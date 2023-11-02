Özgür Gündem’le dayanışan Dilşah Kocakaya tutuklandı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem’le dayanıştığı için 1 yıl 3 ay hapse mahkum edilen yazar Dilşah Kocakaya’nın tutuklandı.

Yargıtay’ın Temmuz 2023’teki onama kararının ardından Kocakaya, dün Edirne’de gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Kocakaya, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocakaya’nın hangi cezaevine götürüldüğü şu an için bilinmiyor. 31 Ağustos’ta 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can da aynı dosya kapsamında çarptırıldığı 1 yıl 3 aylık cezanın infazı için hapse gönderilmişti.

Ne olmuştu?

KHK ile kapatılan Özgür Gündem’in Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyası 3 Mayıs 2016'da başladı, 7 Ağustos 2016'da sona erdi.

Kampanyaya katılan 56 nöbetçi yayın yönetmeninden 49’una soruşturma açıldı, 11 takipsizlikle sonuçlandı, 38 dosya davaya dönüştü.

Nöbetçi yayın yönetmenleri Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesi (Terör örgütü propagandası yapmak) ve 6/2 maddesini (Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basma veya yayınlamak) ihlalden yargılandı.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ertuğrul Mavioğlu, Dilşah Kocakaya, Celalettin Can, Mehmet Celal Başlangıç, Mehmet Fehim Işık, Öncü Akgül ve Hüseyin Aykol, 3 Nisan 2019’da görülen davanın 11. duruşmasında hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 17 Mayıs 2023’te Ertuğrul Mavioğlu, Fehim Işık, Öncü Akgül, Dilşah Kocakaya ve Celalettin Can hakkında verilen 1 yıl 3 aylık cezayı onadı.

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(HA)