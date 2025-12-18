Özgür Özel: 16 belediye başkanım, 102 siyaset arkadaşım hapiste

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Liderler Toplantısı’na katıldı.

CHP’nin aktardığına göre, burada konuşan Özel, partisinin Türkiye’deki yerel seçimlerden sonra ağır bir saldırı altında olduğunu; partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra 16 belediye başkanı ile 102 parti yöneticisi ve üyesinin tutuklu olduğunu söyledi.

“Nüfusun yüzde 65’ini temsil eden belediyeleri kazandık”

Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:

“Aslında burada uzun uzun zamanınızı almak istemem ancak Türkiye’de Ekrem İmamoğlu, 16 milyonluk bir şehrin üç kez üst üste seçilmiş bir başkanı ve hapistedir. Türkiye’de üç büyükşehir belediye başkanı; Antalya, Adana ve İstanbul’un belediye başkanları hapistedir. 16 belediye başkanım, 102 siyaset arkadaşım hapistedir. Dokuz ay sonra ancak iddianame düzenlenmiş ve ilk dava tarihi üç ay sonraya verilmiştir.

“Dokuz aydır Türkiye’de toplam 75 büyük miting yaptık. Bunlardan, çeşitli şehirlerde yaptığımız mitinglerden en kalabalığı 2,4 milyon, en az katılım olanı da 50 bin kişilik mitinglerdir. Toplam 75 büyük mitingle Erdoğan’a meydan okuyoruz. Türkiye’de büyük bir mücadele veriliyor. Son yerel seçimlerde nüfusun yüzde 65’ini, ekonominin yüzde 85’ini temsil eden belediyeleri kazandık ve ondan sonra ağır bir saldırı altındayız.

“25 yıl sonra ilk kez Erdoğan’ı yendik”

“Türkiye gibi bir ülkede sol yüzde 38’e çıkmışken, 25 yıl sonra ilk kez Erdoğan’ı yenmişken, 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olmuşken, Türkiye’deki büyük hak ihlallerine, büyük saldırıya Avrupa’daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini, bunun ne kadar farkında olduğunu gerçekten merak ediyorum.

“Otoriterlerin yarattığı sorunlara karşı demokratik bir şekilde mücadele edilebilir ve otoriterlere karşı bir ittifak kurulacaksa bu ittifakın adı; demokrasi ittifakıdır. Bazı otoriterlere karşı mücadele ederken, başka otoriterleri desteklerseniz; bizim gibi şu anda dünyada en çok belediye başkanlığı olan sosyal demokrat partiyi, ülkesinde birinci parti olmuş ve ilk seçimde iktidara gelerek bütün Avrupa, bütün sol için yeni bir rüzgar yaratacak bir partiyi bir başına bırakmış olursunuz. İlk başta söylediğim gibi PES’in yönetimi, tüm kademeleri müthiş bir dayanışma gösterdi. PES bir çatı örgüt. PES’i oluşturan ülkeler, partiler bu dayanışmaya ne kadar önem veriyorlar, katkı sağlıyorlar? Bunu merak ediyorum.”

“İngiliz İşçi Partisi’nin Erdoğan’la dayanışması kabul edilemez”

İngiliz İşçi Partisi’nin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la kurduğu dayanışmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özel, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Avrupa’nın güvenliği için demokratik ve güçlü bir Türkiye’ye, bu Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam iyi olmasına ve son 25 yılda Avrupa’nın yanı başında görülen korkulu rüyanın bitmesine ihtiyaç var. Ukrayna konusunda da Filistin konusunda da en net tavrımızı sürdürüyoruz. Filistin’in ne kadar yanındaysak, Ukrayna’nın da o kadar yanındayız. Yeni ortaya çıkan denklemler, ortaya çıkan ne olursa olsun hiçbirimiz bizi var edenin ne olduğunu, bizi buraya ne getirenin ne olduğunu unutmamalıyız.

“Bizi alnının teriyle geçinen işçiler, geleceğini bizde gören köylüler, ezilenler, sömürülenler, güvencesizler bu masanın başına onların hakkını koruyalım ve dünyadaki onların hakkını koruyan diğer partilerle ve liderlerle dayanışalım, emek mücadelesini küresel olarak sürdürelim diye yolladılar. Bizi kendi ülkemizden buraya yolladılar ve diğer ülkelerin otoriterleri ile uzlaşalım ve çıkar ilişkileri kuralım diye yollamadılar. Hepinize çok teşekkür ediyorum.” (TY)