Özgür Özel: AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 82’si eğitim sisteminden rahatsız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İzmir’deydi. CHP İzmir İl Başkanlığını, ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Tugay’la birlikte basın açıklaması yaptı.

Bugünkü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) hatırlatan Özel “Maalesef Türkiye kötü bir eğitim sistemine sahip” dedi. Türkiye'nin Almanya'dan üst düzey teknoloji ithal ettiğini ancak buna rağmen Türkiye'nin Almanya'ya basit ürünler ihraç ettiğini kaydeden Özel şöyle devam etti:

Almanya'da demokrasi var, liderler mütevazı, halk zengin. Bu tarafta liderler itibardan tasarruf etmiyorlar, halk fakir. Almanya'yı Almanya yapan nedir derseniz, bir hakkım varsa, Alman ekonomisini de eğitimini de çok iyi bilen birisi olarak şunu söylerim, üzerinde bir ulusal mutabakat sağlanmış olan eğitim sistemleri var. Herkesin rıza gösterdiği ve içinde olduğu bir eğitim sistemi var.

Bizimkiler boyacı küpü gibi ‘müfredat yaptık, yedi gün içinde görüş bildirin’ diyor. Yedi gün yeter mi deyince 'yüzde 50 zam yaptım, 10 gün olsun' diyen bir anlayış tarafından yönetiliyor Türkiye Milli Eğitimi.

ÇEDES kapsamında yedi yaşındaki çocukların sınıfına tabut getirenler, arkadaşlarından birine kefen giydirip başında ağlatanlar, Kabe’yi getirip tavaf öğretenler… Aslında Müslümanlığı öğretmek, İslamiyet’i tanımak açısından da yanlış, pedagojiden uzak saçma sapan bir durum var.”