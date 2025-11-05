Özgür Özel: "Akın Gürlek, savcıyken Eti Maden yönetim kurulu üyesi olarak para aldı"

CHP lideri Özgür Özel, Ümraniye'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başsavcılık görevine geldikten sonra Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandığını açıkladı.

Gürlek'in adı ETİ Maden Yönetim Kurulu listesinde

Özel "Şimdi bütün basına yolluyorum: 29 Temmuz 2025’te buradaki diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri belli oldu." dedikten sonra diğer ETİ Maden yönetim kurulu üyeleri arasında Akın Gürlek'in de göründüğü antetli kağıda Fransızca olarak basılmış liste bianet.org'un hesabına ulaştı:

Özel, Grup Toplantısında açıklayacağını duyurduğu iddiayla ilgili şunları mitingde şunları söyledi:

"2 Ekim 2024'te bu göreve (başsavcılık) atanıyor, ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Şimdi bütün basına yolluyorum. Ekrem Başkanı tutukladığı günün de içinde olduğu 9 ay boyunca buralardan maaşlarını alıyor."

Gürlek'e: "Yarın istifanı verecek misin?

Gürlek'e seslenen Özel, "Ben görmeden Lüksemburg’tan, yüklü Euro bazında, bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?" dedi.

Erdoğan'a: "İkinize de yazıklar olsun"

Özel, Erdoğan'a da şöyle seslendi:

"Ey Erdoğan, sen de 'Bu çocuk bu kadar ağır işi, bu kadar haksızlığı bu maaşa yapmaz' mı diyorsun; 'Eti Maden’den Euro bazında maaş bağlayalım mı?' mı diyorsun? Böyleyse bu haysiyet cellatlığının karşılığı, bu devletin şirketinden dışarıda gizli ikinci maaşsa, ikinize de yazıklar olsun! İkinize de yazıklar olsun!"

Özgür Özel miting sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenirken sarf ettiği "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" sözlerinden dolayı kendisine yönelik "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Özel: "Çete yerine bize soruşturma açıyor"

Özel ise, "Bu skandala karşı hukuk devletinde yapılması gereken, derhal soruşturma açmak bu suçu işleyen kişiyi görevden almaktır. Ama hala; ailelerle, babalarla, evlatlarla uğraşan Çağlayan’daki çete hesap vermek yerine bize soruşturma açıyor. Elinizden geleni ardınıza koymayın!" diye tepki gösterdi.

Özel'in açıklaması:

Özel'in, Ümraniye mitinginde konuyla ilgili açıklamasının tammamı şöyleydi: "Başsavcılık Oldukça iyi maaş alınan bir yer. Bugün bu meydanda 16 bin 800 lira maaş alanlar var, dünya kadar. Bir göreyim, elleri 16 bin 800 yüz. 168 bin lira on emekli maaşına denk maaş alınıyor. Ama bir bakıyorsunuz: 2 Ekim 2024’te bu göreve atanılıyor. Ardından 29 Kasım 2024’te Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg’daki Eti Maden Anonim Şirketi’ne, Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez; yabancı dil bildiğine dair belgesi yok. Şirketin kararları Fransızca yazılıyor. Ne Fransızca biliyor, ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri işe uygun liyakatla atanmış isimler. Şimdi bütün basına yolluyorum: 29 Temmuz 2025’te buradaki diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri belli oldu. Ardından 29 Kasım 2024’te atanıyor; dokuz ay boyunca Ekrem başkanı tutukladığı günün de içinde olduğu dokuz ay boyunca buralardan maaş alıyor. Ne zaman ki Özgür Özel 2 Ağustos günü çıkıp 'Dedim ya, Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum”'deyince, apar topar 6 Ağustos 2025’te yönetim kurulu üyeliğinden ayrılıyor. Soruyorum: HSK'ya, Adalet Bakanı’na, Sayın Cumhurbaşkanı’na: 'Bir başsavcı başka görev alamaz' derken; Etimaden’in Lüksemburg’daki şirketinden buna maaş bağlandığını biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız şimdi bundan sonra ne yapacaksınız? Buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum: Lüksemburg’tan ben görmeden Türkiye’den olsa yakalayacağım. Ben görmeden Lüksemburg’tan, yüklü Euro bazında, bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin? İşim de şuradan okuyun: 168 bin lira maaşla, boğazda yalıyla, lüks makam araçlarıyla, dünya kadar harcamayla… bunlarla bu iş yapılmaz. Bana verilen görev: Ekrem İmamoğlu’nu tasfiye etmek, diplomasını iptal etmek, CHP’ye ve belediye başkanlarına haysiyet suikasti yapmak bu maaşa yapılmaz, diyorsun? Ey Erdoğan, sen de 'Bu çocuk bu kadar ağır işi, bu kadar haksızlığı bu maaşa yapmaz' mı diyorsun; 'Eti Maden’den Euro bazında maaş bağlayalım mı?' mı diyorsun? Böyleyse bu haysiyet cellatlığının karşılığı, bu devletin şirketinden dışarıda gizli ikinci maaşsa, ikinize de yazıklar olsun! İkinize de yazıklar olsun!"

Özel'den ikinci açıklama

Özel, miting sonrası X hesabından yaptığı açıklamada da şu ifadelere yer verdi:

Akın Gürlek, kanuna aykırı olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandıktan sonra Kasım 2024’ten, Ağustos 2025’e kadar yurt dışındaki kamu şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapıp, 9 ay boyunca maaş almıştır.



