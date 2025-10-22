Özgür Özel Arnavutköy'den seslendi: "Hakkaniyet istiyoruz; canımıza tak etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Arnavutköy’de gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde yaptığı konuşmada aylardır tutuklu bulunan belediye başkanlarının uğradıkları hukuksuzluğu gündeme taşıdı.

"İstanbul Büyükşehir'in iddianamesi hala yok"

“Yedi başkanımızın tutuklu olduğu iddianame tam 10 ay sonra çıktı ama İstanbul Büyükşehir’in iddianamesi hala yok. 578 sayfa, -mış, -miş iddianamesi geldi, geçti. ‘Duydum’lar, ‘olabilir’ler dışında hiçbir şey yok. İddianamede 45 kez ‘duydum’, 50 kez ‘düşünüyorum’, 104 kez ‘olabilir’ ve 496 kez benzer ifadelerle çelişkili yaklaşımlar var. Bir yandan da dünya kadar iftiraya zorladıkları yetmemiş gibi bir de Hollanda taksi plakası gibi XYZ49QP diye bir tane gizli tanık bulmuşlar ona dünya kadar laf söyletmişler.

Suç örgütünün kurucusu Aziz İhsan Aktaş 704 yıl hapisle yargılanıyor bu dosyada, ama aramızda geziyor. Aramızda geziyor, belki de şuradan bizi dinliyor. Ama bu dosyada 12 yıl önce AK Parti döneminde verilmiş ihalenin parasını ödeyen Zeydan Karalar, ya da Avcılar’da daha bir yıl önce, 1,5 yıl önce belediye başkanı olmuş, adaylığı sürecinde ne olduğunu bilmediği bir süreçten sorumlu tutulan Utku Caner Çaykara. Ya da Adana’daki görevlerinden apar topar getirilen arkadaşlarımız. Ahmet Özer neredeyse bir yıldır tutuklu. Tut ki iddia olunan suçu kabul etse dört yıl, bu dört yıllık suçun yatarı altı ay, Ahmet Özer dokuz aydır içeride yatıyor. Bütün iftiraların üstünde yoğunlaştığı belediye başkanlarımızın en eskisi Rıza Akpolat’a dünya kadar suç söylüyorlar, iftira atıyorlar ortada bir tane ’Rüşvet verdim’ diyen yok. Onun ifadesi yok. ‘Rüşvet aldım’ diyen yok. ‘Duydum, olabilir, yapabilir’ diyorlar.

"Bir kör kuruşu ispatlamadan, bir lira bulmadan bu iftiraları yaptılar bu iddianameyi nihayet yazdılar. Daha önce de söyledim, bir kez daha söylüyorum. Nihayet bu AK Toroslar Çetesinden bu iddianame kurtuldu, Yüce Mahkemenin önüne gitti. Şimdi o mahkemeden hakkaniyet istiyoruz. Hukuka uygun tavır istiyoruz. Madem deliller toplanmıştır madem artık kaçma şüphesi kalmamıştır. Hala düşünen varsa onun tedbirini de alsın mahkeme. Ama artık canımıza tak etti, Tutuksuz yargılama istiyoruz.”