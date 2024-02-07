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HABER
Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 10:40
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 10:46
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Özgür Öğret: Türkiye’nin cezasızlık sicilini iyileştirmesi için hiçbir zaman geç değil

Kayseri’de saldırıya uğrayan gazeteci Azim Deniz için açıklama yapan Gazeteciler Koruma Komitesi Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret “Saldırganın yetkililer tarafından hızla yakalanması olumlu bir gelişme. Ancak yetkililerin saldırının Deniz'in gazeteciliğine karşı bir misilleme olup olmadığını belirlemesi gerek. İşbirlikçileri varsa ortaya çıkartılmalı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Öğret: Türkiye’nin cezasızlık sicilini iyileştirmesi için hiçbir zaman geç değil
Fotoğraf: Muhammed Kısır / AA

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Pazartesi günü Kayseri’de saldırıya uğrayarak yaralanan Deniz Postası gazetesi ve Anadolu TV’nin sahibi Azim Deniz için bir açıklama yaptı.

Deniz’in vurulması olayının kapsamlı bir şekilde soruşturması isteyen CPJ, Deniz’in işi nedeniyle hedef alınıp alınmadığını belirlemesini istedi.

CPJ Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret, “Gazeteci Azim Deniz'in alçak bir saldırıdan sağ kurtulmuş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Saldırganın yetkililer tarafından hızla yakalanması olumlu bir gelişme. Ancak yetkililerin saldırının Deniz'in gazeteciliğine karşı bir misilleme olup olmadığını belirlemesi gerek. Olaya karışan herkesin hızla adalet önüne çıkarılması için saldırganın işbirlikçileri ortaya çıkartılmalı” dedi.

Öğret, “Gazetecilere yönelik şiddetin cezasız kalması kaçınılmaz olarak her yerde, her zaman daha fazla şiddete ve daha az bilgili bir kamuoyuna yol açıyor. Türkiye'nin haber medyasına karşı işlenen suçlara ilişkin cezasızlık sicilini iyileştirmek için hiçbir zaman geç değil” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Gazeteci Azim Deniz, pazartesi günü evinden çıktığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından ve karnından yaralandı.

İlk müdahale ailesi tarafından götürüldüğü Kayseri Devlet Hastanesinde yapıldı. Ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Deniz’in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Öte yandan polis saldırgan A.T.’yi olaydan bir gün sonra Yozgat Sorgun’da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan A.T. tutuklandı.

Adliye çıkışında gazetecilerin “Neden vurdun?” sorusuna A.T. "İncelerseniz görürsünüz. Haber yüzünden değil, altındaki kötü yazısı yüzünden. Seviyorum kendisini. Yıllardan beri tanıyorum. Neden bana hakaretli yazı yazdı? Hiç kimse yazmadı. Sadece o yazdı" diye cevap verdi.

Kayseri’de gazeteciye silahlı saldırı
Kayseri’de gazeteciye silahlı saldırı
5 Şubat 2024

(HA)

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