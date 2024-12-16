Özgür Özel: "Anayasa tartışması Türkiye'nin asıl gündemini örten bir sis bombası"

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği'nin (SDD) düzenlediği "Anayasal Değerlerin Korunması Paneli"nde hükümetin anayasa değişikliği konusunu gündemde tutma çabalarının "AKP'nin ilk dört madde ile sorunu olması" ve “gündemdeki başka maddelerin, gündemin konuşulmasına engel olma [isteğiyle]" ilişkilendirdi.

Özgür Özel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Ocak ayında yine ziyaretler yapacağım, yine konuşacağım" dediğini hatırlatarak "Randevu istediğinde elbette vereceğiz, kapımız açık, diyalogdan yanayız ama anayasaya uymayanlarla anayasa konuşma noktasında biz orada yokuz Numan Bey, kusura bakmayın.” dedi.

"AKP'nin ilk dört madde ile sorunu var"

Özel, bu kez işaret fişeğini HÜDA PAR at[mış olsa da], AKP'nin Aanayasa tartışması ne zaman gündeme gelse bir AKP ileri geleninin "ilk dört madde"yi gündeme getirdiğini anımsattı.

Özgür Özel, "[...] 2011’de Başbakan Yardımcısı ‘Değiştirilmesi teklif dahi edilemez’ sözleri [için] ‘Değiştirilmelerini nitelikli çoğunluğa bağlamak mümkün’ demişti." dedi. 2016’da İsmail Kahraman'ın "Yeni ve dindar bir anayasamız olması lazım. Bunun için de ilk dört maddenin değişmesi lazım’ dedi[ğini]", 2016’da Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'un, "Değişmezlik meselesi çok yanlıştır" dediğini, 2021’de gene İsmail Kahraman'ın ,"Laiklik kelimesi [...] 195 ülkenin yalnızca beşinde var." dediğini hatırlattı.

2024'te ise "ilk dört madde" konusunu gündeme getirmenin HÜDA PAR''a devredildiğine dikkat çeken Özel, 12 Eylül 2024’te HÜDA PAR'ın , "Değiştirilemez maddenin olması doğru değil" dediğini, 14 Eylül 2024’te yine HÜDA PAR Genel Başkanı'nın, "Dördüncü maddeye karşıyız, dördüncü madde gelecek nesillerin iradesine ipotek konmasıdır" dediğini. 10 Ekim’de de Numan Kurtulmuş'un, "Çok sıradanmış gibi görünen devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü cümlesi Anayasada yer alan hepimizin çok sık kullandığı bir tabirdir, doğrudur ama değişmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu millet devleti ve milletiyle ülkenin bölünmez bütündür" diyerek Anayasa’nın ilk dört maddesini yeniden tartışmaya açmaya çalıştığını dile getirdi.

Özel, öte yandan, hükümetin Anayasa ve "ilk dört madde tartışmalarıyla gündeme sis bombası atmak ist[ediğini]" ileri sürdü.

"Anayasa tartışmaları sis etkisi yapar, gündemdeki başka maddelerin, gündemin konuşulmasına engel olur. Bunu da mutlaka herkesin göz önünde bulundurması lazım." diyen CHP genel Başkanı, Türkiye'nin gündeminde "12 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı", "‘Yılda üç kere zam yapabiliriz’ deyip bir kuruş zam yapmadıkları 17 bin liralık asgari ücret", "[...] kanuna göre yüzde 1 destekleme alacakken bütçeye yüzde 0.2 destekleme konmuş, yani 800 milyarlık haklarının 600 milyar lirası çalınmış çiftçilerin sorunları"nın yanı sıra "Suriyeli göçmenler, açlık", yoksulluk, işsizlik", gençlerin ümitsizliği" sorunlarının olduğunu vurguladı.

Özel, gençlerin "Fırsatını bulursam dünyanın başka ülkelerine gitmek istiyorum" dediği ülkede "gerçek beka sorunu"nun "dünyanın güçlü, zengin ülkelerinin Anadolu üzerinde, Trakya üzerinde hayal kurması" olmadığını, "bu ülkenin gençlerinin dünyanın zengin ülkelerinde, güçlü ülkelerinde hayal kurmaları[nın] beka sorunu" olduğunu söyledi.

Kürt meselesi, "Viking cerrahisi"

CHP Genel Başkanı iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de Kürt sorunundaki çelişkili söylemi ve mantığı nedeniyle eleştirdi.

Bahçeli'nin "Bir mesele var. Meselenin varlığını kabul etmiyor. ‘Kürt meselesi yoktur’ diyor. Sonra diyor ki, ‘Abdullah Öcalan gelsin bu kürsüye çıksın, bu kürsüden konuşsun, terör bitsin’" sözlerini gündeme getiren Özel, Bahçeli'ye "[...] Arkadaş binlerce yıldır cerrahi yapılıyor, sen niye Vikingler’in yaptığı gibi cerrahi yapıyorsun, bıçağı sokayım elimle apandisiti alayım." diye sordu.

Özel çözüm için "Bütün ülkeler çatışmalı süreçleri nasıl çözdülerse, nasıl silah bıraktırdılarsa, nasıl demokratik açılımlarla bunları destekleyip, o ülkeyi hem zenginleşeceği, hem barışacağı, hem güçleneceği bir sürecin içinde bu işi götürdülerse" onun yapılmasını istedi.

"Meclisi odağa alarak, toplumsal rıza yaratarak, şeffaf, açık, hiçbir partiyi dışlamadan bir işi yapacaksanız yapın. Ve toplumsal mutabakatta da ilk başta şehit aileleri ile gazilerin rızasını alın ki bu toplumda kimse onların gözünün içine bakamayacak bir hale gelmesin. Ama Türkiye’de Kürt meselesi de çözülsün, terör de bitsin, silahlar da bırakılsın ve sonunda Türkiye’nin hep beraber kazanacağı bir süreç olsun." dedi.

Özel, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Feti Yıldız'ı ima ederek "Sinan Ateş’in eşi[nin] şikayet etmek ist[ediği]" "iki metin yazarı"nın bu görüşleri dolayısıyla kendisine "ağza alınmayacak laflar" ettiklerinden yakındı. " O ikisi yazıyor yazıyor okuyorsunuz prompterdan" dedi.

Özel, AKP ve MHP'nin "gündemine de tepkisine de teslim olmayacağı[nı]" söyledi.

Ben inadına bu ülkenin gerçek sorunlarını konuşmaya devam edeceğim. İnadına yoksulluğu konuşacağım, inadına işsizliği konuşacağım, inadına asgari ücreti, inadına emekli maaşını konuşacağım. Çünkü bu ülkede insanlar artık AK Parti’nin yorgun ve sizin kızgın iktidarınızdan ve her geçen gün birbirine benzeyen böyle bugünkü Ankara’nın havası gibi koyu, yağmur bulutlarının üstüne çöktüğü kasvetli bir memleketten herkes bıktı. Sizden de bıktı, Erdoğan hükümetinden de bıktı." dedi.

(AEK)