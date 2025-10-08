Özgür Özel "200. kara gece"de Şişli'den seslendi: "Biz durursak bu milletin üstünden geçecekler"

Açılış konuşmasını İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yaptığı mitingin başında İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu başta olmak üzere, mitinge katılanlar tanıtıldı.

Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasıyla süren miting. 21:40'ta sona erdi.

"Adaletsizliğe meydan okumaya geldik"

Özel, konuşmasında Şişli’de toplanılmasının gerekçesini şöyle açıkladı:

İlk mitinglerden birini Şişli’de gerçekleştirmiştik. İstanbul’u tamamlayıp, ‘Umarım ihtiyaç kalmaz’, sıra 39 mitingden sonra Şişli’ye gelecekti. Ancak tutukluluğun 200’üncü günü, 200’üncü kara gece bu gece. Bugün ‘100’üncü günde nasıl hep birlikte Saraçhane’deysek, sembolik bir yerde olalım’ dedik. Bu büyük adaletsizliklerin, büyük haksızlıkların merkezi Çağlayan Adliyesi’ne yakın bu meydanda bu adaletsizliklere meydan okumaya geldik.

“Belediye başkanlarımız zindanlarda tutuluyor”

Özel halen cezaevlerinde tutulan başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan olmak üzere CHP’li başkanları ve bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan eski genel başkanlardan Hikmet Çetin’i andı:

"Türkiye’deki tüm büyükşehir belediye başkanlarımızı temsilen bugün de burada Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın evladınız var. Olanlar gibi bir de maalesef olmayan var. Partimizin en genci, Saraçhane’de her akşam orada duran, her mitinge koşan ve gelen, buraya çıkıp tüm ısrarımıza rağmen ‘Partimin, Genel Başkanımın arkasındayım’ diyen sevgili Hikmet Çetin Genel Başkanımız, partinin Hikmet ağabeyi maalesef bir rahatsızlığından dolayı tedavi görüyor. Yoğun bakımda ama hayati tehlikeyle değil; tedbiren tutuluyor.”

Özel, haklarında somut suçlamalar olmadan tutuklanan ve hala iddianameleri hazır olmayan belediye başkanlarının uğradığı zulmü hatırlattı:

Sağlığı ile uğraşan Mehmet Murat Çalık’ı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’i adeta ölümle tehdit etmek, hayatlarıyla tehdit etmek, ailelerinin, annelerinin, evlatlarının gözyaşları önünde onlarla uğraşan bir vicdansız anlayış var. Artık hep beraber bu işin bir son bulmasını, iddianamenin ortaya çıkmasını, ne iftiraları varsa artık ortaya dökülmesini, yanıtları vermemizin zamanının geldiğini söylüyoruz. Tam 200 gündür haysiyetimizle oynuyorlar. 200 gündür ahlaksızca saldırıyorlar. Her sabah başka bir yalanı servis edip, günlerce üzerinde tepinip, yalan olduğu çıkınca onu geri çekip yenisini ortaya koyuyorlar. Buradan beklentimiz şudur; biz o iddianameyi bekliyoruz. Yargılanmak için değil, bu iftiracıları yargılamak için bekliyoruz.”

“Çağlayan Adliyesindeki cumhuriyet başsavcısı değildir”

Özel CHP’li belediyelere yönelik olarak uygulanan yargı operasyonunu yönetmekten sorumlu tuttuğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef aldı:

“Erdoğan malum mindere çıkamıyor, kendisine güvenmiyor. Partisine güvenmiyor, ana kademeye, kadın kollarına, gençlik kollarına güvenmiyor. Ne yapıyor? ‘Bunlarla olmaz. Bizden olmaz. Artık bana bunları yenecek başka bir kuvvet lazım’ dedi ve bakan yardımcısını İstanbul’a Cumhuriyet başsavcısı olarak yolladı, AK Parti yargı kollarını kurdu. Bugün Çağlayan Adliyesindeki Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcısı değildir […] Aldığı hiçbir karar, yaptığı hiçbir soruşturma ne anayasaya uygundur, ne vicdana uygundur, ne etiğe uygundur. Bir partinin yargı kolları genel başkanlığından başka hiçbir görevi yapmamaktadır. Biz ona bu yaptığı zulmün de onu oraya atayana da günü geldiğinde bunun hesabını soracağız. Andolsun ki soracağız.”

Kötülükten başka bir şey düşünmeyen bir korkak var karşımızda”

Özel konuşmasının bu bölümünde doğrudan doğruya AKP Genel Başkanı Erdoğan’a yöneldi:

“Hatırlayın, Erdoğan ne demişti bu soruşturma başladığında? ‘Bir aya varmaz, birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar, ailelerinin gözünün içine bakamayacaklar.’ Bak, bak, bak, ne kadar kötü imalar, ne kadar iddialı bir iftira. Bakın şimdi Ekrem Başkan’ın yerine Dilek İmamoğlu’nun gözüne siz bir bakın bakalım. Hiç bu gözde Ekrem’in gözüne bakamayacak bir göz var mı? Dilek Hanım’a da bütün tutuklu eşlerine de hepinize de Allah güç verdi, kuvvet verdi. Allah hepinizden razı olsun. Biz birbirimizin gözüne de bakıyoruz, yüzüne de bakıyoruz. Buradan, Şişli’den Tayyip Erdoğan’ın gözüne bakarak; Sayın Erdoğan ‘bir ay’ dedin, üzerinden altı ay 20 gün geçti. Sokaktayız, meydandayız. Ben Şişli’de on binlerin yüzüne bakıyorum ve şunu söylüyorum: Arkadaşlarımız masumdur, sonuna kadar arkalarındayız.

CHP Genel Başkanı Erdoğan’ın iktidarında artan yoksulluk ve geçim sıkıntısını gündeme getirdi.

“İnanın bu meydanlar hem mahkemelerdeki adalet talebinin, hem seçtiklerimize yapılan haksızlıkların karşısındaki adalet talebimizin meydanları. Hem de tarihin en büyük ekonomik sıkıntılarıyla boğuşan, emeklilerin, emekçilerin, esnafların, çiftçilerin, gençlerin, bütün mağdurların mücadelesini büyüttüğü meydanlar. Sizler böyle bu meydanlara sığmadıkça, bu meydanlardan taştıkça, buraya öfkenizi, direncinizi ve mücadelenizi taşıdıkça, bu kötü günlerden kurtulacağız. Elbette biliyoruz, bu iktidar emeklinin düşmanıdır. Geldiğinde 8 çeyrek altındı en düşük emekli maaşı, şimdi 2 çeyrek altın. Şaka değil. Tayyip Erdoğan hiç gelmese, hiç karışmasa, hiç emekliye ilişmese, basit hesapla 7 kere 8, 56. Bugün en düşük emekli maaşı 56 bin lira olacaktı. 7 çeyrek altın alıyordu asgari ücret. Hiç bulaşmasa, gelip uğraşmasa, asgari ücretliye hiç karışmasa 7 kere 7, 49. Bugün 49 - 50 bin liraydı asgari ücret. Ama maalesef asgari ücreti 22 bin liraya mahkum etti. Geçen sene yüzde 44 enflasyon varken yüzde 30 zam verdi bir yılda. Yani her asgari ücretlinin cebinden yüzde 15 sırf enflasyon farkını çaldı. Ayrıca TÜİK 44 gösteriyor ama enflasyon geçen sene 80’di. Şimdi enflasyon sadece eylül ayında, Avrupa’daki bir yıllık enflasyonu bir ayda yaşadı Türkiye. Enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Ve Avrupa’nın en yoksul ülkesiyiz. Dünyanın vergisi en adaletsiz toplanan ülkelerinden bir tanesiyiz.”

AK Parti’nin seçmeni bunu bilse

Özel bu gerçekleri AKP ve MHP seçmeninin bilmediğini, bilse "bir daha dönüp bunlara oy değil selam bile vermeyeceğini" söyledi.

“100 lira vergi 89 lirası biz garibanlardan, 11 lirası bu zenginlerden. Andolsun ki iktidar olacağız, bunu tam tersine çevireceğiz. Andolsun. Bu mücadeleyi vermeye, hep beraber vermeye, hakkımızı söke söke almaya, kısa çöpün hakkını uzun çöpten, bu milletin hakkını bu ülkeyi yöneten bu uzun adamdan almaya, onu yollamaya, halkın iktidarını kurmaya hazır mısınız? İşte bunun için mücadele ediyoruz. Ekrem İmamoğlu’nun özgürlük mücadelesi; ülkenin iktidar mücadelesidir. Bizim arkadaşlarımızın özgürlük mücadelesi; emeklinin, 2 çeyrek altına değil, 8 çeyrek altına, 10 çeyrek altına ulaşma mücadelesidir. Siz mücadele etmezseniz, biz mücadele etmezsek, sesimizi yükseltmezsek, direnmezsek, eylem yapmazsak asgari ücrete yüzde 20 zam yapmaya hazırlanıyorlar. Yani asgari ücreti 26 bin lira yapmaya, bir yıl boyunca daha yani bu sene ocaktan 2026 sonuna kadar ‘26 bin liraya geçinin’ demeye hazırlanıyorlar. Biz buna sessiz kalmayacağız. Asgari ücretlinin hakkını alacağız, emeklinin hakkını alacağız. Vermeyecekler, vermeyenleri indireceğiz, halkı iktidara getireceğiz.”

Trump’tan icazet

Özgür Özel AKP Genel Başkanı’nın ABD’de gezisinde olanları hatırlattı.

“Trump Erdoğan’ı boşuna mı övüyor? Babasının hayrına mı övüyor? Senin sırtından övüyor, senin sırtından. 225 tane Boeing al, git pahalı sıvılaştırılmış doğal gazı Amerikan şirketlerinden 20 yıllığına al. İstediği her tavizi ver. Bir de utanmadan memleketin geleceği olan nadir toprak elementlerini Trump’a peşkeş çek. […] Burada diyorlar ki, ‘Trump‘la Erdoğan’ın ilişkisi iyi, Trump Erdoğan’ın koltuğunu tuttu.’ Tutar tabi. Boeing'i alırsan, tutar. Nadir elementleri verirsen, tutar. Ülkenin geleceğini Trump‘a verirsen, koltuğunu tutar. Ayrıca mesajı veriyor. ‘Koltuğun elimde, sözümden çıkma. Çekerim koltuğu altından’ diyor. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Trump sayesinde oturulan koltuk, meşru koltuk değildir. İnsanı bir makama millet getirir. Seni de getirdi. Millet götürür. Seni de götürecek. Darbeye niyetlenerek, Amerika’dan icazet alarak, iktidarı Trump’a yaslanarak sürdürerek asla devam edemezsin. Milletin gönlünden kopan, gözünden düşen, iktidardan da düşecek. Trump‘a sarılarak iktidarda kalamazsın. Millete sarılıyoruz, seni iktidardan göndermeye hazırlanıyoruz.”





“19 mart darbesini 79 ülkeden 87 partiyle dünyaya duyuracağız”

Özgür Özel Madrid’de Sosyalist Enternasyonal toplantısında Türkiye’de gerçekleşen zulüm ve adaletsizlikleri anlatacaklarını söyledi:

“Türkiye’de yaşanan 19 Mart darbesini 79 ülkeden 87 partiyle dünyaya duyurmaya, bu büyük mücadeleye uluslararası destek sağlamaya, bu darbeye karşı Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada baş kaldırmaya devam ediyoruz. Herkes şunu bilsin ki Erdoğan’ın çizdiği sınırların içinde siyaset asla yapmayacağız. ‘Bizi dünyaya şikayet etmeyin…’ Vaktiyle AİHM kapılarına giden sendin, parti kapatmayı şikayet eden sendin, Avrupa’dan ve Amerika’dan destek arayan sendin, ‘15 Temmuz darbesini dünyaya birlikte anlatalım’ diyen sendin. Şimdi bizim sana ihtiyacımız yok. 19 Mart darbesini dünyaya anlatacağız. Bu darbeyi bütün dünyaya duyuracağız. Senin bir demokrat değil, otokrat olduğunu bütün dünyaya anlatacağız. Sanıyorlar ki Özgür Özel‘i, CHP’yi kendi çizdiğimiz sınırların içine sıkıştırabiliriz, ona sınır çizebiliriz, istikamet verebiliriz, istediğimiz gibi bir muhalefet partisi olarak tutabiliriz. Asla ve asla size teslim olmayacağız. Çok da vaktimiz yok, muhalefette de pek daha uzun kalmayacağız. Bilginiz olsun.”

“Direne direne kazanacağız”

Özel, Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingleri’ne yurt dışında da devam edeceklerini haber verdi.

“Yarın gideceğiz, cumartesi günü Madrid’den Brüksel’e geçiyoruz. 12 Ekim Pazar günü Brüksel’de, Brüksel Meydanı’nda saat 14.00’te, Brüksel Meydanı’nda 61’inci eylemi Brüksel’deki, Hollanda’daki, Almanya’daki, Fransa’daki yurttaşlarımızla ve yoldaşlarımızla yapacağız. Bundan sonra elbette her çarşamba İstanbul’da, her hafta sonu Anadolu’da, icap eden her zaman dünyanın bir başka yerinde bu darbeye direneceğiz. Duyuracağız. Püskürteceğiz. Direne direne kazanacağız.” “Aman aman mücadeleyi bırakmayın. Biz durursak bu milletin üstünden geçecekler. Biz bir kelime eksik konuşursak bu milleti susturacaklar. Biz bir adım geri atarsak bu milleti 100 yıl geriye taşıyacaklar. Biz bir santim eğilirsek bunlar bu millete diz çöktürecekler. Buna izin vermemeye hazır mıyız? Birlikte yürüyecek miyiz? Bu yolu yürüyüp en sonunda zafere hep beraber ulaşacak mıyız? Ekrem Başkan’ı Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Atatürk’ün partisini iktidar yapacak mıyız? Bu yürüyüşe hazır mıyız? Hadi o zaman, yürüyelim arkadaşlar.”

