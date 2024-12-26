Özgür Gündem yargılamalarında üç kişiye toplamda 11 yıl hapis cezası

Hüseyin Aykol, Ayşe Batumlu Kaya, Eren Keskin ve Reyhan Çapan’ın Özgür Gündem’de yayınlanan yazılar nedeniyle ‘örgüt propagandası’ ve ‘suç işlemeye alenen tahrik’ iddialarıyla yeniden yargılanan davada karar çıktı. Aykol, Batumlu Kaya ve Çapan toplamda 11 yıl 7 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11. duruşması görülen davada avukat Özcan Kılıç ve Sercan Korkmaz hazır bulundu.

Savcı bir önceki celse sunduğu iddialar konusunda ceza talepli esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Hüseyin Aykol ve Reyhan Çapan'a ‘örgüt propagandası’ ve ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçlamasıyla 4 yıl 4 ay 15 gün, Ayşe Batumlu Kaya’ya da 1 yıl 21 ay 2 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, Eren Keskin hakkında Özgür Gündem ile ilgili başka bir dosya kapsamında ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla 6 yıl 3 ay ceza verildiği belirterek bu dosyada bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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(HA)