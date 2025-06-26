Özgür Özel AP Türkiye Raportörü Amor'la görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Toplantısı'na hazırlık kapsamında düzenlenen liderler toplantısına katılmak üzere Brüksel’de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor'la görüştü.

Özel, Sosyal Demokrat Patilerin çatı örgütü Avrupa Sosyalistleri Partisi'nin (PES) çağrısıyla düzenlenen, ikinci kez davet edildiği toplantıda AB üyesi ülkelerin liderleriyle bir araya geldi.

Özel, Brüksel'deki AB yerleşkesinde AP Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu Başkan Yardımcısı Sergey Lagodinsky, AP Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor ve AP Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) Başkanı Iratxe Garcia Perez ile görüştü. Özel'e CHP’nin Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.

Özel liderlere arka yüzünde altı ok, ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerinin İngilizcesinin yazılı olduğu plaketi hediye etti.

"Eurofighter satışıyla ilgili Türkiye tezine destek için"

Özgür Özel, dün Silivri çıkışında habercilere verdiği demeçte, Brüksel ziyaretiyle ilgili olarak, "Biz Avrupa’da Eurofgihter için CHP’nin EuroFighter talebi ile ilgili Türkiye’nin tezini desteklediğini anlatmaya gidiyoruz." demişti.

Özel, "Türkiye’nin bir sonraki iktidarı olarak Avrupa’da iktidardaki akrabaları[na] ve bugün için muhalefetteki akrabaları[na] da olumlu katkı için temas etmeye, bunları konuşmaya gi[ttiklerini]" açıklamıştı.

(AEK)