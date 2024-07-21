Özgür Özel Beyoğlu Emekli Evi’nde konuştu: Geçim yoksa seçim var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Emekli Evi'ni ziyaret etti. Özel'e Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.

Konuşmasında, Gezi tutuklularına selam gönderen Özgür Özel, sandık mesajı verdi, şöyle dedi: "Sözde zam yaptılar, emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu. 25 bin lira olması gereken emekli maaşı 12 bin 500 lira! Sefalet ücreti veriyor. Böyle geçim olur mu? Geçim olmazsa seçim olur, başka çaresi yok."

Özel ayrıca, Tayfun Kahraman’ın barışçıl taleplerini hükümete iletmesine rağmen darbecilikle suçlandığını, Can Atalay, Osman Kavala ve diğer Gezi tutuklularının durumlarının hukuksuz olduğunu vurguladı.

Beyoğlu’ndaki emekli kafesinin örnek bir proje olduğunu ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin emeklilere sağladığı çeşitli destekleri anlattı.

"Hakkınızı geri vereceğiz"

Özel özetle şöyle dedi:

“CHP iktidara geldiğinde birinci ay değil yetişmez ama ikinci ay en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak. Söz veriyoruz. Sonra hakkınızı geri vereceğiz. En düşük emekli maaşı iki yıl içinde 1,5 asgari ücrete çıkacak. Bugün asgari ücret 17 bin liraysa, 26 bin lira olacak. Aslında asgari ücretin 25 bin lira olması lazım. Asgari ücret 25 bin liraysa, emeklinin cebine giren de 37 bin lira olacak. Geçen gün bunu söyledim, biri diyor ki yahu o kadar da olur mu? Yahu niye olmasın? Bunlar gelmeden önce oluyordu. Benim annem ve babam emekli, benim dedem bahçıvan. Anam ve babam aldıkları iki emekli maaşıyla, ev aldılar. Emekli olunca araba aldılar.

"Çocuklara, torunlara baktılar. Ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki emekli maaşıyla emekli kapıdan dışarıya adımını atamıyor. O yüzden hep birlikte, hep beraber çok doğru işleri yapmamız lazım. Emekliler, bunların kimi öğretmen, kimi banka memuru, kimi tersaneden emekli işçi. Herkes bir görev yapmış. Bu emekliler, sözüne kıymet verilen, tertemiz bir geçmişleri olan, alınlarının terini helal lokma için akıtmış insanlar. Sözü dinlenir insanlar. Bakmayın siz hükümet sesinizi duymuyor. Bir öğretmen on binlerce öğrenci geçmiş elinden.

"Emekli öğretmenlere sesleniyorum, bütün öğrencilerinize hem kendiniz, hem bu milletin geleceği için yeniden anlatmaya başlayın. Bankada yıllarca maaş dağıtmış, o bankadan tanıdığın kim varsa, onları mutlaka bulup konuşmak lazım. Yıllarca birlikte emek verilen işçi arkadaşlar emekli olmuş. Onları bulmak ve konuşmak lazım. Artık bu derdin, tasanın sona ereceği yer seçim sandığından başkası değildir. Ha sesinizi duyarlar, ellerinden tutan yok. Bugün en düşük emekli maaşını asgari ücret yapsın, vallahi billahi basın toplantısı düzenleyeceğim. Hiç eleştirmeyeceğim. Tayyip Bey’e teşekkür edeceğim. Bu emeklinin sesini duydun, hiç olmazsa şimdi bir asgari ücret verdin diye. Her mikrofonu elime aldığımda diyeceğim ki Tayyip Erdoğan emeklilere asgari ücret vermiştir, seslerini duymuştur. Bizim siyasetimiz böyle.

"Sen emekliye zammı ver. Teşekkürü al. Ama emekliye zam vermiyorsan, bir daha söylüyorum. Emeklide geçim yoksa, senin karşında seçim var kardeşim. Bu kadar net. Asgari ücreti, 25 bin lira yaparsa. En düşük emekli maaşını asgari ücret yaparsa. Rize’deki çay üreticisini perişan etti, çayın taban fiyatını 25 lira yapar ve farkı hemen öderse.

"Buğdayı bedavaya almaya çalışıyorlar. Buğday taban fiyatını yükseltir, 15 lira taban fiyatını verirse, ben erken seçim demeyeceğim kardeşim. Bunları yapsın, erken seçim demeyeceğim. Ama yapmıyorsa, geçim yoksa seçim var.”

(EMK)