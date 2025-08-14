ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2025 08:56
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2025 09:22
3 dk Okuma

Özgür Özel: AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor

Özel, “Bu İstanbul’un depremine karşı çalışan vardı, Ekrem Başkan vardı. Onu içeri atacaksın, sonra ‘Depremde el ele’ diyeceksin. Tutacağın el Silivri’de, Silivri’de o el" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel: AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor
Fotoğraflar: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Bayrampaşa’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz” mitinginde, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı verdi, iktidara ve yargıya sert eleştiriler yöneltti.

Konuşmasına, Balkan ve Karadeniz kökenli yurttaşlara selam göndererek başlayan Özel, kendi köklerine atıfta bulundu:

“Tuna’nın sesi, Rumeli’nin nefesi, canım Bayrampaşa. Mostar’ın taşından, Balkan’ın kışından gelenlere selam olsun. Bu akşam Filibe, Üsküp, Selanik, Saraybosna burada. Bu akşam Kastamonu, Kırklareli, Giresun, Sinop burada. Bu akşam bu otobüsün üstünde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Özgür Özel değil; dedesi Üsküplü Abdullah Ağa, babaannesi Kırçovalı Pembe Ana olan, anneannesi Selanikli Sadriye Anne’nin torunu, kardeşiniz, akrabanız Özgür Özel burada.”

Bayrampaşa’da 30 yıl sonra kazanılan belediyeyi hatırlatan CHP lideri, “Kusuru kendimizde bulduk, kimseye küsmedik” diyerek Hasan Mutlu’ya güvenlerini dile getirdi:

“Bu seçimlerde sizin karşınıza Hasan Mutlu Başkan’la çıktık, ikinizden birinin oyunu aldık. Her iki kişiden biri oyunu vererek Bayrampaşa’yı Hasan Mutlu’ya, ekibine emanet ettiniz. O da çalışıyor, gözü gibi bakıyor. Arı gibi çalışıyoruz.”

“Ekrem Başkan’ın selamı var”

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun ve 1,5 aydır içeride olan üniversite öğrencilerinin selamını getirdiğini belirten Özel, gençlerin özgürlüğü için çağrıda bulundu:

“Ekrem Başkan bu meydana, Bayrampaşa’ya yürekten selamlarını iletti. 3 Eylül’e kalmadan bu meydanın sesi duyulursa üniversiteli gençlerimiz serbest kalacak. Buradan Saraçhane’deki ilk gece engel tanımadan gelen İstanbul Üniversitesi’ne selam olsun. Gençlere özgürlük!”

Deprem eleştirisi: “Tutacağın el Silivri’de”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem için “el ele verelim” çağrısına yanıt veren Özel, İmamoğlu’nu işaret etti:

“Bu İstanbul’un depremine karşı çalışan vardı, Ekrem Başkan vardı. Onu içeri atacaksın, sonra ‘Depremde el ele’ diyeceksin. Tutacağın el Silivri’de, Silivri’de o el.”

Barınma krizi ve savcı lojmanı

Üniversite öğrencilerinin kira ve yurt sorunlarına değinen Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yapılan 56 milyon liralık lojman tadilatını eleştirdi:

“Bu para 5 bin 600 öğrencinin eve çıkma parası. Diğer savcılar normal lojmanlarda kalırken bir tanesi 56 milyon lirayı harcatıyor. Yazıklar olsun böyle düzene. Biz geleceğiz, bu paraları yoksul öğrencilerimize dağıtacağız.”

“AK Parti’nin kara düzenini bitireceğiz”

AK Parti üyelerine seslenen Özel, kutuplaşma yerine kucaklaşma mesajı verdi:

“AK Parti’nin üyesi olmuş, oy vermiş hiç kimse korkmasın. Hep birlikte kurtulacağız bu düzenden. Emekliye, asgari ücretliye, esnafa, köylüye sahip çıkacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Sahte diploma iddiaları

Özel, “diplomasız” yöneticiler ve sahte diploma iddialarını gündeme getirdi:

“Başımızdaki diplomasız, yerini diplomalıya vermemek için Ekrem Başkan’ın diplomasını iptal ettirirken ‘Osmanlı torunu’na sahte diploma yaptırmış. Bu milletin pırıl pırıl evlatları işsizken, yandaşlar ballı maaş alıyor.”

Ekonomi ve erken seçim çağrısı

Türkiye’nin işsizlik, yoksulluk ve enflasyonda Avrupa birincisi olduğunu vurgulayan Özel, erken seçim istedi:

“3 Kasım 2002’de kaybettik, 2 Kasım’da geri alacağız. Erdoğan, adayımı bırak, sandığı getir. Kaçma. Erken seçim istiyorum.”

“Millet reddiyecileri sandıkta reddedecek”

Meclis’te reddedilen asgari ücret ve emekli maaşı tekliflerini hatırlatan CHP lideri, “Biz gelirsek demokrasi, adalet, barış gelir; bolluk bereket gelir. Ekrem Başkan cumhurbaşkanı olacak” dedi.

“AK Toroslar çetesinin ipliğini pazara çıkardık”

19 Mart’ta İBB’ye yönelik girişimi “darbe” olarak nitelendiren Özel, yarın açıklayacağı belgeleri duyurdu:

“Yarın 12.00’de AK Parti’ye kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor. Yüzünüz kaça çalacak göreceğiz.”

Aydın’daki belediye krizi:

İYİ Partili bir belediye başkanının AK Parti’ye geçmesini eleştiren Özel:

“Oylar CHP’ye verildi. Haram zıkkım olsun AK Parti’ye kaçıyorsun” dedi. Ege’yi ve Türkiye’yi yeniden kazanacaklarını belirten Özel, “Bu bilek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin bileğidir, bükemezsin” dedi.

“Şeytanlaştırmana inat kardeşleşeceğiz”

Konuşmasının sonunda Erdoğan’a seslenen Özel:

“Sen demokrasi istemiyorsun, çünkü demokrasi olsa kaybedeceksin. Barış gelse kutuplaştıramayacaksın. Kutuplaşmana inat, kucaklaşacağız. Şeytanlaştırmana inat, kardeşleşeceğiz. Sana inat kazanacağız.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu CHP özgür özel İBB operasyonu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
