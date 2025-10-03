Özgür Özel Bolu'dan seslendi: "İktidarımızda Bolu'da bir tane fakir kalmayacak"

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Bolu’da gerçekleştirilen 59. Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katıldı.

Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a takdirlerini dile getirdi. Özcan'ın son 18 ayda yaptıklarını özetledi:

190 bin ton asfalt serilmesinden tutun, 20 bin metrekare beton kaldırım yürüyüş yollarına, 218 bin metrekare kilitli parke taşına, 35 kilometre içme suyu hattına, 68 bin metre kanalizasyon hattına, 22 bin metre yağmur suyu hattına ve tam 58 parka Bolu‘yu kavuşturan Tanju Özcan’a helal olsun.

"Mengen’de vahşi madencilikle mücadelenin sonuna kadar arkasındayız"

Özel Bolu'da emeğin ve emekçilerin AKP iktidarı altındaki durumunu değerlendirdi:

"Bolu’nun bereket fışkıran toprakları var: 1,1 milyon dekar. Ama perişan ettikleri için çiftçiyi, 2020’de 10 bin dekar sebze tarlası varken, 5 bin dekara düşmüş. Yani Bolu, dört yılda sebze üretiminden yarı yarıya vazgeçmiş. Türkiye’de ortalama çiftçi yaşı 58, Bolu’da 60. Gençler topraktan kaçmışlar. Genç yaşta çiftçilik yapan her dört kişiden üçü, ‘Seneye asgari ücretli iş bulursam çiftçilik yapmayacağım’ diyor. "Bolu’nun altıda biri ormanlarla kaplı; bu iktidar kadına, çocuğa, doğaya iyi gelmiyor, maalesef ormana da iyi gelmiyor. 2004-2024 arasında ortalama 788 yangın çıktı ve geçen yıl, son 20 yılda yanan kadar ormanı maalesef Bolu kaybetti. "Bolu’dan Karabük’e uzanan Gerede Çayı’na yapılan ihaneti, Bolu milletvekillerimiz yıllardır dillerinde tüy bitercesine anlatıyorlar. 350 kat artan bir kirlilik var. Cennet Bolu, vahşi madencilikle boğuşuyor. Mengen’in bu konudaki sesini duyuyoruz. Oradaki ÇED sürecine karşı mücadeleyi duyuyoruz; Mengen’de vahşi madenciliğe karşı verilen mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Mengen’in sonuna kadar yanındayız.

Kartalkaya faciası: "Baş sorumlu bakanı orada tutuyorlar, koruyorlar yazıklar olsun"

Özel Bolu'daki kış tatili tesisi Kartalkaya faciasının sorumlularının iktidar tarafından korunup kollandığını anlattı:

"O gün ilk görevlendirilen, Bolu’nun evladı olan, her birisi bağımsız, iyi eğitimli yedi kişilik bilirkişi heyeti verilen üç günlük sürede sorumlulukları saptadı, raporunu hazırladı, teslim etmeye gitti. Baktılar bilirkişi heyeti, ‘İl Özel İdaresi’ diyor, ‘Turizm Bakanlığı’ diyor, ‘Çalışma Bakanlığı’ diyor. Ne yazıyorsa onu vermişler. Aldılar bilirkişi raporunu, ‘Bunu böyle teslim alamayız, buradan bizim bakanları çıkarın. Buradan bakanlığı kaldırın, Bolu Belediyesi’ni yazın’ dediler. Adalet gelene kadar Kartalkaya ailelerinin sizler yanında duruyorsunuz, bizler yanlarında duruyoruz. Bundan sonra da yanlarında durmaya devam edeceğiz. İktidar olduğumuzda başta Soma davasındaki 301 evladımızın adalet talebi olmak üzere Soma’dan Kartalkaya‘ya kadar, Hendek’iyle, Afyon’uyla, Çorlu’suyla ve daha sayamadığım onlarcasıyla yüreğinde adalet talebi, iktidar tarafından yönlendirilen bu yargıya takılan herkese söylüyorum. Yüreğinizi ferah tutun, gün gelecek ve o davalar yeniden görülecek. Hak yerini bulacak ve adalet yerini bulacak.”

CHP Genel Başkanı toplumun büyük çoğunluğunun geçim sıkıntılatına odaklanarak devam ettiği konuşmasında "Biz mevcut fakiri seviyoruz ama fakirliği sevmiyoruz." dedi.

Resmi yoksulluk sınırının 91 bin lira olduğunu dile gtiren Özel, "Şu meydanda evine ayda 91 bin lira girenler bir el kaldırsın. Girmeyenleri bir görelim?" diye yoklama yaptı ve sonucu açıkladı: " Bakın bu meydan resmi rakamlara göre fakir. Ben soruyorum, ‘Erdoğan sizi seviyor mu?’ diye. Meydan diyor ‘Hayır.’ Seviyor mu? Niye? Çünkü fakir sevmiyor. Herkes fakir olduğu için de Erdoğan hiçbirimizi sevmiyor. Ama size şunun sözünü veririm: Biz mevcut fakiri seviyoruz ama fakirliği sevmiyoruz.

"40 haramiler için 700 milyar vergi gelirinden vaz geçtiler"

Özel, "Andolsun ki bu parti iktidar olacak, bu meydanda bir tane fakir kalmayacak. Bolu’da bir tane fakir kalmayacak. Zor bir şey söylemiyoruz. İstifaya davet etmekte hiç haksız değilsiniz." dedikten sonra, iktidarın 43 büyük firma için geçen sene 700 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçme parası koyduğunu vurguladı: "Yani üretiyor, kazanıyor, vergisi belli oluyor. Ödeyeceği vergiden bizimkiler vazgeçiyor. Oysa bu vatandaşın, şu gariban vatandaşın birinin 10 lira vergisini affetmezler. Faiziyle, kapısına haciziyle gelirler. Ama iş zenginlere gelince akıl almaz işler yapıyorlar.” diyen Özel bu kesimi "40 Haramiler" olarak niteledi.

“‘Enflasyon her yerde’ diyen yalan söylüyor”

Özel, "Buradan açıkça ve net olarak söylüyoruz. AK Parti’nin geldiği ve sizden aldığı ne varsa onları size iade etmek, halkın partisinin boynunun borcudur." dedi.

Özel Türkiye'de aylık enflasyonun yüzde 3,2 olduğunu belirtti: "Bir de çıkıp diyorlar ki ‘Enflasyon dünyanın sorunu.’ " dedi ve şöyle devam etti:

"Doğru, öyleydi. Dünya enflasyonu önce yendi. Sonra pandemi geldi, enflasyonlar yükselmeye başladı. Almanya’da yüzde üç olan enflasyon altı çıktı, paniğe kapıldılar. Yüzde dört olan enflasyon, sekiz oldu Avrupa ülkelerinde, hızla harekete geçtiler. Faiz silahını doğru kullandılar ve enflasyonları aşağı çektiler. Bugün Avrupa Birliği’nin enflasyon oranı yıllık yüzde 2,7. Bizim bir aylık enflasyon Avrupa’nın yıllık enflasyonundan fazla. Yani ‘Enflasyon her yerde var, hayat pahalılığı dünyanın sorunudur’ diye söyleyen kim varsa yalan atıyor.”

Özel: "CHP adım adım iktidara yürüyor"

CHP Genel Başkanı, partisinin "yarın Bolu’da yaptığı kamptan sonra hem Meclis zemininde sorunlar kadar çözümleri söyleyen, hem sokaklarda, meydanlarda, katıldıkları her toplantıda Türkiye’yi yönetmeye hazır kadrolarının ve Türkiye’yi nasıl yöneteceklerini ve ilk 100 günde, 500 günde neler yapacaklarını kalıcılaşmış görünen sorunları nasıl hızla ortadan kaldıracaklarını teker teker anlatacaklarını" söyledi.

"Cumhuriyet Halk Partisi adayıyla, grubuyla, örgütüyle, milleti ile birlikte adım adım iktidara yürüyor. Adım adım iktidara yürüyor." dedi.

"Trump 'o hileli seçimleri çok iyi bilir' dedi"

Özel Erdoğan'ın ABD gezisinde "Kendisi için meşruiyet almış" olduğunu anlattı.

"Yani ben söyleyemiyorum." dedi. "Ben söylesem çıkıp itiraz etmekte haklı. Demesi lazım ki ‘Ya ben seçime girdim de, seçimden çıktım da, o da bu da [...] Ama bunları Ana Muhalefet Lideri olarak ben değil, gidip de icazet aldığı, yan yana poz vermek için uğraştığı Trump söylüyor. Gitmeden önce Trump‘ın Ankara Büyükelçisi ‘Hiç aklıma gelmemişti’ diyor. ‘Trump çok zeki bir adam. Erdoğan’a ‘Meşruiyetini vereceğim, her şey güzel olacak. Her şeyi alacağım’ dedi’ diyor. ‘Trump çok akıllı’ diyor.

Özel Trump'ın Erdoğan için söylediği "hileli seçmleri çok iyi bilir" sözünü de hatırlattı.

"Buradan Erdoğan’ın gözünün içine baka baka söylüyorum. Meşruiyet okyanus ötesinden, Amerika’dan alınmaz. Bolu’dan alınır, milletten alınır, milletten. Bu kadar zulüm, bu kadar haksızlık, bu kadar mücadele. Bir de gitmiş Trump‘tan icazet alıp darbeye girişmiş bir de üstüne meşruiyeti de oralarda arıyor.”

CHP Genel Başkanı, sürüp giden adaletsizlikleri dile getirdikten sonra bunların ortadan kaldırılmasının kendi mücadelelerinin hedefi olduğunu dile getirdi ve alanda toplananları inancını kaybetmemeye gösterdikleri cesareti sürdürmeye çağırdı.

"İktidara bir gün daha yaklaştık"

“Özel, iktidar için "İstedikleri kadar kaçsınlar o sandığı kaçırsınlar, eninde sonunda o sandığı da getireceğiz bu iktidarı da değiştireceğiz" dedi.

Ve en sonunda bir kez daha hep beraber Türkiye’ye kurtarmanın, demokrasiyi yeniden kurmanın ve bu ülkeyi hepimizin ülkesi yapmanın azmindeyiz, kararlılığındayız. Bunun için bir tek şeye ihtiyaç var. O da sizin inancınızı kaybetmemektir. Sizin gösterdiğiniz bu cesareti sürdürmektir. Bu meydanlara sığmayan, Bolu’ya taşan bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeliyiz. Ahlaki üstünlük bizdedir. Ahlaki üstünlük psikolojik üstünlüğü getirir, o bizdedir. Psikolojik üstünlük, çoğunluk enerjisini getirir. O bizdedir. Ahlaki üstünlüğümüzle, psikolojik üstünlüğümüzle, sizdeki çoğunluk enerjisiyle biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Yürüyelim arkadaşlar. Yolunuz açık olsun. Hepinize güveniyorum, hepinize inanıyorum. Sağ olun, var olun.”

(AEK)