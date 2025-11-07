Özgür Özel: Akın Gürlek’e ben bir söyledim, o ikinciyi de itiraf etti

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Ankara’da Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genel Başkan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik son açıklaması ve tazminat talebinin sorulması üzerine, “Cuma cuma ne diyeyim? Hani ‘Dinime küfreden Müslüman olsa.’ 2022 yılı 8 Ocak günü; ‘Bay Kemal birilerini havlatıyor. Sıkıysa çık bu havlayanları sustur. Sizin sokak köpeklerinden ne farkınız var?’ Bu ifadeleri kullanan kişi bana kızıyor ‘Ağzını bozdu. Hakaret etti’ diyor” dedi.

Özel, “Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bunu artık içselleştirmek gerekir” diyerek başladı ve yargı organlarına, özellikle HSK ile ilk derece mahkemelerine yönelik çağrılar yaptı.

Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e 500 bin TL’lik tazminat davası

“Sözü nereye söylediğim belli; konu saptırılıyor”

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun ailesine yönelik işlemler ve sosyal medya kampanyalarına atıfla kullandığı sert ifadelerin hedefinin açık olduğunu belirtti.

“‘Saldıranlara, itine, köpeğine sahip çık’ sözümün kime yönelik olduğu ortada. Akın Gürlek meseleyi üzerine alıp tartışmayı oraya çekiyor. Tazminat davası açmış; içeriğine bakacağız. Ben eleştirilerimi açıkça ve isim vererek yaptım,” dedi. Özel’e göre, kişisel polemikler büyütülerek esas tartışılması gereken iddialar gölgeleniyor.

“Birinci parti CHP” vurgusu

Erdoğan’ın, CHP’yi “ülkenin ikinci büyük partisi” olarak nitelemesine itiraz eden Özel, seçim sonuçları ve kamuoyu eğilimleri üzerinden şu değerlendirmeyi yaptı:

“Anketlerde birinci partiyiz, son seçimlerde birinci partiyiz. Türkiye’nin birinci partisi CHP’dir. Bundan sonra ‘onu söyle, bunu söyleme’ denmeden önce bu gerçeğin kabul edilmesi gerekir.”

“AYM kararları bağlayıcıdır; HSK neden hareketsiz?”

Özel, Anayasa Mahkemesi kararlarına direnildiğini savunarak hukuki çerçeveyi hatırlattı:

“Anayasa’nın 138 ve 153. maddeleri net. AYM’nin esastan verdiği karara, İstanbul Çağlayan’daki bir birinci derece mahkemesi açıkça direndi. HSK’nın bu tablo karşısında hiçbir adım atmamasını kabul etmiyoruz. Bu tavır, hukuk düzenini aşındırıyor; sadece bu dosyalarda değil, adil yargılama iddiası taşıyan tüm davalarda güveni sarsıyor.”

Akın Gürlek hakkında Anayasa 140 iddiası

Özel, Akın Gürlek’e ilişkin iddialarını ayrıntılandırdı ve Anayasa’nın 140. maddesini anımsattı:

“Madde çok açık: Hâkim ve savcılar, görevleri dışında resmî ya da özel hiçbir görev üstlenemez, gelir sağlayıcı faaliyette bulunamaz. Sayın Gürlek’in, hem bakan yardımcılığı döneminde hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken dışarıdan görev ve Euro bazında ek gelir aldığını kendisinin de kabul ettiğini görüyoruz. Bu, Anayasa’ya aykırılık iddiasıdır. HSK derhal soruşturma açmalı, bir muhakkik görevlendirmelidir.”

Özel, bu süreçte “meslekten ayrılma/geri dönüş” prosedürlerinin işletilmediğini, HSK’da başkanvekilliği dahil yürütülen görevlerin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. “Mesele kişisel değil, ilkesel” diyen Özel, “Eğer yargıyı yönetenler Anayasa hükümlerine uymazsa, alt kademede hiç kimse hukuka bağlı kalmaz" dedi.

“Gazetecilik suç değildir”: Gözaltılar ve telefonlara el koyma eleştirisi

Özel, son dönemde gazetecilere yönelik gözaltılar ve “İmamoğlu paylaşımları” üzerinden yöneltilen sorulara sert tepki gösterdi:

“Gazetecilik faaliyeti sorgulanamaz. Masumiyet karinesi geçerlidir. Gazetecilerin evlerinden alınması, cep telefonlarına el konulması, cihazların iade edilmeden kişilerin ‘git’ denerek fiilen meslekten alıkonması hukuk devletiyle bağdaşmaz. İnceleme yapılacaksa usulüne uygun imaj alınır, kişi çalışmaya devam eder. Bu uygulamalar itibarsızlaştırma ve gözdağı anlamına geliyor.”

“Anayasa hepimizi, en çok da en hedefte olanı korur”

Özel, 15 Temmuz gecesine atıf yaparak Anayasa’nın ortak güvenlik şemsiyesi olduğunu vurguladı:

“Anayasa, Meclis’i de Cumhurbaşkanı’nı da yurttaşı da korur. Anayasa’nın bir sayfasını yok sayarsanız, mülkiyet hakkından aile hukukuna kadar her şey tartışmalı hale gelir. Hukuk devleti; beğenmediğiniz kararları hiçe sayma yetkisi vermez.”

“HSK’ya açık çağrı: Muhakkik görevlendirin”

Özel, sözlerini kurumsal adım talebiyle sürdürdü:

“HSK normal şartlarda hemen toplanmalı, Akın Gürlek hakkında soruşturma başlatıp bir muhakkik atamalıdır. Cesaretiniz varsa yapın; yapılırsa Adalet Bakanı’na çıkar teşekkür ederim. Yapılmıyorsa, ‘Bu kadar açık ihlalde HSK ne işe yarıyor?’ sorusu haklılık kazanır.”

“Sert polemik değil, işleyen hukuk istiyoruz”

Özgür Özel, açıklamasını “Sert sözler tartışılır; esas olan kuralların işlemesidir” diyerek bitirdi:

“Ben isim vererek ve ilke koyarak konuşuyorum. CHP Türkiye’nin birinci partisidir. Yargı bağımsızlığı, AYM kararlarının bağlayıcılığı, HSK’nın etkinliği; bunlar kişiler üstü konulardır. Gazeteciye, siyasetçiye, yurttaşa aynı ölçü uygulanmalıdır. Hukuk devleti bugün işletilirse yarın hepimizi korur.”

