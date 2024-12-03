Özgür Özel: 200 liralık banknot çıktığı gün 132 dolar ediyordu, bugün 6 dolar etmiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu.

Özel, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi kürsüye davet ederek rozet taktı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında CHP'yi hedef alan "CHP yönetiminin gözü başka kaşı başka oynamaktadır. CHP, fonlanmış medyası, DEM'lenmiş ortakları, demokratik yollardan sonuç alamayacaklarını anlamıştır. CHP halktan umudunu kesmiştir" açıklamasına yanıt veren Özel önündeki kağıtları yırtarak, "Bahçeli ile konuşacak bir şey yok. Devlet Bey'e inat suni gündemi değil, gerçeği konuşacağız" dedi.

Ardından da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engellilerin hayat standartları, kayyım atamaları, geçen haftaki gözaltılar, Nasuh Mahruki’nin tutukluluğu, İsrail’le süren ticaret, aile hekimlerinin protestosu, ekonomik kriz ve asgari ücret gibi konulara değindi.

Konuşmasına 200 TL’lik örnek banknotlar getiren şunları kaydetti:

‘Ekonomide en kötüsü geride kaldı’ dediler. Erdoğan da ‘En zor günler geride kaldı’ dedi. Bunlar ‘Ekonomide kötüsü geride kaldı’ dediklerinde enflasyon yüzde 62’ydi. Nebati dediğinde 49’du. Onu bırakın ‘En kötüsü geride kaldı’ dediğinde Damat (Berat Albayrak), enflasyon yüzde 20’ydi. Halen daha yüzde 48 enflasyon. Baz etkisi dışında hiçbir düşme emaresi göstermiyor. Paranın satın alma gücü neredeyse sıfırlandı.

Bu gördüğünüz 200 liralık banknot. Merkez Bankasının bastığı örnek banknot. Bu banknot çıktığı gün, 1 Ocak 2009 günü, Erdoğan bu banknotu göstererek şöyle diyordu: ‘Para, tıpkı bayrak gibidir. Bir ülkenin gücünü, itibarını ve bağımsızlığını simgeler.’ Bu banknot çıktığı gün 132 dolar ediyordu, bugün 6 dolar etmiyor. 2009’da 200 lira piyasadaki banknotların yüzde 5’iydi, bugün yüzde 82’si. Neredeyse bütün ekonomi tek bir banknot üzerinden dönüyor.

2009’da en çok satan mini fırın 200 liraydı, bir banknota alınabiliyordu. Aynı marka yerli mini fırın bugün 11 bin lira; 55 banknota satın alınabiliyor. 55 banknot veriyorsunuz, bir tane mini fırın satın alıyorsunuz. Paranın düştüğü durumu görün.

Yine bu 200 lira çıktığı gün 73 litre benzin alıyordu. Bir depoyu dolduruyordu, yarım depo daha benzin alıyordu. Bugün ne kadar alıyor? 5 litre benzin alamıyor. 1,5 depoyu alan banknotun düştüğü hale bakın.

En hazini; bugün PTT’ye yolladım arkadaşları. ‘Resmi pul alın’ dedim. Biliyorsunuz en küçüğü resmi pul. Kaç lira biliyor musunuz? 175 lira. ‘Parayı pul ettiniz’ diyor ya atasözü. AKP yapar, Erdoğan yapar, Parayı pul ettiler; parayı pul…”

“Devlet Bey arabalara meraklı. Şimdi bir tane Devlet Bey hesabı yapalım. Beni bugün çok güzel anmış, kulaklarım çınlamış, onun da kulakları çınlasın. 2009 yılı, Devlet Bey yerliliğe milliliğe önem veriyor. Bursa’da yerli bir firma. Araba 2009’da 26 bin liraydı. 130 tane 200 liraya bu arabayı alabiliyordunuz. Bugün aynı aracı almak istesen 1 milyon 800 bin lira… 90 deste parayı bavulla götürmen lazım. Devlet Bey, o yerli ve milli arabayı almak için (örnek paraları göstererek)... Bak, al sana para kulesi. Tayyip Bey ‘Kulelerin hesabını versin’ demiştin ya, ver bakalım kulelerin hesabını.

“O yüzden buradan bir kez daha sesleniyorum ki ülkeyi bu hale getirenler bizi kendi gündemlerinde mahkum edemezler. ‘Emekliye bir asgari ücret şarttır, emekliye geçim haktır.’ Devlet Bey’in değil Tayyip Bey’in değil halkın gündemini konuşuyoruz. Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz. Bu talebi yükseltiyoruz. Bizim derdimiz milletin derdidir.