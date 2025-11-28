Özgür Halk, 1 Ocak 2026’da yeniden okurla buluşacak

Aylık olarak yayımlanan ve Kasım 1990’dan bu yana siyasi, teorik ve kültürel içerikleriyle okurlara ulaşan dergi Özgür Halk dergisi, çeşitli nedenlerle yayın hayatına ara verdikten sonra 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden okurlarıyla buluşacak.

Yeni Yaşam Gazetesi’nin haberine göre, dergi bu kez dijital yayın formatıyla yayımlanacak.

Özgür Halk, geçmişte uzun süre en çok satan dergiler arasında üst sıralarda yer almıştı.

Okurlar, dergiye bu bağlantıdan ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden erişim sağlayabilecek.

(TY)