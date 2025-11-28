ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 28 Kasım 2025 13:43
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2025 13:43
1 dk Okuma

Özgür Halk, 1 Ocak 2026’da yeniden okurla buluşacak

Geçmişte uzun süre çok satanlar arasında yer alan dergi, artık dijital formatta yayımlanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Aylık olarak yayımlanan ve Kasım 1990’dan bu yana siyasi, teorik ve kültürel içerikleriyle okurlara ulaşan dergi Özgür Halk dergisi, çeşitli nedenlerle yayın hayatına ara verdikten sonra 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden okurlarıyla buluşacak.

Yeni Yaşam Gazetesi’nin haberine göre, dergi bu kez dijital yayın formatıyla yayımlanacak.

Özgür Halk, geçmişte uzun süre en çok satan dergiler arasında üst sıralarda yer almıştı.

Okurlar, dergiye bu bağlantıdan ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden erişim sağlayabilecek. 

(TY)

İstanbul
Özgür Halk Dergisi Kürt Yayıncılığında Dergicilik kürt yayıncılığı Özgür Halk
