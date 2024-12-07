Özgür Özel: Boğaziçi direnişine desteğimiz artarak devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önce Melih Bulu'yu daha sonra Naci İnci rektör olarak atamasıyla başlayan eylemler üç yıldır devam ediyor.

Her iş günü saat 12.00’de Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsteki Rektörlük binasına sırtlarını dönerek eylemlerini gerçekleştiren akademisyenlerin nöbetine, dün (6 Aralık) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel katıldı. Özel'e milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da eşlik etti.

Güney Meydandaki nöbetin ardından Özel, Güney Kampüs Etiler kapısında her ayın ilk cuması gerçekleştirilen ve üniversite kampüsüne alınmayan mezun ve akademisyenlerin yaptığı eyleme katıldı. Özel, buradaki basın açıklamasının ardından bianet’e konuştu.

Özel, Boğaziçi Üniversitesi’ni bir siyaset alanı olarak hiçbir zaman görmediklerini fakat öğrencilerle ve akademisyelerle dayanışmaya, destek vermeye hazır olduklarını belirtti ve ekledi:

“Bugün siyasetten uzak ve samimi bir ziyaret yaptık. Aynı samimiyetle karşılandık, ağırlandık ve uğurlandık. Mücadelelerine desteğimiz bugünden sonra da artarak devam edecek.”

“Siz ne zaman istiyorsanız yanınızda olacağım”

Özel, Boğaziçi direnişine ilk günden beri en üst düzeyde desteğe hazır olduklarını söyledi:

“Hocalarımıza, ‘siz ne zaman istiyorsanız yanınızda olacağım’ demiştim. Haklı olarak hocalar, burada bir siyasi çatışma ortamı olmaması için çok ihtiyatlı davrandılar. Biz de onlara karşı çok saygılı davrandık. Fakat, artık her geçen gün rektörün bazı uygulamaları o kadar dayanılmaz hale geldi ki bize, ‘artık yanımızda olmanızda hiçbir engel yok’ dediler.

Akademisyenlerin kendisine, “Üniversitede kaloriferler yanmıyor, dokümantasyon merkezi lojman haline getirildi, Hukuk Fakültesi kuruldu ve atamalarla son derece yanlış işler yapılıyor, mezunlarımız okula giremiyor. Artık ne olacaksa olsun” dediklerini belirten Özel, bugün bütün bunları değerlendirdiklerini söyledi.

"Direnişin 1000. günü için program yapacağız"

Direnişin 1000. günü için 100 milletvekili ile üniversiteye gelebileceklerini söyleyen Özel, “Elbette direnişin 1000. günü için de bir şeyler planlayacağız, tasarlayacağız. Şu an daha somut bir karar vermedik. Bunu, Merkez Yönetim Kurulumuzda konuşacağız” dedi.

Özel, amaçlarının Türkiye’nin dikkatini buraya çekmek olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Boğaziçi’nin, Türkiye gündeminden düşmemesi lazım çünkü gerçekten Boğaziçi’nde yanlışlıkla değil kasten bir kurumu yok etmeye çalışıyorlar. Bu kurum, Türkiye’nin en iyi beyinlerini yetiştiriyor.”

"Tüm milletvekillerini Boğaziçi'ne çağırıyoruz"

Özel, daha sonra Kent Lokantası’na geçerek Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle sohbet etti.

Özel ve beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği ziyaret hakkında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Eder, bianet’e konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetin akademisyen nöbetine katılarak onlara destek olduklarını söyleyen Eder, katılan tüm isimlere teşekkür etti:

“CHP ve diğer tüm muhalefet partileri, burada yapılanları yakından takip ediyor ve TBMM’de bizim sesimiz oluyorlar. Biz hem basını hem de milletvekillerini buraya davet ediyoruz. Bu hukuksuzlukları ve usulsüzlükleri ifşa etmek bizim için çok önemli çünkü diğer türlü bir kurumun yıkılışını seyretmek zorunda kalıyoruz.”

(RT)