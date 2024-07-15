Özgür Özel 15 Temmuz’u anlattı: Darbecilere teslim olmadık

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başka Özgür Özel, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.

“Darbeler Meclis’i kapatır” düşüncesiyle AKP’li yetkilileri aradığını ve “Meclis’i açmamız lazım” dediği anlatan Özel, Başkanlık Divanını hep birlikte oluşturmayı önerdiğini söyledi.

“Genel merkezde milletvekilleri ile değerlendirme yapıldı”

Özel, Öztürk’e anlatımına göre 15 Temmuz’da şunları yaşadı:

Bir yabancı ajans muhabiri Ankara üzerinde uçakların uçtuğunu ve IŞİD’in F-16 kaçırdığına dair bilgi verince, Özel durumu anlamaya çalıştı. Daha sonra Genelkurmay’ın önünde askerlerin içeri girmeye çalıştığını öğrendi ve durumu "darbe girişimi" olarak değerlendirdi. Tüm milletvekillerine Genel Merkez’de toplanma çağrısı yaptı.

CHP Genel Merkezine ulaşan milletvekilleri ile değerlendirme yapıldı. Özel, darbelerin Meclis’i kapatma eğiliminde olduğunu belirterek Meclis’e gitmeleri gerektiğini söyledi. Genel Merkezden çıkarken tüm ışıkların açık bırakılmasını istedi.

“Biz Meclis’i açık tutalım”

Özel, o andan sonra yaşadıklarını şöyle aktardı:

“Külliye’nin üzerinde helikopter, uçak uçuyor, yerlerde ateş görüntüleri var. Değerlendirme sırasında ben, ‘Bizim Meclis’e gitmemiz lazım’ dedim. Çünkü bu darbeler Meclis’i kapatır. Biz Meclis’i açık tutalım. Gidip Meclis’i sararlarsa bir daha da giremeyiz. Oradan da çağrı yapalım.’ Bu CHP Genel Merkezinde olmaz.

“Genel Merkezin ışıkları yansın”

Genel Merkezden tam çıkarken ‘Birisi Genel Merkezimizin tüm ışıklarını yaksın’ dedim. ‘CHP darbe başlayınca ışıkları kapadı kaçtı’ der birileri. Yönetici kalmıyor ama çalışanlar var. Onlara bir tane bile ışık kapanmamasını söyledim. Bu arada Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu her beş dakikada bir devamlı arıyorum. Kemal Bey uçakta ve ulaşılmıyor. Biz, tam gitmeye uğraşırken Özel Kalemden aradılar, Kemal Bey’i Genelkurmay’dan birkaç kez aradılar. Olmadığını söyleyince, arayan kişi, ‘Kemalist subayların da bu darbe girişimini desteklediklerini’ söylemek istiyormuş. Biraz da küfürlü bir şekilde ‘Hadi gitsinler oradan, darbe yapıyorsa yapsın, biz karşıyız. Önünde sonunda herkes zarar görüyor bu işten’ dedim.

Biz bindik araçlarımıza TBMM’ye gidiyoruz. Bizim sarı Vosvos da Aykut Erdoğdu ile birlikteydi.

Yaklaşık 5 veya 7 dakikalık bir video çekti. O konuştu, ben konuştum. Aykut Bey duygusaldır. ‘Darbe girişimi var, uçaklar bomba atıyor, biz Meclis’e girmeye çalışıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz size emanet. Ailemizi yalnız bırakmayın, Barış’a destek olmalarını, onu yalnız bırakmamalarını istiyorum, onları Veli Ağbaba’ya emanet ediyorum. Aykut Erdoğdu da, ‘Biz bu darbenin karşısındayız ve Meclis’e doğru gidiyoruz’ dedi pozisyonumuz belli olsun diye.”