 belediye başkanımıza, yüzlerce siyasetçiye, bürokrata, Türkiye’deki tüm siyasi tutsaklara, Selahattin Demirtaş’a, Figen Yüksekdağ’a, fikrinden, düşüncesinden dolayı içeride kim varsa ona sahip çıkmaya geldik. ‘Mansur Yavaş yalnız değildir’ demeye geldik” dedi.

“Demokrasiye kurulan kumpasa karşı susanlar var”

Mitinge destek veren Avrupalı siyasetçilere teşekkür eden Özel, “Diğer yandan Erdoğan’la bir al ver ilişkisi içinde oldukları için Türkiye’deki demokrasiye kurulan kumpasa karşı susanlar var, sessiz kalanlar var. ‘Türkiye sığınmacılara baksın, ileri karakolumuz olsun’ diyenler var. Buradaki demokratların varlığını bildiğimiz gibi, birtakım çıkar hesaplarıyla sus pus olanları da tarih önünde kaydediyoruz. Irak’ın işgaline Amerika ile birlikte ‘Nükleer silah var’ diyerek susanları nasıl tarih bugün utandırıyorsa, bugün de Amerika’yla birlikte Suriye’deki hesaplar için Türkiye’deki darbeye susanları görüyoruz, not ediyoruz” diye konuştu.

Özel şöyle devam etti:

“Nadir elementlerimiz Trump’la pazarlık masasında”

“Sadece zenginlere çalışan AK Parti, artık Trump’a çalışıyor. Meşruiyeti Beyaz Saray kapılarında arar oldu.

Ülkenin her şeyini pazarlık konusu yaptı. 300 Boeing, pahalı gaz ve maalesef gelecekteki en büyük zenginliğimiz, dünyada 5. sırada olduğumuz nadir elementlerimiz de Trump’la pazarlık masasında.

En zor günümüzde, İBB Başkanı tutuklanmışken Almanya Eurofighter’ları vermekten vazgeçti. AK Parti mağdur olsa buna çok memnun olur, ‘Süründürün’ der. Biz ne yaptık? İmamoğlu yattığı hapishaneden mesaj yazdı, ‘hukuksuzluk ayrı’ dedik, blokaj kalktı.

Bir tarafta nadir nadir elementleri Trump’a peşkeş çekenler, bir tarafta kendi canından geçip ülkenin menfaatini düşünenler.”

Avrupalı belediye başkanlarının dayanışma mesajları okundu

Brüksel buluşmasında; Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony, Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis, Timişora Belediye Başkanı Dominic Fritz, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker ve Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner’in Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları ile dayanışma mesajları okundu. Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close da buluşmaya video mesaj gönderdi.

CHP Belçika Birlik Başkanı Derya Bulduk, Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Vula Tsetsi ve Avrupa Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Giacomo Filibeck de İmamoğlu ve arkadaşlarına özgürlük taleplerini dile getirdi.

İmamoğlu’nun mektubu: ‘Adaletsizliğin milleti, coğrafyası olmaz’

Mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mektubu okundu. İmamoğlu mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Bu zor dönemde, hepimizin zihninde ve yüreğinde üç kelime var: Demokrasi, adalet ve cesaret. Bu üçü, birbirine tutunarak ayakta kalıyor. Zira bugün, yalnızca demokrasi ve adalet talep etmek değil, demokratik haklarımızın elimizden alınması ve adaletsizlik karşısında sessiz kalmamak da cesaret gerektiriyor…

Bugün görüyoruz ki, Avrupa da dünyanın birçok ülkesi gibi, büyük bir sınavdan geçiyor. Bu sınav yalnız ekonomik ya da diplomatik değil; ahlaki ve vicdani bir sınav. İklim krizi, savaşlar, göç, enerji krizi, eşitsizlik… Ve en önemlisi; halkların kurumlara olan güveninin sarsılması. Bu ortamda otoriter liderler, hakikati eğip bükerek, adaleti kendi iktidarlarının aracı haline getiriyor…

Bir yerde adalet eksilirse, her yerde otoriterlik ve despotluk güçlenir. Adaletin coğrafyası daraldığında, despotların zulmü genişliyor. Avrupa da kendi değerlerinden uzaklaştıkça, kısa vadeli çıkarların peşine düştükçe, uzun vadede kendi demokrasisini tehlikeye atıyor…

Gelişmiş ülkelerde dahi meşruiyet krizi yaşanıyor. Otoriter iktidarlar, demokrasiyi sandığa sıkıştırıyor, hukuku yok sayıyor ve hatta ayaklar altına alıyor. Ama biz biliyoruz ki; halkın iradesi vicdanlarda, sandıklarda ve meydanlardadır. Ve hiçbir güç, o iradeyi susturamaz. Biz, halkın sesini devletin kalbine, adaletin merkezine taşıyana kadar mücadelemize devam edeceğiz…

Bugün Avrupa’daki tüm demokratlara sesleniyorum: Bu mücadele, sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da geleceğini ilgilendiriyor. Avrupa’nın yeniden değerlerine sahip çıkması, adaleti ve demokrasiyi her yerde savunması gerekiyor. Çünkü adaletsizliğin milleti olmaz, coğrafyası olmaz…”

