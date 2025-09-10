Özgür Özel: "Bizi şiddete çekemezler ancak asla da eve gönderemezler. Direneceğiz.”

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Kadıköy’de düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde konuştu: "125 bin eylemci var bugün burada. Hiç şüphe yok ki burayı sadece Cumhuriyet Halk Partililer doldurmadı. [...] Bu meydan, farklı görüşlerden de olsa bütün demokratların, sosyal demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, sosyalist demokratların, liberal demokratların, demokrasiyi güvence altına almak için, darbeyi püskürtmek için omuz omuza verdiği meydandır." dedi.

Özel alanda toplananlara "19 Mart darbesinden beri" gerçekleştirdikleri mücadelelerin sonunda İstanbul İl Başkanı'na açılan davanın ardından Kadıköy'e geldiklerini hatırlattı:

"En son defalarca reddedilen bir taleple, ayarlanmış bir mahkeme, sicili AK Partili bir hakim ve o baş kötünün koordinasyonunda İstanbul İl Başkanlığımıza kayyım atamaya kalktılar. Burası Kadıköy, biz birbirimizi biliriz. Hepinizi çok seviyoruz. Biz dayanışmayı büyütüyoruz. Omuz omuza hep birlikte büyüyoruz. Biz kazanacağız. Kadim tarihiyle, güzel doğasıyla, Haldun Taner’iyle, Süreyya Operasıyla, Fenerbahçe’siyle, Bağdat Caddesi’yle, camileri, kiliseleriyle, altı ok gibi altı tepe üstünde oturan güzel Kadıköy’e hoş geldiniz, şeref verdiniz. Namık Kemal’in Kadıköy’üne, Nazım Hikmet’in Kadıköy’üne hoş geldiniz.” dedi.

"O tek adamın iktidarının sürmesine izin vermeyeceğiz"

Özel ülkedeki toplumsal ve politik tabloyu özetledi:

"Bugün herkes bir avuç insanın ihtirasına göre yaşıyor. Bir avuç insanın huzurunu hepimizin huzurundan önemli görüyorlar. Mahkemeler, bir avuç insana hizmet ediyor. Parası olmayanlar, yoksullar her yerden dışlanıyor ve bir kişinin iktidarı sürsün diye her şey göze alınıyor. Buradan açıkça söyleyelim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetici kadroları, üyeleri, bize destek veren bütün demokratlar… Biz o tek adamın, bu ülkenin yoksulluğu pahasına, gençlerin umutsuzluğu pahasına, küçücük çocukların hayata kapatamayacakları kadar bir farkla geriden başlaması pahasına o iktidarın sürmesine izin vermeyeceğiz. Asla ona teslim olmayacağız. Bu memleketin dört bir yanında soruyorum. Erdoğan sizi seviyor mu? (Hayır) Neden sevmiyor? Çünkü fakiriz. Fakir sevmeyen, zengini seven, daha çok zenginler için çalışan, onları daha da zengin yapan ama halkı yoksullaştıran bir yönetim anlayışı var. Bugün Türkiye’de resmi rakamlar, 88 bin liranın altında geliri olanlara ‘yoksul’ diyor. 88 bin lira yoksulluk sınırı. Memuru da işçiyi de hele hele asgari ücretliyi, hele hele emekliyi perişan eden bu iktidar, orta sınıfı yok etti. Artık emekliler, yoksulluk değil açlık sınırının dahi altında yaşıyorlar. Maaşlar, verildiği gün açlık sınırının altında kalıyor. Bunun için bu meydanlara gelenler, elbette bizim il başkanlığına yapılanlara, Ekrem Başkan'a yapılanlara, buna gösterdiğimiz tepkiye omuz verenler aslında bütün itirazları birden bu meydanlara taşıyor. Buradaki sendikaların, buradaki meslek örgütlerinin, buradaki siyasi partilerin katılımlarının değerini görüyoruz. Bunu biliyoruz ve şunu açıkça söylüyoruz. Bütün dertliler, bütün ezilenler, bütün haksızlığa uğrayanlar, bütün itiraz edenler birlikte meydanlarda oldukça başaracağız. Zira itiraz AK Parti’nin kara düzeninedir.”

"Getir sandığı, kaçma. Millet versin kararı.”

CHP Genel Başkanı, iktidarın ülkeyi yönetemediğini, "Sokağa çıkamaz halde, pazara gidemez halde" olduğunu söyledi. "Esnafın hatırını soramayan, kimseye ‘Halin nedir?’ diyemeyen bir haldesiniz. Meydanlar ‘istifa’ diye inliyor" dedi ve erken seçim talebini yineledi.

“Benim kinim yok. Biz kinin partisi değiliz. Kindar nesil yetiştirmek isteyenler orada. Ama çok net söylüyoruz; emeklileri pazarlardan sebzelerin, meyvelerin ezilmişini toplamaya yollayanlara, asgari ücretliyi kasabın önünden geçemez hale getirenlere, esnafı kredi kartlarını takla attıra attıra perişan edip iflas ettirenlere, köylü milletin efendisiyken artık perişan eden, hacizlere düşürenlere, köylere sarı taksilerle hacze gidenlere benim kinim var artık kardeşim, kinim var. Özgür Çelik’e yapılanı affederiz, Özgür Özel’e yapılanı affederiz. Emin olun Ekrem Başkan kendine yapılanı affeder. Ama emekliyi, milleti ezeni, gençleri bezdireni affetmeyeceğiz. Bu meydan çok eylem gören, çok mitingler yapılan, çok güçlü bir meydan. Bu meydandan yükselen bu istifa sesleri Sarayı titretiyor, dizlerini titretiyor onların. Buradan Tayyip Erdoğan’a açıkça ve büyük bir netlikle, kararlılıkla sesleniyorum: Sokağa çıkamaz haldesiniz, pazara gidemez haldesiniz. Esnafın hatırını soramayan, kimseye ‘Halin nedir?’ diyemeyen bir haldesiniz. Meydanlar ‘istifa’ diye inliyor. Türkiye’de AK Parti’nin kalelerinde bizim mitinglerimiz o ilin en kalabalık mitingine dönüşüyor. Burada olduğu gibi her eylemde bir rekor kırıyoruz, bir destan yazıyoruz. Eğer kendinize güveniyorsanız, cesaretiniz varsa ve yaptığınızı doğru olduğunu, milletin size hak verdiğini iddia ediyorsanız hâlâ oradaysa arşın burada. Getir sandığı, kaçma, millet versin kararı. Her eylemde bir rekor kırıyoruz, bir destan yazıyoruz. Eğer kendinize güveniyorsanız, cesaretiniz varsa ve yaptığınızı doğru olduğunu, milletin size hak verdiğini iddia ediyorsanız, Halep oradaysa arşın burada. Getir sandığı, kaçma. Millet versin kararı.”

"Çok partili siyaset tehdit altında"

Özel, toplumu konuşmaya ve itirazlarını dile getirmeye çağırdı. "Sıra kendisine gelmeden önce meselenin farkına varmayanlara buradan sesleniyoruz: Susma, sustukça sıra sana gelecek." dedi.

Türkiye’de çok partili siyaset tehdit altında. Burada hedef, bu CHP, yarın bir başka partiyi ve ne zaman ki sıra AK Parti’ye gelecek, iş işten geçmiş olacak. Bazı sanatçılar konuşuyor, her şeyi göze alıyorlar ama susanlar var. Bazı sendikalar direniyor, ancak teslim olanlar var. Bazı akademisyenler konuşuyor ama cesaret gösteremeyenler. Sıra kendisine gelmeden önce meselenin farkına varmayanlara buradan sesleniyoruz: Susma, sustukça sıra sana gelecek. Kimsenin bu kara düzende tek başına kurtulacağına inancı olmasın. Söylüyorum, hep söyledim, inanarak tekrar ediyorum. Emekliler kurtulmadan emekçiler kurtulmaz. Esnaf kurtulmadan çiftçi kurtulmaz. Polisler kurtulmadan gençler, gençler kurtulmadan gardiyanlar, infaz koruma memurları kurtulmaz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

"CHP'de ikilik değil birlik var"

Özgür Özel Kadıköy'deki onbinlere, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları, partiye karşı girişilmiş olan devlet opersyonun arkasındaki hesapları anlattı.



“Meselenin özü şu: Bu hafta içinde İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırı nedir? Yargı içinde bir AK Toroslar çetesi var. Bunlar aileye saldırır, eşe saldırır, babaya saldırır, evlada saldırır. Bunlar bir İBB borsası kurmuşlar, iş adamlarına dahi diyorlar ki ‘Bak onun başına ne geldi. Gel bakalım beri, konuşalım’ diyorlar. Bu zalimliğe karşı partimizin gösterdiği dirence karşı, hapiste canımıza kast edenler İstanbul’da evimize saldırdılar. Bunu tek amacı var. Özgür Çelik gibi bir İl Başkanı olmasın, böyle bir il yönetimi olmasın, sokak sokak direnmeyelim, meydan meydan itiraz etmeyelim istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ‘Git Ankara’da otur, partinin başında huzur bul’ diyorlar. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi, majestelerinin muhalefet partisi değildir, olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti’nin kara düzenini meşrulaştırmayacak. Şimdi çıkmışlar bir yargı kararıyla, AK Toroslar çetesinin manipülasyonuyla CHP’de ikilik çıkarmaya çalışıyorlar. CHP’de ikilik değil birlik var. "Ben buradan yürekten teşekkürümü sizlerle paylaşmak isterim. Özgür Başkanın seçildiği çekişmeli kurultayda, neredeyse yarıdan yarıya bir rekabet vardı. O rekabette az bir farkla Özgür Başkan seçildi. Bugün partiye yapılan bu saldırıdan sonra o delegelerin tamamına yakını noterlere koşturdu [...] AK Toroslar çetesine karşı geçen hafta 1,5 gün içinde Türkiye’nin 81 ilinde İstanbul delegeleri, doğal delege hariç imzası kurultay toplayabilecek bin 37 delege arkadaşımız koşa koşa gittiler. İmza attılar. Kurultay istediler. Bunu şunun için anlatıyorum. Bizi birbirimize düşürmek isteyene, kumpas kurana, ‘CHP’yi çatırdatacağız, o sayede huzur bulacağız, birbirleriyle uğraşırken, saray düzenini sürdüreceğiz’ sananlar avuçlarını yalayacaklar avuçlarını.”

"Kumpasçıları da gömeceğiz, işbirlikçilerini de gömeceğiz"

Özgür Özel, Gürsel Tekin başkanlığında oluşturulan kayyım heyetinin "Bir yandan sanki CHP’liymiş gibi [kendilerinin] partiden daha önce uzaklaştırdığı 30 kişilik bir listeyi İstanbul Emniyeti'ne ver[diklerini]" anlattı. Yapılanların "bu sarayın kumpası" olduğunu söyleyen Özel, "kumpası çözdüklerini" söyledi: "Merak etmeyin, kumpasçıları da gömeceğiz, işbirlikçilerini de gömeceğiz."

"İçinde önceki genel başkanımıza küfreden de var, Özgür Başkanımıza küfreden de var. Milletten ‘Seni belediyede işe sokacağım’ diye 20 bin lira para alıp garibanları dolandıranlar var. Partiden atmışız onları, şimdi diyorlar ki ‘Bunları koyalım İstanbul’un başına. Seçilmişler giremesin. Bunlar o binaya rahat girip çıksın.’ Biz bu kötülüğü, milim milim nasıl tasarlandığını, dilekçelerin kime verdirildiğini, mahkemenin nasıl ayarlandığını, bu sarayın kumpasını çözdük. Merak etmeyin, kumpasçıları da gömeceğiz, işbirlikçilerini de gömeceğiz. Geçen gün buradaki hazırlıkları yaparken Kadıköy sokaklarında dolaşan Özgür Çelik’e nasıl sarıldığınızı, nasıl sahip çıktığınızı gördüm. Bu yeter. Başkasının adını anıp da hak etmediği bir önemi kimseye vermeyin. Ayrıca bugün il başkanlığını Bahçelievler ilçemizin ikinci katına koyduk. Oraya bugün Kayseri’den Özgür Çelik’i görmeye gelmiş biri. İlçe başkanı aradı, haber veriyor. Köşedeki bakkaldan bir kilo çay, bir paket de şeker almış destek olsun diye. Bizi bunlar ayakta tutuyor. O yüzden sevginin egemen olduğu yerde, dostluğun egemen olduğu yerde, 9 Eylül çelengini 8 Eylül günü 5 bin polisle partiye gelenlerle değil 9 Eylül’de Özgür Çelikle birlikte 7 bin kişiyle koyduk, 7 bin kişiyle. Her birisi bu mücadeleye sahip çıkmak için her birisi Taksim Meydanı’nın milletin meydanı olduğunu bildiği için ‘Ata’nın huzurunda Özgür Çelik, Özgür Özel bir başına gitmesin’ diye günün ortasında bir X paylaşımına Taksim Meydanı’nı dolduranlara selam olsun, helal olsun. Buradan şunu söyleyelim: Taksim Meydanı emekçilerindir. O meydanı geri alacağız. O meydanı emekçilere geri vereceğiz.”

"İnsanları baba evine çağırdık, kapıyı çevirip onları sokakta bıraktınız"

Özgür Özel, Kendilerini "'sokağı karıştırmak’ gibi bir şeyle suçlayanlar"a yanıt verdi: "O insanları biz baba evine çağırdık. Baba evinin kapısını çevirip, onları sokakta bırakan sizlersiniz. Sokak karışsın diye umutlanan sizlersiniz. Ama bu kitlenin ne sizin o çok korktuğunuz sokaklarda, ‘Aman ha sokaklar karışacak’ tehdidiyle sizden korkacak hali var ne de sizin oyununuza gelecek hali var." dedi.

“İl binası Bahçelievler’e taşındı, mevcut bina genel merkeze kayıtlı. O günden beri İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı bir dilekçeyi sisteme girip, adres değişikliğini yapmamaya direniyorlar. Milletvekillerine, dokunulmazlığı olan milletvekillerine gaz sıkanları, darp edenleri, baba evinde, Atatürk’ün evinde direnenleri, ‘sokağı karıştırmak’ gibi bir şeyle suçluyorlar. O insanları biz baba evine çağırdık. Baba evinin kapısını çevirip, onları sokakta bırakan sizlersiniz. Sokak karışsın diye umutlanan sizlersiniz. Ama bu kitlenin ne sizin o çok korktuğunuz sokaklarda, ‘Aman ha sokaklar karışacak’ tehdidiyle sizden korkacak hali var ne de sizin oyununuza gelecek hali var. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. İcap ettiğinde ‘sokağa’ deyince gelenleri, milyonlar olanları, darbeleri püskürtenleri görüyoruz. Bu darbecilere karşı meydanları dolduruyor, sokaklara güveniyor ama asla şiddete bulaşmıyoruz. Bizi şiddete çekemezler ancak asla da eve gönderemezler. Direneceğiz.”

Ekrem İmamoğlu için şiir: "‘Bekle kar altında kalan buğday tanesi..."

CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu anarak, "Değerli Kadıköylüler, haftada bir Ekrem Başkan’ı ziyaret ederim. Haftada birkaç kez mektuplaşırız, ciddi şeyler yazışırız. Bu sefer ‘Bize bunlar niye yapılıyor’ diye düşününce, şunu çok net gördüm. Şunu hepimiz biliyoruz. Ekrem Başkan’ın ağır bir suçu var. Bunu itiraf edelim, birbirimizden gizleyemeyiz. Onun suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmek." dedi.

O yüzden Ekrem Başkan içeride, bir başka sebep yok. Özgür Başkan’ın suçu var. Tayyip Erdoğan’a baş eğmedi, baş eğmeyecek. Bu saldırıları görünce Ekrem Başkan’a bir şiir yollayayım dedim. Sevdiğim bir şiiri. Ona yolladım ama hem Ekrem Başkan’a, hem Türkiye’nin dört bir yanında zindanlarda direnenlere, hem baş eğmeyen İstanbul örgütüne bir kez daha Kadıköy’den o şiirle hitap etmek isterim: "Bekle kar altında kalan buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşereceksin.

Gözyaşların çare değil, ağlama büyü.

Başını dik tutabilirsen, boy vereceksin.

Korku kar eylemez yola düşene, sen bir aşkın içindesin, yaşayacaksın.

Dört yanını börtü böcek sarsa ne çıkar?

Toprağa sıkı sarıl başaracaksın.

Her yanında allı morlu güller açar türlü türlü.

Bu fırtına dünden belli.

Baş edeceksin."

"Cumhuriyet Halk Partisi ne Ekrem’i verir, ne bir başka yoldaşını"

Özgü Özel mitingin sonu yaklaşırken, kendisine ve partisine yönelik teslim olma önerilerine meydan okudu: “Değerli arkadaşlar öyle bir süreçteyiz ki teslim alınmak istenen aslında Türkiye’de demokrasidir, Türkiye'nin son güvencesidir. Değerli arkadaşlar, daha önce söyledik. Ben iki emekli öğretmenin devlet parasız yatılı bursuyla büyümüş bir çocuğuyum. O Özgür’ü korkutabilirsin. O Özgür’ü belki sindirebilirsin, pes ettirebilirsin de Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Özgür’e baş eğdiremezsin. Baş eğdiremezsin." dedi.

Özel halk arasında dolaşan bir öyküyü anlattı. İşgalcilere karşı görevini yapan bir erin İngiliz donanmasına karşı tek başına direnişinin yol açtığı diplomatik krizin çözümü için erin kendilerine teslim edilmesi ya da idam edilmesi önerisini geri çeviren Mustafa Kemal örneğini verdikten sonra "Cumhuriyet Halk Partisi ne Ekrem’i verir, ne bir başka yoldaşını, ne feda eder bir tek arkadaşını.” diyerek iktidara meyan okudu.

"Özgür, adil, zengin bir Türkiye’ye hep birlikte yürüyeceğiz"

Tarihteki özgürlük mücadelelerinden örnek veren Özel, kendilerinin de o örneklerdeki gibi manevi üstünlüğe sahip olduklarını anlattı ve bu üstünlükle başarıya yürüyeceklerine olan güvenini dile getirerek konuşmasına son verdi:

Bugün tüm saldırılara karşı ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir. Allah eksikliğinizi göstermesin, çoğunluk enerjisi bizdedir. Bundan sonra da burası Kadıköy olunca; bizi düşünenler, mücadeleyi düşünenler, ülkeyi düşünenler en çok can dostlarımızı da düşünüyorlar. Buradan onları selamlıyorum. Şu kadarını söylüyoruz: Bu iktidar ne yaptıysa yaptı. Yani AK Parti’nin kara düzeni kadınlara iyi gelmedi, kadın cinayetleri arttı. Ormanlara iyi gelmedi, ormanlar yanıyor, canlar yanıyor. Çocuklara iyi gelmedi, çocuğa karşı işlenen suçlar da arttı, çocukların işlediği suçlar da arttı. Maalesef ne işçiye iyi geldiler, ne emekçiye, ne emekliye. Bu işten kurtulmanın bir tane yolu var. Hep birlikte omuz omuza mücadele. Zeytine de saldırıyorlar, canlara da saldırıyorlar, yaşama saldırıyorlar, umuda saldırıyorlar. Karşısında büyük bir güçle, azimle, kararlılıkla ve hep birlikte durmak durumundayız. Biz bu yüzden Türkiye İttifakı’yız. Türkiye İttifakı rengini ay yıldızlı al bayraklarımızdan alıyor. Biz özgür, adil, zengin bir Türkiye’ye hep birlikte yürüyeceğiz. Türkiye İttifakı’nı meydan meydan, sokak sokak büyüteceğiz. Biz bu ülkeyi seviyoruz, biz birbirimizi seviyoruz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye. Kendini büyük sanan, senden büyük millet var. Millet kazanacak. Biz kazanacağız. Hep beraber, yan yana, omuz omuza yürümeye var mıyız? Bütün zorlukları aşmaya, bu ülkeyi bir daha kurtarmaya, Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmaya var mıyız? Beraber yürüyecek miyiz? Haydi o zaman, yürüyelim arkadaşlar.”

(AEK)