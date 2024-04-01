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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 00:45
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 01:43
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Özgür Özel balkon konuşmasında Kürt seçmene teşekkür etti

"Sözümüze değer veren iyi insanlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara ve birleşe birleşe kazanalım deyip de bizimle birlikte olan herkese, Kürt demokratlara, Kürt seçmenlere yürekten teşekkür ediyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel balkon konuşmasında Kürt seçmene teşekkür etti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde balkon konuşması yaptı. Oy sayımı sürerken seçimin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi. “Tarihi bir sonuç elde ettik” dedi. Zafer için Kürt seçmene teşekkür etti.

Konuşması sık sık 'iktidar' sloganlarıyla kesilen Özel, “Size söz veriyorum ikinci yüzyılın ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız” dedi.

Özel’in konuşmasından satırbaşları şöyle:

Tarihi bir sonuç elde ettik. Hiçbirimizi mahcup etmeyen, oy veren kimseyi pişman etmeyen beş kahraman belediye başkanımıza özel olarak teşekkür ediyorum.

Rakibini tam iki kat farklı geçerek seçimi kazan Mansur başkanı, bir Cumhurbaşkanı 17 bakana karşı seçim kazanan Ekrem başkanı, Antalya belediyesini kurulduğu günden bu güne ilk kez, iki kez üst üste kazanma başarısı gösteren Muhittin Böcek'i, burayı da onlar gibiler yönetsin dedirttikleri için ve geçen seçimden CHP'nin, baba ocağının bayrağını hiç düşürmeyen Aydın'ı, Muğla'yı, İzmir'i, Tekirdağ'ı kutluyorum. Sakinliğimizi koruyarak kazandığımız Hatay Büyükşehri kutluyorum.

Birileri bizi birbirimize düşürecekti. Bu parti öyle arkadaşının avukatlık bürolarında kurulaydı senin basit oyunlarınla bozulurdu. Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir.

Bugün partimizi şu anki sonuçlara göre, vallahi ben TRT'nin yalancısıyım, birinci parti yaptık. Bu ikinci yüzyılın ilk seçimiydi. Size söz veriyorum Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız.

Aday belirleme sürecinin, en büyük başarısı ölçme değerlendirmedir, bilimdir. Anketlere burun kıvıranlar, destek aldığımız tüm teknolojiyi görmezden gelenler ve bizi adaylaştırma sürecinde küçük düşürmeye çalışanların hepsi, bugün bu akşam, bu sonuçlarla yeni nesil bir yönetim anlayışı, veriye dayanan anlayışın önemine tanık oldular.

Sözümüze değer veren iyi insanlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara ve birleşe birleşe kazanalım deyip de bizimle birlikte olan herkese, Kürt demokratlara, Kürt seçmenlere yürekten teşekkür ediyoruz.

Biz CHP olarak yarın yeni bir adım atıyoruz, kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok, hata yaptıysak onlardan da ben özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Gönüller yapacağız, gönülleri yapa yapa, birleşe birleşe hep birlikte kazanacağız.

Sizden bir ricam var, bizi çok sefer yendiler, alay ettiler, dalga geçtiler. O gün ne yaşadıysak onu yaşatmamak boynumuzun borcudur. Kimseyi üzmeyin, kimseyi küçük görmeyin. Kimseyle alay etmeyin. Çok rica ediyorum. Başarıyı taşımanın en yüce hali alçak gönüllülüktür.

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(HA)

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