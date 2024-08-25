Özgür Özel: Bir avuç tüccarı korumayı bırakın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ülkenin dört bir yanında gerçekleştirdiği mitinglere dün (24 Ağustos) Antep’te fıstık mitingi ile devam etti.

Antep, Urfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis’ten üreticilerin katıldığı mitingde “Geçim yoksa seçim var”, “Fıstık altın değerinde ama çifti açlığın eşiğinde”, “Fıstık gibi hayallerin kabuğu kaldı”, “Fıstıkta bereket var ama çiftçinin alın teri yok sayılıyor”, “Emekçiler iktidarın pimini çekecek”, “Mutfakta yangın var” yazılı dövizler taşındı.

Türkiye hak mücadeleleri haritası

Mitinge katılan yurttaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Özel, “Tarım Türkiye’de stratejik ve bir o kadar da hayati bir sektör. Toprak vatanımız, tarım ekmeğimiz. Yıllarca bir tarım ülkesi olmakla, kendi kendine yeten az sayıda ülkeden biri olmakla övündük. Maalesef şu anda ithalata muhtaç olan, çiftçisi yok sayılan, kendi çiftçisine vermediği, aktarmadığı kaynakları yabancı ülkelere aktaran bir ülke konumuna geldik” dedi.

“Bu tepkiyi görün”

“Lütfen bu meydanları, bu Türkiye’nin dört bir yanında kendiliğinden ürünlerini yola dökenleri, sütünü dökenleri, fıstığını dökenleri, karpuzu yere vuranları, çayı yakanları, fındığı dökenleri görün. Bu tepkiyi görün” diyerek iktidara seslenen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tayyip Bey, Devlet Bey her fırsatta bir beka sorunu icat etmeye çalışıyorsunuz ya, ‘Efendim, o beka sorunudur, bu beka sorunudur.’ Siz gelmeden önce kendi kendine yetebilen bir ülke bugün buğdayı dahi ithal ediyorsa, bugün yem süt paritesi bırakın bir buçuğu, 0.9’lara gelmiş, canım süt veren inekler bıçak altına gidiyorsa, bugün fıstık üreticisi bırakın geçinmeyi, borçlarını ödeyemiyor, hacizle karşı karşıya kalıyorsa bu siyasi değildir, vicdani bir tepkidir, insani bir tepkidir”

“Sesinizi bütün Türkiye’ye duyuracağız”

CHP lideri Özel, Yerel seçimlerden bu yana üreticilerin isyanına kulak verdiklerini belirterek, “Ben onları duyuyorum ama birileri duymuyor” dedi.

Üreticilerin sesini bütün Türkiye’ye duyuracaklarını vurgulayan Özel, “Çünkü artık bu hükümetin bu ülkeye verecek hiçbir şeyi yoktur. Bu ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yorgundur, tükenmiştir, çare üretememektedir. Derdinizin çaresi bu iktidarda değil, bu iktidarı değiştirmektedir” diye konuştu.

“Bir avuç tüccarı korumayı bırakın”

Antep, Urfa ve Adıyaman’ın Türkiye’deki fıstık üretiminin dörtte üçünü, Antep fıstığı üretiminin yüzde 75’ini, dünyadaki toplam üretimin yüzde 12’sini gerçekleştirdiğini hatırlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak fıstık üretirken bu zorluğa sizler katlanıyorsunuz, fıstık üretmek zor iş emek ister, alın teri ister sabır ister. Bir fıstık bahçesinde bugün gittim, çıkışta gözleri de görmeyen bir amcam yolumu kesti. Dedi ki, ‘Tam verim için, tam 15-20 yıl bekliyorsun. Fıstık ağacı verime gelsin diye. Çocuğuna bakar gibi bakıyorsun. Bazen onun ilacından önce ağacın ilacını alıyorsun. Bazen kendin aç kalıyorsun, ağacı gübresiz bırakmıyorsun. Ama maalesef bu emeğin karşılığını almak için 20 yıl bekliyorsun. Sonra bir var yılı oluyor, bir yok yılı oluyor. Bu kadar emeğin, bu kadar masrafın sonunda çiftçi rahat etmek, rahat nefes almak istiyor. Ama bugün fıstık üreticisinin nefesini kesenler var. Bugün fıstık üreticisinin cebine göz dikenler var.”

CHP lideri Özel, “Bir avuç tüccarı korumayı bırakın, bir avuç tüccarı, aracıyı zengin etmeyi bırakın. Bu insanların emeğine göz dikmeyi bırakın” diyerek iktidara seslendi.

(VC)