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Yayın Tarihi: 8 Haziran 2024 18:39
 ~ Son Güncelleme: 8 Haziran 2024 18:44
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Özgür Özel: AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 82’si eğitim sisteminden rahatsız

"Türkiye'de bilimsel, çağdaş ve kaliteli eğitime erişim sınıfsal bir problem artık. Çocuğunu özel okula gönderemeyenler maalesef bilimsel, çağdaş, iyi eğitime ulaşmaktan uzaktırlar."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel: AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 82’si eğitim sisteminden rahatsız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İzmir’deydi. CHP İzmir İl Başkanlığını, ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Tugay’la birlikte basın açıklaması yaptı.

Bugünkü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) hatırlatan Özel “Maalesef Türkiye kötü bir eğitim sistemine sahip” dedi. Türkiye'nin Almanya'dan üst düzey teknoloji ithal ettiğini ancak buna rağmen Türkiye'nin Almanya'ya basit ürünler ihraç ettiğini kaydeden Özel şöyle devam etti:

Almanya'da demokrasi var, liderler mütevazı, halk zengin. Bu tarafta liderler itibardan tasarruf etmiyorlar, halk fakir. Almanya'yı Almanya yapan nedir derseniz, bir hakkım varsa, Alman ekonomisini de eğitimini de çok iyi bilen birisi olarak şunu söylerim, üzerinde bir ulusal mutabakat sağlanmış olan eğitim sistemleri var. Herkesin rıza gösterdiği ve içinde olduğu bir eğitim sistemi var.

Bizimkiler boyacı küpü gibi ‘müfredat yaptık, yedi gün içinde görüş bildirin’ diyor. Yedi gün yeter mi deyince 'yüzde 50 zam yaptım, 10 gün olsun' diyen bir anlayış tarafından yönetiliyor Türkiye Milli Eğitimi.

ÇEDES kapsamında yedi yaşındaki çocukların sınıfına tabut getirenler, arkadaşlarından birine kefen giydirip başında ağlatanlar, Kabe’yi getirip tavaf öğretenler… Aslında Müslümanlığı öğretmek, İslamiyet’i tanımak açısından da yanlış, pedagojiden uzak saçma sapan bir durum var.”

“Çocuğunu özel okula gönderemeyenler iyi eğitimden uzaktalar"

Özel, AKP'ye oy verenlerin yüzde 82'sinin eğitim politikasından memnun olmadığını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Maalesef Türkiye'de bilimsel, çağdaş ve kaliteli eğitime erişim sınıfsal bir problemdir artık. Çocuğunu özel okula gönderemeyenler ve 1-2 elin parmaklarını geçmeyecek kadar kendi geleneğini sürdürmeye çalışan ve zorlanan okulları kazanacak kadar yetkinliği olmayanlar maalesef bilimsel, çağdaş, iyi eğitime ulaşmaktan uzaktırlar.

Bu konuda atılması gereken çok önemli adımlar var. Bundan sonraki süreçte de eğitim konusunda duyarlılığımızı, sert eleştirilerimizi yapıcı yön göstermemizi ve geleceğe dair önerilerimizi her daim dile getireceğiz.

 (HA)

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