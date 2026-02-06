ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 09:23 6 Şubat 2026 09:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 10:00 6 Şubat 2026 10:00
Okuma Okuma:  1 dakika

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI

Özgür Özel Adıyaman’da deprem yürüyüşüne katıldı

Özel, “Adıyaman’dayız. Acının saati 04.17’de kaybettiğimiz canlarımız için hep beraber yürüdük, dualar ettik. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hâlâ aynı sızıyla, hâlâ bir arada...” dedi.

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

Adıyaman’da, 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümünde binlerce kişinin katılımıyla anlamlı bir sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de yer aldığı yürüyüşte vatandaşlar, Valilik binası önünde bir araya gelerek kentin simgelerinden Saat Kulesi’ne kadar yürüdü.

Depremde yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını taşıyan birçok kişi yürüyüş boyunca gözyaşlarını tutamadı. Derin bir hüzne sahne olan yürüyüşün ardından, ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17’de katılımcılar ellerindeki karanfilleri Saat Kulesi’ne bırakarak hayatını kaybedenleri andı.

Özgür Özel, yürüyüş sonrası sosyal medya platformu X'te şöyle dedi:

“Adıyaman’dayız. Acının saati 04.17’de kaybettiğimiz canlarımız için hep beraber yürüdük, dualar ettik. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hâlâ aynı sızıyla, hâlâ bir arada...”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
6 şubat depremlerinin üçüncü yılı 6 Şubat özgür özel CHP
